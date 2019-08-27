Экономика
ИзвестияВ ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю. Однако вопрос еще не решен, говорят источники «Известий».
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Минфин и Центробанк готовятся представить новую систему пенсионных накоплений
RT на русскомвчера в 12:44
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Происшествия
В результате обрушения стены здания в Новосибирске есть погибшие
Во время реконструкции здания котельной в Новосибирске обрушилась стена, в результате чего погибли по меньшей мере два человека, ещё один пострадал.
RT на русском 03:46
Армия и оружие
Появилось видео «плоского штопора» в исполнении Су-57
Телеканал RT опубликовал видео тренировочного полета истребителя Су-57 с выполнением фигуры высшего пилотажа «плоский штопор».
Известия 01:23
Здоровье
Конфликт врачей в Нижнем Тагиле решен «десантом» из Екатеринбурга
По прогнозам экспертов Минздрава Свердловской области, работа вахтовым методом медиков Демидовской больницы снимет острый конфликт, который возник в Нижнем Тагиле в середине августа.
АиФ Урал 26 августа в 04:39
Экономика
Forbes составил обновлённый рейтинг богатейших семей России
Журнал Forbes составил шестой ежегодный рейтинг самых богатых семей России.
RT на русском 03:20
Космос
Космический корабль Dragon приводнился в Тихом океане
Грузовой корабль Dragon, который 27 августа расстыковался с Международной космической станцией, совершил приводнение в Тихом океане.
Life.ru вчера в 17:05
Шоу-бизнес
79-летний Эммануил Виторган снова стал отцом
Никто даже и предположить не мог, что 79-летний артист и его супруга Ирина Млодик решатся на второго ребенка, а теперь счастливые родители принимают поздравления от поклонников на странице Эммануила Гедеоновича в социальной сети Instagram, где звезда советского и российского кино опубликовал снимок с младшей дочкой.
Телепрограмма вчера в 21:00
Кино
Названы любимые жанры кино у россиян
Наибольшей популярностью у россиян пользуются комедии и военные фильмы. Такие жанры кино предпочитают 80% и 77% опрошенных соответственно.
Телеканал 360° вчера в 07:48
Шоу-бизнес
Эффектная Анна Нетребко прощается с летом в черном бикини
Нетребко похвалилась своими пышными формами во всей красе. Звезда плавала в черном купальнике бикини.
Bimru.ru вчера в 11:34
Происшествия
В Саратове три человека погибли в результате ДТП
В ночь на 28 августа в Саратове произошло ДТП, в результате которого погибли трое мужчин, а 14-летняя девочка госпитализирована с травмами.
Российская газета 01:59
Наука
Пища на растительном масле резко осложняет заболевание раком
Ученые предупреждают, что, в случае если у человека уже диагностировали рак толстой кишки и он продолжает употреблять жареную на растительном масле пищу, существует вероятность перехода заболевания в более агрессивную стадию.
Газета.Ru вчера в 14:34
Политика
Волкер назвал уход России из Крыма условием для возвращения в G8
Специальный представитель США по Украине Курт Волкер назвал условием возвращения России в формат G8 ее уход из Крыма.
РБК 01:09
Технологии
NYT: Telegram выпустит криптовалюту в течение двух месяцев
Компания Telegram собирается выпустить собственную криптовалюту Gram («Грамм») в ближайшие два месяца.
Телеканал RTVI 02:35
Политика
Казань передала флаг WorldSkills Шанхаю
На церемонии закрытия 45-го мирового чемпионата по профессиональному мастерству WorldSkills подвели итоги, наградили лучших в мире представителей рабочих профессий и передали флаг движения WorldSkills представителям китайского Шанхая.
TatCenter 02:45
Киберспорт
Football Manager 2020 выйдет в ноябре
Релиз Football Manager 2020 состоится в ноябре 2019 года, игра будет доступна на PC и Google Stadia.
Матч ТВ 03:19
Космос
К Земле направляется астероид размером больше Останкинской башни
Астероид, который по высоте больше Останкинской телебашни (540 метров), летит к Земле.
Газета.Ru вчера в 20:37
Общество
Обезьяна в Китае использовала камень для попытки побега из зоопарка
Обезьяна использовала заостренный камень, чтобы разбить стекло вольера и сбежать из зоопарка в китайской провинции Хэнань.
Известия вчера в 14:13
Космос
«Роскосмос» намерен создать геостационарную систему наблюдения Земли
Как стало известно, "Роскосмос" хочет разработать геостационарную космическую систему радиолокационного наблюдения Земли ГЕОСАР.
Газета.Ru вчера в 18:42
Общество
Росстат назвал среднесуточную калорийность рациона россиян
Как отмечается, больше всего в рационе россиян оказалось углеводов (335,4 г), далее идут жиры (108,6 г), белки (80 г).
Газета.Ru 01:30
Происшествия
В центре Москвы у бизнесмена украли часы за два миллиона рублей
Наручные часы за два миллиона рублей украл неизвестный из квартиры бизнесмена в центре Москвы, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу Москве.
РИА Новости 03:42
Происшествия
Власти Японии эвакуировали 700 тысяч человек из-за ливней
Ливни, которые обрушились на юго-западные районы Японии, вынудили местных жителей покинуть свои дома.
Российская газета вчера в 22:27
Происшествия
В ракетной дивизии под Новосибирском погиб солдат-срочник
26 августа в ракетной дивизии в Пашино, расположенной под Новосибирском, погиб солдат-срочник, родом из Тульской области.
RuNews24.ru 03:24
Экономика
Назван объем секретных расходов России
Стал известен объем секретных расходов, которые были в экономике России в 2017 году.
Газета.Ru 00:37
Кино
Студия «Мельница» прорабатывает образ подружки Лунтика
Экономика сегодня вчера в 23:28
Религия
Православные празднуют Успение Пресвятой Богородицы
Успение Пресвятой Богородицы отмечают православные христиане 28 августа.
REGNUM вчера в 17:36
Технологии
РЖД протестировали первую беспилотную «Ласточку»
Скоростной поезд «Ласточка», оснащённый системой беспилотного вождения, впервые продемонстрировали на экспериментальном кольце НИИ железнодорожного транспорта в подмосковной Щербинке.
News.ru 03:39
Политика
Путин прибыл на авиасалон МАКС-2019
Президент России Владимир Путин прибыл на международный авиационно-космический салон МАКС-2019 в подмосковном Жуковском.
RT на русском вчера в 05:26
Происшествия
Суд отправил угонщика самолета в ХМАО на принудительное лечение
Суд Ханты-Мансийского автономного округа принял решение отправить на принудительное лечение Павла Шаповалова, который в январе текущего года пытался угнать самолет «Аэрофлота».
Известия 03:10
Кино
Слух дня: Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для Disney+
Портал We Got This Covered сообщает, что студия Marvel разрабатывает сериал про Мисс Америку для сервиса Disney+.
Мир фантастики вчера в 12:51