Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животныхREGNUM 03:51

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9». Они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
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Сотрудники МЧС и питомника К-9 спасают собак из затопленного Тулуна. Видео и фото

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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 07:18, Вашингтон
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