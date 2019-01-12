Политика
В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»
В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»Известия15:42
В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война». Информацию об этом опубликовал сайт coursicle.com.
Известия15:42
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Происшествия
Евгений Плющенко попал в больницу
Обновлено в 14:19
Происшествия
Экипаж «КАМАЗ-Мастер» Каргинова сняли с «Дакара»
Экипаж команды "КАМАЗ-мастер", возглавляемый Андреем Каргиновым, был исключен из всех протоколов ралли в классе грузовиков, сообщила пресс-служба команды.
Обновлено в 03:35
Происшествия
В Ингушетии обстреляли автомобиль с полицейскими
Обновлено в 14:24
Происшествия
В Париже количество задержанных «желтых жилетов» превысило 100 человек
В субботу, 12 января, в Париже во время протестных акций "желтых жилетов" задержали 129 человек, из них 74 были помещены под стражу.
Обновлено в 13:51
Происшествия
В Германии беженец напал с ножом на беременную женщину
Беженец из Афганистана напал с ножом на беременную женщину в больнице города Бад-Кройцнах под Майнцем.
Обновлено в 15:26
Происшествия
Электричка насмерть сбила двух человек в Подмосковье
Обновлено в 11:03
Общество
Посоветовавшая врачам помыть полы чиновница проведет уборку в больнице
Обновлено в 10:26
Общество
HeadHunter составил список вакансий с самыми высокими зарплатами
Российская компания HeadHunter составила январский рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий.
Обновлено в 05:39
Политика
Украина предложила отменить право вето в Совбезе ООН
Постпред Украины при Организации Объединенных Наций Владимир Ельченко предложил поэтапно отменить право вето в Совете безопасности ООН.
Обновлено в 14:53
Происшествия
Самолет аварийно приземлился в аэропорту Симферополя
Пассажирский лайнер, следовавший рейсом из Симферополя в Москву, вернулся 12 января в аэропорт вылета и совершил аварийную посадку.
Обновлено в 13:45
Происшествия
Врачи спасли ногу младенцу из Магнитогорска
Обновлено в 07:08
Экономика
«Руспродсоюз» спрогнозировал скорое подорожание продуктов на 8%
Повышение НДС в совокупности с другими факторами может привести к увеличению потребительских цен на продукты в I квартале 2019 г. на 8%, сообщил агентству «Прайм» директор Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров «Руспродсоюз» Дмитрий Востриков.
Обновлено в 06:37
Спорт
WADA вынесет решение по статусу РУСАДА 22 января
Исполнительный комитет Всемирного антидопингового агентства (WADA) 22 января вынесет свой вердикт относительно статуса Российского антидопингового агентства (РУСАДА), сообщается в официальном аккаунте организации в Twitter.
Обновлено в 12:41
Политика
Дипмиссия ЕС опубликовала письмо конгрессу США по Еn+ и «Русалу»
Дипмиссия Евросоюза в Вашингтоне опубликовала совместное письмо послов ЕС, Австрии, Франции, Германии, Ирландии, Италии, Швеции и Великобритании к лидеру демократов в сенате США Чаку Шумеру с призывом к снятию санкций с En+ и "Русала".
Обновлено в 15:27
Политика
В университете США ввели курс о «российской гибридной угрозе»
В Джорджтаунском университете вводится курс для студентов под названием «Российская гибридная война».
Обновлено в 15:42
Здоровье
Названы семь основных симптомов рака
Ученый лондонского онкологического центра Макмиллан Крис Стил назвал семь основных симптомов, при которых необходимо срочно обратиться к онкологу.
Обновлено в 03:27
Спорт
Биатлонист Логинов занял пятое место в гонке преследования
Александр Логинов занял пятое место в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону в Оберхофе.
Обновлено в 11:31
Происшествия
Мощный взрыв произошел в центре Парижа
"Пожарные Парижа работают над тушением огня в магазине на улице Тревиз в девятом округе, где разгорелся пожар, а затем - произошел мощный взрыв", - отмечается на странице полиции в твиттере.
Обновлено в 03:59
Происшествия
Живую женщину доставили в один из моргов Приамурья
Обновлено в 03:52
Политика
На Украине вступил в силу новый закон об изнасиловании
Изменения в Уголовный кодекс Украины, расширяющие понятие «изнасилование», опубликованы 11 января в правительственной газете «Голос Украины».
Обновлено вчера в 02:41
Кино
Экс-возлюбленная Меркьюри заработает на «Богемской рапсодии» £40 млн
Бывшая возлюбленная фронтмена группы Queen Фредди Меркьюри Мэри Остин получит примерно 19% от прибыли, которую принесет фильм «Богемская рапсодия» (Bohemian Rhapsody) режиссера Брайана Сингера.
Обновлено в 14:47
Политика
ФБР поискало связи Трампа с Россией
Отмечается, что подозрения о связях Трампа с Россией в ФБР возникли еще во время выборов 2016 года.
Обновлено в 16:17
Космос
Опубликовано видео посадки китайского зонда на обратной стороне Луны
Станция "Чанъэ-4" впервые совершила мягкую посадку на обратной стороне Луны 3 января 2019 года.
Обновлено вчера в 06:25
Происшествия
В Германии при крушении легкомоторного самолета погибли два человека
Жертвами крушения легкомоторного самолета в округе Меркиш Одерланд в земле Бранденбург стали два человека. Они погибли до прибытия медиков.
Обновлено в 15:30
Гаджеты
В Сети появилось видео с Xiaomi Redmi Note 7 в кувшине с водой
На видеоролике показали смартфон Redmi Note 7, опущенный ненадолго в кувшин с водой. Устройство в результате достойно прошло этот тест.
Обновлено в 09:38
Космос
Потеряна связь с единственным российским космическим телескопом
Единственный российский космический телескоп на аппарате «Спектр-Р», входящий в проект «Радиоастрон», перестал работать на прием командных данных, но при этом продолжает отправлять информацию на Землю.
Обновлено в 03:53
Общество
В магазинах России яйца стали продавать девятками
В магазинах России на прилавках появились куриные яйца в новых упаковках.
Обновлено вчера в 05:34
Политика
Forbes уличил российские СМИ в цитировании лидера ИГ
Русская редакция Forbes уличила ряд крупных российских СМИ в цитировании лидера запрещённой в России группировки «Исламское государство» Абу Бакра аль-Багдади.
Обновлено в 16:14
Здоровье
Роспотребнадзор опроверг информацию о зараженных гриппом мандаринах
Информация, распространяемая в ряде регионов через социальные сети и мессенджеры о якобы зараженных вирусом гриппа мандаринах, не соответствует действительности.
Обновлено в 09:54
Спорт
Бьорндален вступился за обруганного после победы Логинова
Обновлено вчера в 22:37