Экономика
ИзвестияВ ведомствах обсудят судьбу индивидуального пенсионного капитала
Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю. Однако вопрос еще не решен, говорят источники «Известий».
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Экономика
Росстат объяснил рост числа бедных
По данным Росстата, рост доли бедного населения связан «с тем, что величина прожиточного минимума во втором квартале 2019 года выросла по сравнению с аналогичным периодом 2018 года на 7,1%, в то время как инфляция в годовом выражении составила 5%, а рост среднедушевых денежных доходов населения – 5,6%».
Rambler News Service 12:39
Игры
Автор The Last Guardian и Shadow of the Colossus ищет издателя для новой игры
Автор культовых игр Ico, Shadow of the Colossus и The Last Guardian Фумито Уэда раскрыл в разговоре с изданием Polygon, что его студия GenDesign уже заканчивает прототипирование следующей игры и начинает подыскивать для нового проекта издателя.
Gmbox.ru 12:27
Армия и оружие
США разрабатывают танк, работающий на водороде
Американская армия ведет разработку новых боевых машин, работающих на водороде.
Военное обозрение 10:54
Экономика
Сбербанк начал разработку нового логотипа
В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.
РБК 09:24
Происшествия
В Армении задержали экс-главу минфина Хачатряна
Бывший министр финансов Армении, экс-глава Комитета по госдоходам республики Гагик Хачатрян задержан по подозрению в растрате в особо крупных размерах и злоупотреблении должностными полномочиями, сообщили во вторник в пресс-центре Службы национальной безопасности.
РИА Новости 12:21
Происшествия
Красноярская полиция нашла родных экипажа пропавшего 65 лет назад Ан-2
Российская газета 08:02
Политика
В Кремле прокомментировали возможность визита Путина в США
В прикладном плане возможный визит президента России Владимира Путина в США по приглашению американского коллеги Дональда Трампа пока не обсуждается, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
RT на русском 11:58
Политика
Вступил в силу второй пакет санкций против России по «делу Скрипалей»
Сегодня, 26 августа, вступил в силу новый пакет санкций, которые США ввели в отношении России в связи с делом об отравлении бывшего сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в британском Солсбери в марте 2018 года.
REGNUM вчера в 00:43
Космос
Роскосмос объявил о начале подготовки к полету на Луну
Госкорпорация Роскосмос объявила тендер на проведение исследований, которые необходимы для осуществления пилотируемой миссии на Луну.
ФАН вчера в 23:42
Политика
В Раде рассказали о «миссии» Украины по сдерживанию России
Глава комитета Верховной рады по международным делам Анна Гопко заявила, что «миссия» Киева состоит в сдерживании России, чтобы не допустить её «агрессии» по отношению к европейским ценностям и демократии.
RT на русском вчера в 11:43
Технологии
В России могут закупить 360 000 планшетов Huawei на ОС «Аврора»
Россия и компания Huawei обсуждают установку российской мобильной операционной системы «Аврора» на китайские планшеты.
Игромания.ру 07:27
Наука
Древний вид насекомых назвали в честь Буратино
Стоит отметить, что называть новые биологические виды в честь персонажей из волшебных миров — сравнительно распространенная практика, хотя чаще всего подобных имен удостаиваются ныне существующие животные и растения.
Московский Комсомолец 11:36
Политика
Путин разрешил Эрдогану купить Су-57
Президент России Владимир Путин и президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган осмотрели новейший истребитель пятого поколения Су-57 в рамках международного авиационно-космического салона МАКС-2019 в Подмосковье, сообщает ФАН.
Газета.Ru 09:57
Происшествия
Человек пострадал в ДТП с двумя грузовиками на МКАД
Человек получил травму в результате столкновения двух грузовых автомобилей на МКАД.
Известия 10:25
Происшествия
Прописали 64 тысячи мигрантов и получили 44 миллиона рублей
Как передает РИА Новости, об этом общественность проинформировала старший помощник руководителя главного следственного управления СКР по Москве Юлия Иванова.
Вести.Ru 12:28
Теннис
Шарапова проиграла Уильямс в первом круге US Open
Победительница US Open 2006 года Мария Шарапова проиграла Серене Уильямс в первом круге US Open.
РБК вчера в 21:10
Шоу-бизнес
65-летняя Любовь Успенская загорает топлес — фото
"Одноклассники": Собчак предстала в компании стриптизеров в противогазах — фото На фото Успенская лежит на песчаном пляже на покрывале спиной к камере.
Пятый канал 09:36
Армия и оружие
Срочный визит Эрдогана в Москву: Турция беспокоится за Идлиб
Срочный визит в Москву для переговоров с Владимиром Путиным нанес президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган 27 августа, сообщает РИА Новости.
Красная весна 12:35
Общество
В Москве повысили минимальную пенсию
Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.
РИА Новости 09:43
Футбол
Пике и Видаль выиграли 500 тысяч евро на турнире по покеру
32-летний футболист уступил только профессиональному игроку в покер Хуану Пардо и выиграл 353 тысячи евро.
Евро-футбол.ру 11:51
Общество
Появилось видео схода селя во Владивостоке
В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.
РБК 02:50
Авто
В Infiniti сменится главный дизайнер
Накамура имеет большой дизайнерский опыт как в Nissan, так и в Infiniti, работая над концепцией седана Qs Inspiration, показанной на автосалоне в Шанхае в апреле, концепцией кроссовера QX Inspiration, показанной на автосалоне в Детройте в этом году и концепция прототипа Prototype 10, представленная в прошлом году на Пеббл-Бич.
SpeedMe вчера в 13:15
Энергетика
Кобылкин заявил о росте числа месторождений с трудноизвлекаемой нефтью
Глава Минприроды Дмитрий Кобылкин заявил о росте доли месторождений в России, где добывать нефть сложно.
RT на русском 12:05
Происшествия
В подмосковном детдоме умер ребенок с ДЦП, отнятый у матери
Уполномоченный при президенте Российской Федерации по правам ребенка Анна Кузнецова направила запросы в Следственный комитет и Генпрокуратуру в связи с обстоятельствами, которые привели к смерти ребенка с ДЦП в подмосковном детдоме.
Вести.Ru 11:53
Политика
Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента
Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.
Коммерсантъ 08:25
Авто
Hyundai оснастит новые модели электросамокатом
Коммерсантъ 12:10
Авто
Lada стала самым популярным автомобилем на Украине
За последние 18 лет продажи автомобилей Lada составили порядка 1 млн единиц, что составляет почти 25% автопарка страны.
SpeedMe 01:57
Авто
Представлены обновленные седан и хэтчбек Subaru Impreza
Продажи обновленных Subaru Impreza G4 и Subaru Impreza Sport на японском рынке начнутся этой осенью, но предзаказы на них местные дилеры принимают уже сейчас.
Автоновости дня 08:24