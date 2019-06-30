Происшествия
В затопленной Иркутской области спасают животных. Сотни погиблиФонтанка.Ру 04:28
Домашних животных спасают экстренные службы и кинологи в городе Тулун, который оказался затоплен вместе с еще 52 населенными пунктами в Иркутской области.
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Общество
Архангельского губернатора освистали на Дне города
Губернатора Архангельской области Игоря Орлова освистали во время празднования Дня города в Архангельске из-за ситуации со строительством мусорного полигона на станции Шиес.
Обновлено в 11:04
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Обновлено 28 июня в 03:22
Политика
Путин прибыл в пострадавшую от наводнений Иркутскую область
Сегодня, 29 июня, президент РФ Владимир Путин прилетел в Иркутскую область, пострадавшую от наводнений, которые вызвали сильные дожди.
Обновлено вчера в 15:05
Кино
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Дембская была почетным гражданином города Одессы и кавалером Ордена княгини Ольги, заслуженной артисткой Украинской ССР и народной артисткой Украины.
Обновлено в 09:10
Происшествия
В Калининграде задержали врача по делу о смерти младенца в роддоме
Врача-реаниматолога Калининградского областного перинатального центра задержали по делу о гибели недоношенного младенца в роддоме №4 Калининграда, сообщила общероссийская общественная организация "Российское общество неонатологов" в обращении на своем сайте.
Обновлено вчера в 15:59
Авто
Обзор Vauxhall Vivaro Life 2019
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Происшествия
Пьяный боец ВСУ поджег блиндаж с сослуживцами
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Политика
Правительству Эстонии предложили выйти из ПАСЕ из-за России
Через некоторое время спикер парламента Словакии опроверг, что делегация республики ушла с ПАСЕ из-за возвращения России.
Обновлено в 11:46
Гаджеты
У Samsung готова 7-нанометровая технология EUV
Отчет исследователей Samsung, опубликованный на симпозиуме по VLSI, свидетельствует, что 7-нанометровая технология EUV готова к серийному производству, а по энергетической эффективности продукции она превосходит обычную 7-нанометровую технологию.
Обновлено в 05:13
Хоккей
Панарин хочет перейти во «Флориду», Бобровский думает
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Экономика
Российские больницы останутся без импортных бинтов и подгузников
В перечень изделий добавили 14 позиций: «марля медицинская отбеленная хлопчатобумажная», «бинты стерильные и нестерильные марлевые», медицинские маски, перевязочные стерильные пакеты, тампоны, противопролежневые матрацы, абсорбирующее белье (подгузники, пеленки).
Обновлено 28 июня в 09:09
Шоу-бизнес
Екатерина Вилкова о похорошевшей Анне Михалковой: «Слишком красивая. Отписываюсь!»
Анна Михалкова всегда обладала яркой индивидуальность, но, сбросив лишний вес, стала еще ярче.
Обновлено в 09:00
Шоу-бизнес
Садальский ловко подколол отца Агутина за участие в «Голосе»
Станислав Садальский в Instagram ловко подколол отца певца и композитора Леонида Агутина Николая Петровича, который участвовал в шоу «Голос».
Обновлено в 07:56
Политика
Меркель рассказала о своём здоровье
Обновлено вчера в 14:55
Политика
Премьер Канады угодил в неловкую ситуацию на саммите G20
Пользователи социальных сетей обратили внимание на неловкую ситуацию, произошедшую с премьером Канады Джастином Трюдо на полях G20 в Осаке.
Обновлено в 07:35
Происшествия
Погоня тигра за мотоциклистом в Индии попала на видео
В заповеднике, расположенном в округе Ваянаде индийского штата Керала на юго-западе страны, тигр погнался за мотоциклистом.
Обновлено в 08:48
Общество
Появился рейтинг расходов на ЖКХ в регионах России
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Политика
Пушков посоветовал Киеву сменить министра иностранных дел
Сенатор Алексей Пушков прокомментировал высказывания министра иностранных дел Украины Павла Климкина и посоветовал украинским властям сменить главу ведомства.
Обновлено в 10:34
Происшествия
Против участника протестов на Шиесе возбудили уголовное дело о побоях
Против участника протестов из-за строительства мусорного полигона на станции Шиес в Архангельской области Михаила Габова возбудили уголовное дело о побоях (ст. 116 УК).
Обновлено в 05:44
Политика
Хамство, истерики, угрозы: как Украина пыталась не допустить возвращения РФ в ПАСЕ
Чтобы не допустить возвращения России в ПАСЕ, украинская делегация пошла на все.
Обновлено в 11:30
Шоу-бизнес
Орбакайте прокомментировала сообщения о конфликте с Пугачевой
Дочь Аллы Пугачевой, актриса и певица Кристина Орбакайте отреагировала на появившиеся в СМИ сообщения о ссоре с матерью.
Обновлено в 03:15
Футбол
«Зенит» нацелился на защитника «Гамбурга»
«Зенит» планирует купить бразильского защитника Дугласа Сантоса, выступающего за «Гамбург».
Обновлено в 10:45
Общество
Стало известно, какие набережные благоустроят в Москве
Обновлено в 10:00
Кино
Умер чилийский режиссер Себастьян Аларкон
Обновлено в 10:23
Футбол
Акинфеев не попал в заявку на матч «Спартак» - ЦСКА
Обновлено в 11:23