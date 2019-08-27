Экономика
ИзвестияВ ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю. Однако вопрос еще не решен, говорят источники «Известий».
Читать в источнике
Оценить376
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 12:17, Ашберн
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
Сбербанк начал работу над новым логотипом, рассказал РБК источник, знакомый с подготовленными для обсуждения в кредитной организации материалами, и подтвердил источник, близкий к банку.
РБК 09:24
Происшествия
Против полицейских в Анапе возбудили дело о понуждении девушки к сексу
РИА Новости вчера в 13:49
Политика
Патрушев согласился с высказанной Малайзией критикой следствия по MH17
Согласно сообщению, Патрушев в разговоре с малайзийским министром обороны согласился с позицией премьер-министра страны Махатхира Мохамада, который критиковал работу Совместной следственной группы (JIT), в состав которой входят Австралия, Бельгия, Малайзия, Нидерланды и Украина.
РБК 09:41
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева покрестила годовалую дочь
48-летняя телеведущая Лера Кудрявцева и 31-летний хоккеист Игорь Макаров крестили годовалую дочь Машу.
Вечерняя Москва 07:06
Политика
Владимир Путин назвал сроки поставок газа по «Турецкому потоку»
Говорит Москва 11:44
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Политика
Рогозин сообщил детали об отказавшей при стыковке «Союза» аппаратуре
Аппаратура системы сближения «Курс», отказавшая во время стыковки «Союза МС-14» с МКС 24 августа, была не российского производства.
РБК 00:03
Технологии
Обнаружена масштабная утечка данных россиян из-за оборудования СОРМ
Обнаружена утечка данных сотен россиян, включая номера телефонов, IMEI и ICQ, адреса и GPS-координаты.
Ferra 08:46
Политика
На Украине завели дело против Парубия по сожжению людей в Одессе
Государственное бюро расследований Украины завело дело против скандально известного спикера Верховной рады Андрея Парубия по вопросу его причастности к организации массового убийства людей в Одессе 2 мая 2014 года, сообщил 27 августа украинский юрист Андрей Портнов в своем Telegram-канале.
REGNUM 11:36
Экономика
Минэкономразвития спрогнозировало снижение роста доходов россиян
Росстат ранее сообщал, что реальные располагаемые доходы россиян за первое полугодие 2019 года снизились в годовом выражении на 1,3%. Во втором квартале темпы падения замедлились до 0,2% с 2,5% в первом.
РИА Новости вчера в 14:18
Космос
Прототип марсианской ракеты Маска снова не взлетел
В понедельник должен был состояться последний испытательный запуск прототипа корабля Starship, который компания SpaceX готовит для суборбитальных перевозок и полетов на Марс.
Хайтек+ 09:14
Музыка
Билли Айлиш, Тейлор Свифт и Ариана Гранде победили на MTV VMA
Ну а "Лучшей песней года" выбрали Old Town Road (Remix) в исполнении рэпера Lil Nas X и рокера-гитариста Билли Рэй Сайруса.
Российская газета 08:13
Фигурное катание
Евгения Медведева стала послом сборной России на Олимпиаде в Токио
Двукратная чемпионка мира и обладательница двух серебряных олимпийских наград — 19-летняя фигуристка Евгения Медведева приехала из Канады в Москву и приняла предложение президента Олимпийского комитета России (ОКР) Станислава Позднякова стать официальным послом сборной России на Олимпийский играх — 2020 в Токио.
Вечерняя Москва 07:03
Общество
Почти 34 млн работающих россиян попали в «квалификационную яму»
Всего в «квалификационной яме» находятся 1,3 млрд людей, и за ближайшие 10 лет их станет на 100 млн больше, отмечается в докладе международного консалтингового агентства BCG и организации World Skills, подготовленном совместно с «Росатомом».
RT на русском 08:10
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Технологии
Huawei поставит планшеты с ОС «Аврора» для переписи населения РФ
Huawei ведет переговоры о поставке своих планшетов с российской ОС "Аврора", предназначенных для переписи населения РФ в следующем году, сообщают СМИ.
Газета.Ru 08:58
Политика
Путин и Эрдоган договорились о мерах по стабилизации в Сирии
Президенты России и Турции на переговорах в рамках авиасалона МАКС обсудили ситуацию в Сирии, прежде всего, Идлиб, и наметили дополнительные совместные меры для нейтрализации террористических очагов.
Российская газета 11:35
Политика
Закрытые соцопросы показали вероятность выборов без вторых туров
В Ставропольском крае негативно сказаться на итогах выборов могут публикации в СМИ, которые пишут об отсутствии результатов работы губернатора Владимира Владимирова (баллотируется на второй срок) и негативной ситуации в социально-экономической сфере региона, ссылается на данные исследования второй источник РБК.
РБК 06:28
Интернет
Нидерланды заподозрили Microsoft в сборе личных данных пользователей
Microsoft собирает данные пользователей операционных систем Windows Home и Windows Pro, что может нарушать положения о конфиденциальности.
РБК 10:42
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Армия и оружие
В Японии обвинили КНДР в разработке ракет для прорыва ПРО
По сообщению ТАСС, во вторник на пресс-конференции, прошедшей в Токио, министр обороны Японии Такэси Ивая, комментируя пуски КНДР на прошлой неделе, заявил о том, что Северная Корея разрабатывает ракеты с непостоянной и более низкой траекторией полета с целью более эффективного преодоления систем ПРО.
Военное дело 05:19
Общество
Россияне смогут указывать волонтёрский опыт в резюме
Как сообщили в Федеральной службе по труду и занятости, такая возможность появится уже в 2020 году при размещении резюме на специализированном портале Роструда «Работа в России».
RT на русском 09:24
Кино
Умерла известная актриса Людмила Мальцева
На 70 году жизни умерла известная актриса Людмила Мальцева, она снималась в кино с 1978 года и имеет обширную фильмографию: от боевиков и комедий до драм и документальных фильмов, сообщается на сайте союза кинематографистов Российской Федерации.
РИАМО 10:41
Политика
Самолет МС-21 совершил первый демонстрационный полет на МАКС-2019
Международный авиационно-космический салон МАКС-2019 стартовал 27 августа в подмосковном Жуковском Российский ближне - и среднемагистральный самолет нового поколения МС-21-300 совершил первый демонстрационный полет на авиасалоне МАКС, передает РИА Новости.
Аргументы и Факты 08:58
Игры
Blizzard запустила World of Warcraft Classic
В честь запуска World of Warcraft Classic на YouTube был опубликован кинематографичный ролик, посвященный 15-летней годовщине проекта WOW.
Astera 12:07
Политика
ГИБДД не стала штрафовать Путина за езду без шлема
Поездка президента РФ на байке прошла во время посещения Севастополя, где Путин пообщался с крымскими властями и членами мотоклуба «Ночные волки».
BFM.ru 06:40
Армия и оружие
Из-за обострения в Сирии Эрдоган прилетит в Москву
Президент Турции Реджеп Эрдоган летит в Москву на срочные переговоры с Владимиром Путиным — два лидера обсудят обострившуюся ситуацию в сирийском Идлибе, где продолжают наступление подконтрольные Дамаску силы.
Век 03:37