Политика

В уральском полпредстве прокомментировали арест ВоробьеваИзвестия 05:57

В представительстве президента России в Уральском федеральном округе (УрФО) прокомментировали арест помощника полпреда Александра Воробьева. Заместитель полпреда Борис Кириллов назвал Воробьева предателем, передает «URA.RU» в субботу, 6 июля.
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с чего всё началось

В уральском полпредстве прокомментировали арест помощника Цуканова

В уральском полпредстве назвали арестованного помощника Николая Цуканова Александра Воробьева «предателем». Заместитель полпреда Борис Кириллов в беседе с корреспондентом «URA.RU» рассказал, что ведомство работает в штатном режиме.
URA.Ru03:17

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Война ФСБ с изменниками родины пришла в Екатеринбург

URA.Ru08:39

Цуканов 8 июля примет кадровое решение по обвиняемому в госизмене Воробьеву

РИА Новости07:02

Кадровое решение по подозреваемому в госизмене помощнику полпреда примут 8 июля

ТАСС04:13

В уральском полпредстве оценили арест «предателя» Воробьева

Газета.Ru07:27

Полпред в УрФО пока не принял решения по арестованному за госизмену помощнику

Интерфакс04:52

В уральском полпредстве отреагировали на арест помощника Цуканова

News.ru06:38

Решение по задержанному за госизмену помощнику полпреда примут 8 июля

РБК05:37
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Автоматически обработано 7308 источников, обновлено в 13:09, Вашингтон
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Иван Купала наступает сегодня ночью

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Умер режиссер Владимир Двинский

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Спецназ ФСБ грузил деньги в бронежилеты

Поскольку у теневых финансистов все деньги были нелегальные, а бойцы спецназа специализировались в участии в различных обысках, то было решено начать проводить неофициальные «мероприятия» у банкиров.
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В Грузии отказались прекращать торговлю с Россией

Министр экономики и устойчивого развития Грузии Натия Турнава заявила, что страна не собирается отказываться от торговли с Россией.
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Пресс-секретарь Московской административной дорожной инспекции (МАДИ) Ольга Дыгало сообщила о задержании мужчины, выдававшего себя за сотрудника Центра организации дорожного движения (ЦОДД).
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Комитет по политическим вопросам и безопасности Парламентской ассамблеи ОБСЕ одобрил резолюцию, осуждающую действия России в Крыму.
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В Калифорнии произошло сильнейшее за 20 лет землетрясение

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Конюхов завершил полет на экспериментальном самолете в Крым

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В древней пирамиде Египта нашли «путь в загробный мир»

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Вопросы детского здравоохранения обсудили в новгородском штабе ОНФ

Собравшиеся за круглым столом поднимали острые вопросы в сфере здравоохранения.
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«Открытые медиа»: на похоронах моряков рассказали, что они предотвратили «катастрофу планетарного масштаба»

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Помощника уральского полпреда в УрФО подозревают в госизменеБольше новостей по теме
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