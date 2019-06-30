В затопленной Иркутской области спасают животных. Сотни погиблиФонтанка.Ру 04:28

Домашних животных спасают экстренные службы и кинологи в городе Тулун, который оказался затоплен вместе с еще 52 населенными пунктами в Иркутской области.

Общество Архангельского губернатора освистали на Дне города Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.

Энергетика Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.

Политика Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.

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Происшествия В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.

Политика Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.

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