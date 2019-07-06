В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.

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В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в понедельник, 6 июля.

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