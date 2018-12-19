Политика

В Киеве приготовили для России новые санкции
Российский Диалог
14:12

Следует отметить, что под давление украинских санкций также попадут и 14 российских юридических лиц, участвующих в поставках строительных материалов и оборудования, а также оказании услуг для крымских заводов, специализирующихся на оборонно-промышленном комплексе и организации, "причастные" к работе паромной переправы в Крым и возведение моста через Керченский пролив.
Российский Диалог14:12
с чего всё началось
Правительство Украины инициирует расширение санкции в отношении физических и юридических лиц, сотрудничающих с Донбассом и Крымом, сообщает
 Министерство по вопросам неподконтрольных Киеву территорий Украины.
Коммерсантъ13:02

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Политика

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В Госдепе рассказали о новых санкциях против России из-за Скрипалей

Первая часть американских санкций против России из-за дела Скрипалей была введена 27 августа.
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Армия и оружие

Путин озвучил приоритетные вопросы для российской армии на 2019 год

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Приговор экс-советнику президента США Дональда Трампа по национальной безопасности Майклу Флинну за дачу ложных показаний ФБР вновь отложен, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 13:50
Армия и оружие

В СБ России рассказали о перемещении сирийских боевиков в Африку

Помощник секретаря Совета безопасности России Александр Венедиктов заявил, что часть боевиков после поражения в Сирии и Ираке переместилась в Африку и организовала там анклавы террористических организаций "Исламское государство" (ИГ) и "Аль-Каида".
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Разработчик подводной лодки «Ясень» рассказал о ее боевых качествах

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