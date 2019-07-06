Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест ВоробьеваИзвестия 05:57
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в понедельник, 6 июля.
Читать в источнике
Оценить33
с чего всё началось
В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.URA.Ru03:17
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 06:53, Вашингтон
Происшествия
Кассирша задержана: куда башкирка спрятала украденные 20 млн
Задержанная полицией 36-летняя кассирша одного из российских банков, укравшая из кассы более 20 млн рублей, отказалась сообщать местонахождение денег.
Обновлено вчера в 16:36
Общество
Власти Иркутской области оценили ущерб от наводнения в 31 млрд рублей
Ранее вице-премьер Виталий Мутко, отвечающий за строительство, сообщил, что на восстановление социальной и инженерной инфраструктуры может понадобиться около 8,5 млрд руб. На обеспечение жильем, по его оценкам, необходимо до 10 млрд руб. В конце июня в Иркутской области начались паводки, вызванные сильными дождями.
Обновлено в 03:56
Происшествия
На борту перевернувшегося в Черном море судна находились 55 человек
Глава Туапсинского района Анатолий Русин сообщил в субботу ТАСС, что на борту катамарана, перевернувшегося в акватории Черного моря в районе поселка Джубга вечером в пятницу, по уточненным данным, находились 55 человек.
Обновлено в 01:46
Технологии
СМИ: Sony и Microsoft сокращают производство консолей в Китае
Исследовательская фирма Nikkei Asian Review со ссылкой на собственные источники сообщает, что Sony и Microsoft готовятся сократить производство своих консолей в Китае — дело, конечно же, в торговой войне США и Поднебесной.
Обновлено вчера в 06:02
Общество
Глава Amazon Джефф Безос официально развелся с женой
Пара объявила о разводе в январе 2019 года.
Обновлено вчера в 22:46
Кино
25 лет назад в прокат вышел фильм Земекиса «Форест Гамп»,
25 лет назад в прокат вышел фильм Роберта Земекиса "Форест Гамп", став одной из важнейших картин не только года, но также истории американского кинематографа.
Обновлено в 06:43
Происшествия
Тётя избитой девочки задержана в Ингушетии
Обновлено вчера в 04:57
Общество
Медведев распорядился провести всероссийскую диспансеризацию населения
В 2019–2020 годах будет проведена всероссийская диспансеризация взрослого населения.
Обновлено вчера в 15:55
Политика
Часть оппозиционных кандидатов в Мосгордуму не смогли собрать подписи
Кто из оппозиционеров может не собрать подписи Суббота, 6 июля, — последний день сдачи документов и подписей для регистрации кандидатами на выборах в Мосгордуму.
Обновлено в 01:00
Футбол
«Зенит» и «Локомотив» сыграют за Суперкубок России
В матче Олимп Суперкубка России "Зенит" и "Локомотив" поспорят за первый трофей новой страницы летописи спорта №1.
Обновлено в 03:10
Происшествия
В Москве такси вылетело с набережной в Яузу
По данным телеканала «Звезда», в реку упала машина такси, когда водитель не справился с управлением на мокрой дороге и снес пролет чугунного ограждения.
Обновлено в 04:46
Политика
Пушков оценил риск возможной техногенной катастрофы на Украине
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков прокомментировал заявление главы «Нафтогаза» Андрея Коболева о том, что Украине грозит техногенная катастрофа.
Обновлено вчера в 22:35
Шоу-бизнес
Алибасов и Федосеева-Шукшина спешно уезжают из России
Обновлено в 02:36
Шоу-бизнес
Елизавета II не появится на крестинах сына Меган Маркл и принца Гарри
Крестины маленького Арчи намечены на 6 июля.
Обновлено вчера в 15:27
Футбол
«Уфа» объявила о переходе воспитанника «Спартака» Мохбалиева
Обновлено в 02:43
Происшествия
Сотрудники «Альфы», «Вымпела» и ФСБ задержаны в Москве
4. Сотрудников ФСБ уже задерживали в начале июля 2 июля Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ России сообщил о задержании двоих сотрудников по подозрению в хищении денежных средств у бизнесмена.
Обновлено вчера в 08:43
Музыка
Кирилл Андреев рассказал о причине ухода Игоря Сорина из «Иванушек»
В беседе с ведущим передачи «Судьба человека» Борисом Корчевниковым музыкант Кирилл Андреев вспомнил, что у первого солиста группы «Иванушки International» Игоря Сорина был весьма сложный характер.
Обновлено вчера в 11:14
Политика
Путин наградил четырех погибших подводников звездой Героя России
Обновлено вчера в 05:14
Шоу-бизнес
Раскрыты доходы Галкина, Петросяна и других юмористов
Юморист Максим Галкин оказался самым дорогим российским артистом в своем жанре, опередив по доходам Евгения Петросяна.
Обновлено в 04:50
Общество
Появилось видео выпуска косаток и белух из «китовой тюрьмы» в море
Всероссийский научно-исследовательский институт рыбного хозяйства и океанографии (ВНИРО) выложил ролик, на кадрах которого запечатлены перевозка и выпуск первой партии косаток и белух в Охотское море, сообщает агентство РИА Новости.
Обновлено в 03:48
Происшествия
В Якутии нашли фрагменты ракеты «Союз-2»
Обновлено в 04:49
Армия и оружие
«Панцирь-С1» сбил истребитель в Ливии
Обновлено вчера в 10:00
Футбол
Сутормин все же перейдет в «Зенит» – клуб повторит условия «Рубина»
Сутормин окажется в Петербурге по одному из двух вариантов: либо аренда с правом выкупа, либо полноценное приобретение прав сразу – на тех же условиях, на которых хавбек перешел в "Рубин".
Обновлено вчера в 11:58
Политика
В ЕС нашли еще одну проблему Boeing 737 MAX
Европейский авиарегулятор EASA потребовал, чтобы Boeing исполнить пять требований, прежде чем самолет 737 MAX сможет возобновить полеты.
Обновлено в 06:29
Наука
Текст древнейшей песни о любви обнаружили в Египте
Старейший текст одной из древнеегипетских песен о любви был найден чешскими археологами в погребальной комнате верховного жрица Инти в Египет, сообщает ТАСС.
Обновлено вчера в 11:12
Политика
Серьезный конфликт произошел в команде Зеленского
Первый серьезный конфликт произошел в команде новоизбранного президента Украины Владимира Зеленского, сообщает ряд СМИ Незалежной.
Обновлено вчера в 13:20