Происшествия

В затопленной Иркутской области спасают животных. Сотни погиблиФонтанка.Ру 04:28

Домашних животных спасают экстренные службы и кинологи в городе Тулун, который оказался затоплен вместе с еще 52 населенными пунктами в Иркутской области.
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Сотрудники МЧС и питомника К-9 спасают собак из затопленного Тулуна. Видео и фото

Иркутск Сегодня04:00

В Иркутской области МЧС и волонтёры спасают животных из зоны наводнения

RT на русском05:49

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

КП - Иркутск03:14

Более 100 животных спасли за сутки в зоне наводнения в иркутском Тулуне

ТАСС02:57

Иркутские зоозащитники почти двое суток спасали собак и кошек в затопленном Тулуне

Телеинформ02:24

Более 100 домашних животных спасли из зоны паводка в Тулуне Иркутской области

IrkutskMedia03:40

В Иркутской области из залитого водой Тулуна спасены более 100 животных

Интерфакс - Россия02:46
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Политика

Грузинская певица Нино Катамадзе отказалась выступать в России

Обновлено в 10:38
Политика

Песков сообщил о жестком разговоре Мэй с Путиным по «делу Скрипалей»

Обновлено в 09:33
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Архангельского губернатора освистали на Дне города

Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
Энергетика

Власти РФ перестанут сдерживать цены на бензин

Российские власти по итогам совещаний у первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона Силуанова и вице-премьера Дмитрия Козака приняли решение не продлевать текущее соглашение о заморозке цен на топливо.
Обновлено 28 июня в 03:22
Политика

Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область

Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.
Обновлено вчера в 15:05
Кино

На Украине умерла советская актриса Евгения Дембская

Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия

В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме

Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Происшествия

Суд арестовал бывшую жену Цеповяза по делу о вымогательстве

Обновлено в 10:04
Авто

Обзор Vauxhall Vivaro Life 2019

Обновлено в 10:00
Происшествия

Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами

Обновлено в 10:28
Автоспорт

Стюарды расследуют инцидент с участием Ферстаппена и Леклера

Обновлено в 10:43
Политика

Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России

Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
Обновлено в 11:46
Гаджеты

У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV

Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Хоккей

Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает

Панарин склоняется к "Флориде", а Бобровский думает, - написал Дворк.
Обновлено в 05:56
Экономика

Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников

В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Шоу-бизнес

Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»

Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес

Садальский ловко подколол отца Агутина за участие в «Голосе»

Станислав Садальский в Instagram ловко подколол отца певца и композитора Леонида Агутина Николая Петровича, который участвовал в шоу «Голос».
Обновлено в 07:56
Политика

Меркель рассказала о своём здоровье

Обновлено вчера в 14:55
Политика

Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20

Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Политика

Появились кадры потасовки, где травмировали пресс-секретаря Трампа

Обновлено в 07:35
Происшествия

Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео

В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Общество

Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России

Жители российских регионов в среднем заплатили за услуги ЖКХ на 5,3% больше, чем за год до этого.
Обновлено в 00:32
Политика

Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел

Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия

Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях

Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика

Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ

Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес

Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой

Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол

«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»

«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
Обновлено в 10:45
Общество

Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве

Обновлено в 10:00
Кино

Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон

Обновлено в 10:23
Футбол

Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА

Обновлено в 11:23
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