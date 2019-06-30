В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животныхREGNUM 03:51

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9». Они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животных

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