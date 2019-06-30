Происшествия

В ушедшем под воду иркутском городе Тулун спасли сотни животныхREGNUM 03:51

Иркутский город Тулун, ушедший накануне под воду в результате мощнейшего паводка, патрулируют спасатели МЧС России и кинологи питомника «К-9». Они снимают с возвышенностей и крыш домашних животных, которым также необходима помощь, сообщает региональное ГУ МЧС РФ.
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Сотрудники МЧС и питомника К-9 спасают собак из затопленного Тулуна. Видео и фото

Иркутск Сегодня04:00

В Иркутской области МЧС и волонтёры спасают животных из зоны наводнения

RT на русском05:49

Более 100 животных спасли за сутки в зоне наводнения в иркутском Тулуне

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Более 100 домашних животных спасли из зоны паводка в Тулуне Иркутской области

IrkutskMedia03:40

Иркутские зоозащитники почти двое суток спасали собак и кошек в затопленном Тулуне

Телеинформ02:24

Кинологи и волонтеры вывозят в Иркутск собак и кошек из зоны паводка в Тулуне

КП - Иркутск03:14

В Иркутской области из залитого водой Тулуна спасены более 100 животных

Интерфакс - Россия02:46
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