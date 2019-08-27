Ранее замглавы Минфина Алексей Моисеев сообщил, что новая пенсионная реформа не будет носить название ИПК (индивидуальный пенсионный капитал), а о новых деталях планируется объявить уже в ближайшую неделю. Однако вопрос еще не решен, говорят источники «Известий».

Политика Эрдоган спросил у Путина, можно ли купить Су-57 Президент Турции Тайип Эрдоган на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 выразил заинтересованность в покупке новейшего российского истребителя пятого поколения Су-57.

Политика Макрон заявил о конце эпохи доминирования Запада Президент Франции Эмманюэль Макрон заявил об окончании эпохи западного доминирования в мире из-за изменений в геополитике.

Общество В Москве повысили минимальную пенсию Мэр Москвы Сергей Собянин повысил минимальную пенсию москвичей с городской доплатой на две тысячи до 19,5 тысяч рублей, изменения заработают с 1 сентября, говорится в материалах к заседанию президиума правительства Москвы.

Наука 600 тысяч менструальных циклов помогли уточнить их продолжительность Наибольший разброс в продолжительности цикла наблюдался у женщин с индексом массы тела выше 35 и составил 0,4 дня.

Происшествия В Турции обрушился мост с пешеходами Как видно на записи с камер наружного наблюдения, часть моста внезапно начала падать в реку, когда по ней шли два пешехода.

Здоровье Врач перечислил целебные свойства морской воды Врач-методист Центра медицинской профилактики Минздрава Красноярского края Александр Горячев рассказал в интервью "Аргументам и фактам" о том, какой эффект морская вода оказывает на организм, и как купание влияет на психологическое состояние человека.

Футбол ЦСКА согласовал контракт с Комличенко Как передает "Спорт-Экспресс", москвичи согласовали с 24-летним россиянином условия контракта.

Экономика Сбербанк начал разработку нового логотипа В начале августа управляющий директор по развитию экосистемы Сбербанка Антон Собе-Панек разместил в Facebook вариант логотипа для SberX в похожей цветовой гамме.

Политика Шойгу рассказал, как выполняется сочинское соглашение по Идлибу Договоренности между Россией и Турцией касательно идлибской зоны деэскалации выполняются, но в регионе сохраняется напряженность, заявил журналистам глава Министерства обороны России Сергей Шойгу.

Происшествия Двое экс-полицейских предстанут перед судом за фиктивную постановку на учет 64 тыс. иностранцев в ТиНАО Материалы в отношении одного из соучастников выделены в отдельное производство и в ближайшее время будут рассмотрены в особом порядке, поскольку он полностью признал вину и пошел на сделку со следствием.

Политика Путин заявил о либерализации визового режима с Турцией Президент Владимир Путин по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Эрдоганом заявил, что с августа действует безвизовый режим с Турцией для граждан со специальными и служебными паспортами, а также для профессиональных водителей.

Экономика В Минэкономразвития предсказали снижение роста доходов россиян Минэкономразвития снизило прогноз роста реальных доходов россиян в 2019 году с 1 до 0,1%, сообщает принадлежащее Григорию Березкину РБК.

Спорт СБР и биатлонисты сборной России нашли компромисс по контрактам 27 августа на заседании правления Союза биатлонистов России в результате диалога между руководством организации и спортсменами из мужской сборной был достигнут компромисс по контрактам.

Политика Песков заявил об отсутствии приглашения Путину на саммит G7 от Трампа Президент США Дональд Трамп пока не направлял в Кремль приглашение президенту Владимиру Путину на следующий саммит «Большой семерки».

Футбол Евро-2020 обойдется России в 6,3 миллиарда рублей Подготовка и проведение в России матчей чемпионата Европы 2020 года обойдется в более чем 6,3 миллиарда рублей, информирует федеральный сайт проектов нормативных правовых актов.

Здоровье Подросток из Вьетнама лечится в Волгоградской детской больнице Подросток стал пациентом неврологического отделения в результате несчастья – в феврале он сильно отравился угарным газом.

Общество В Арктике открыли пять новых островов Гидрографическая группа Северного флота, работающая в составе комплексной экспедиции на архипелаге Земля Франца-Иосифа, подтвердила открытие пяти островов в Карском море.

Футбол «Краснодар» продал нападающего в румынский клуб Футболист команды «Краснодар» Российской премьер-лиги (РПЛ) Андрей Иван перешёл в румынский клуб «Университатя Крайова».

Политика Российский космонавт Виноградов объяснил отказ Европы от ракет «Союз» 26 августа стало известно, что Европейское космическое агентство (ЕКА) планирует отказаться от российских пилотируемых кораблей «Союз» для отправки астронавтов на Международную космическую станцию (МКС).

Транспорт Собянин утвердил тарифы на проезд по МЦД Власти Москвы утвердили цены на проезд на первых двух московских диаметрах (МЦД-1 от Одинцова до Лобни и МЦД-2 от Нахабина до Подольска), которые планируется запустить в ноябре.

Политика Зеленский предложит на пост премьера замглавы офиса президента Президент Украины Владимир Зеленский предложит парламенту заместителя главы своего офиса Алексея Гончарука на пост премьер-министра, сообщило местное издание «Украинская правда» со ссылкой на источники.

Политика В российском МИД опровергли слова сенатора США об отказе в визе В российском МИД прояснили ситуацию вокруг американского сенатора Рона Джонсона, которому, по его собственным словам, якобы отказали в выдаче визы РФ.

Общество Появилось видео схода селя во Владивостоке В Сети появилось видео схода одного из потоков селя. На ролике видно, как вода смывает грунт и деревья на трассу.

Футбол Назван состав сборной Шотландии на матч отбора Евро-2020 с Россией Защитник "Ливерпуля" Эндрю Робертсон и полузащитник "Манчестер Юнайтед" Скотт Мактоминей вызваны в сборную Шотландии по футболу на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года против команд России и Бельгии, сообщается на официальном сайте шотландской национальной команды.

Здоровье Увольнение врачей не помешало работе Пятигорской горбольницы Средняя заработная плата врачей в Пятигорской горбольнице за прошедшие месяцы нынешнего года составила 57 тысяч рублей.