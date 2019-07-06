Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест ВоробьеваИзвестия 05:57

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в субботу, 6 июля.
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с чего всё началось

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.
URA.Ru03:17

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Решение по задержанному за госизмену помощнику полпреда примут 8 июля

РБК05:37

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

URA.Ru03:17

Кадровое решение по помощнику полпреда президента в УрФО примут 8 июля

RT на русском06:05

Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву

РИА Новости07:02

В уральском полпредстве оценили арест «предателя» Воробьева

Газета.Ru07:27

Полпред в УрФО пока не принял решения по арестованному за госизмену помощнику

Интерфакс04:52

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

ТАСС04:13
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Президент «Лилля» подтвердил, что «Ливерпуль» ведет переговоры с Пепе

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Избитую опекунами девочку доставят из Ингушетии в Москву

Самолет, на борту которого находится семилетняя девочка, избитая опекунами в Ингушетии, вылетел из Магаса в Москву в 18:40 мск.
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В двух округах Калифорнии после землетрясений объявлен режим ЧС

Власти американского штата Калифорния ввели в двух округах режим чрезвычайной ситуации после землетрясения.
Обновлено в 09:51
Происшествия

Суд арестовал подозреваемого в госизмене помощника полпреда президента

Обновлено вчера в 09:14
Игры

Навык владения оружием в Cyberpunk 2077 будет расти с его использованием

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Общество

Аномальная жара и грозы идут на Южный Урал

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Энергетика

Властям предложили распечатать Росрезерв для снижения цен на бензин

Что случилось с топливом на Дальнем Востоке Как рассказывал РБК глава Приморского топливного союза Владимир Чирсков, после окончания действия соглашений нефтяников с правительством 30 июня в регионе наблюдается превышение крупнооптовых цен НПЗ и биржи над мелкооптовыми и розничными ценами на дизельное топливо (на 7,3 тыс. руб. за тонну) и бензин (порядка 2,5 тыс. руб. за тонну).
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Футбол

«Атлетико» договорился о трансфере футболиста «Челси» Мораты

Мадридский футбольный клуб «Атлетико» договорился с лондонским «Челси» о приобретении испанского форварда Альваро Мораты.
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Космос

Экипаж «Федерации» может погибнуть в Тихом океане

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Шоу-бизнес

Пугачева звонила в РЖД после выходки на вокзале, заявил Разин

Продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин заявил в инстаграме, что певица Алла Пугачева лично позвонила и.о. директора железнодорожных вокзалов РЖД Костантину Кравцову.
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Политика

Зеленский намерен решить вопрос «Северного потока – 2» через Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен во время визита в США обсудить с американским лидером Дональдом Трампом проект "Северный поток — 2".
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Теннис

Серена Уильямс обыграла Юлию Гергес в третьем круге Уимблдона

Обновлено в 09:50
Происшествия

Пропавшая школьница найдена убитой и изнасилованной

"К сожалению, список изнасилованных и убитых детей растет каждый день", — констатировал Аброськин.
Обновлено в 06:40
Политика

В Тбилиси надеются, что Россия не введет торговое эмбарго

Министр по охране окружающей среды и сельского хозяйства Грузии Леван Давиташвили выразил надежду, что Россия не станет вводить торговые эмбарго в отношении страны, сообщает пресс-служба министерства экономики.
Обновлено в 09:32
Общество

The Insider и Bellingcat: координатор отравления Скрипалей пять раз ездил в Швейцарию и посещал штаб-квартиру ВАДА

Предполагаемый координатор отравления Сергея и Юлии Скрипаль генерал-майор ГРУ Денис Сергеев пять раз ездил в Швейцарию, сообщается в расследовании The Insider и Bellingcat, сделанном в кооперации со швейцарским медиахолдингом TAMedia.
Обновлено в 08:24
Общество

Сбежавшую с миллионами жену шейха обвинили в романе с охранником

Жену эмира Дубая принцессу Хайю, сбежавшую от супруга с огромной суммой денег, подозревают в романе на стороне, сообщает The Times.
Обновлено в 09:27
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«Барселона» предпримет последнюю попытку подписать Гризманна

Сине-гранатовые не питают оптимизма относительно новых переговоров с «Атлетико», однако руководство клуба решило предпринять последнюю попытку завершить трансфер.
Обновлено в 08:48
Происшествия

Стало известно, как спецназ ФСБ воровал деньги в ходе обысков

Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
Обновлено в 04:34
Происшествия

В Москве из НИИ украли три миллиона рублей

Из научно-исследовательского института в центре Москвы украли три миллиона рублей, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка полиции.
Обновлено в 07:28
Транспорт

Минтранс поручил Шереметьево наладить ситуацию с багажом к 15 августа

Ситуация с выдачей багажа в московском аэропорту Шереметьево должна быть стабилизирована к 15 августа.
Обновлено в 09:50
Шоу-бизнес

Галкин объяснил свой высокий гонорар

Обновлено в 06:21
Происшествия

В Москве задержан продававший дипломы ректор

Сотрудники ФСБ и полиции задержали ректора Института экономики бизнеса (ИНЭКБИ) Виктора Подобедова и его заместителя Светлану Попонину.
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Наука

Нейросеть определила авторство восьми песен The Beatles

Американские ученые математическими методами определили, кто написал музыку к восьми песням The Beatles.
Обновлено вчера в 16:41
Кино

Insomniac в восторге от отсылок к своей игре про Человека-паука во «Вдали от дома»

Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
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Футбол

Защитник «Реала» Эрнандес зарегистрирован игроком «Милана»

Как сообщает Football Italia, французский футболист зарегистрирован в серии А, как игрок россонери.
Обновлено в 09:02
Происшествия

В Москве прошла акция в поддержку сестер Хачатурян

В Москве задержали участницу одиночного пикета в поддержку сестер Хачатурян, а также трех участников движения «Мужское государство», которые пришли со своими плакатами против обвиненных в убийстве отца девушек.
Обновлено в 09:16
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Виктория Исакова намекнула на скорый декретный отпуск

Об интересном положении Исаковой намекнули в театре Пушкина «Комсомольской правде».
Обновлено в 09:34
Происшествия

Полиция Турции при проверке машины нашла радиоактивное вещество

Полицейские остановили автомобиль возле лесного парка. Во время обысков они изъяли у водителя 18 граммов радиоактивного вещества.
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Помощника уральского полпреда в УрФО подозревают в госизменеБольше новостей по теме
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