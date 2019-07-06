Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест ВоробьеваИзвестия 05:57

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в субботу, 6 июля.
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В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.
URA.Ru03:17

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Война ФСБ с изменниками родины пришла в Екатеринбург

URA.Ru08:39

Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву

РИА Новости07:02

В уральском полпредстве отреагировали на арест помощника Цуканова

News.ru06:38

В уральском полпредстве оценили арест «предателя» Воробьева

Газета.Ru07:27

Полпред в УрФО пока не принял решения по арестованному за госизмену помощнику

Интерфакс04:52

Решение по задержанному за госизмену помощнику полпреда примут 8 июля

РБК05:37

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

ТАСС04:13
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 11:40, Ашберн
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Врачи спасли руку жестоко избитой девочки из Ингушетии

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Президент России Владимир Путин направил приветствие гонщикам, организаторам и поклонникам международного ралли "Шелковый путь", передает ТАСС.
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Из Турции в Россию экстренно доставлен вологодский малыш, родившийся раньше срока

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В ОБСЕ поддержали антироссийскую резолюцию по Крыму

Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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Семьям погибших подводников передали государственные награды

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В Сети показали цифровую приборную панель для LADA Vesta

Цифровая приборная панель, которая всегда была прерогативой дорогих иномарок, скоро появится и на отечественной LADA Vesta.
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Пару дней назад в прокате стартовал «Человек-паук: Вдали от дома» — второй сольный фильм о супергерое в киновселенной Marvel и заключительная картина третьей фазы MCU.
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Президенту Украины Владимиру Зеленскому надо решать вопрос с транзитом российского газа с Москвой, а не Вашингтоном, считает сенатор Алексей Пушков.
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В Московской области девочка погибла в крупной автомобильной аварии.
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Управление собственной безопасности ФСБ России начало расследование в связи с участившимися случаями пропажи денежных средств во время обысков, когда изымались гигантские суммы.
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В Грузии заявили о важности прагматичных отношений с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава на фоне туристического эмбарго со стороны России заявила, что прагматичные и экономические отношения с Москвой пойдут стране на пользу.
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Скабеева возмущена сериалом Netflix из-за «плохих русских»

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Помощника уральского полпреда в УрФО подозревают в госизменеБольше новостей по теме
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