Политика
В уральском полпредстве прокомментировали арест ВоробьеваИзвестия 05:57
В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в понедельник, 6 июля.
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с чего всё началось
В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.URA.Ru03:17
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