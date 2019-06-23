Энергетика

На Украине заявили о критическом дефиците газаРИА Новости вчера в 18:21

Оператор украинской газотранспортной системы "Укртрансгаз" заявил о критическом дефиците газа в хранилищах. Так, запасы газа в подземных хранилищах компании составляют 152 миллиона кубометров, тогда как месячная потребность в топливном газе составляет 240 миллионов кубометров.
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Украинцев предупредили о критической нехватке газа

URA.Ruвчера в 20:34

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБКвчера в 21:19

На Украине заявили о критическом дефиците газа

РИА Новостивчера в 18:21

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

Эхо Москвывчера в 20:07

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Газета.Ruвчера в 18:51

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известиявчера в 20:55

«Укртрансгаз» задолжал поставщикам более $ 150 млн

Евразия Daily20 июня в 09:07
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Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

400 пилотов потребовали с Boeing миллионы долларов

Ранее сообщалось, что компания Boeing не получила ни одного заказа на свои самолеты в первый день авиасалона в Ле-Бурже.
Обновлено в 01:52
Единоборства

Лобов победил Малиньяджи в бою на турнире Bare Knuckle FC 6

Ирландский боец российского происхождения Артём Лобов одолел бывшего чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knuckle FC 6 в Тампе.
Обновлено в 01:09
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Футбол

«Валенсия» выбирает между Черышевым и Суаресом

Обновлено в 01:33
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено 21 июня в 23:57
Музыка

Хореографа Загитовой обвинили в плагиате из-за новой программы

Хореографа российской фигуристки Алины Загитовой обвинили в плагиате после того, как было представлено новое показательное выступление под песню американской певицы Билли Айлиш Bad Guy.
Обновлено вчера в 20:13
Происшествия

Пассажирский теплоход загорелся на Волге

Обновлено вчера в 18:42
Гаджеты

Chuwi LapBook Plus: ноутбук с экраном 4К и двумя SSD-слотами

Компания Chuwi, по сообщениям сетевых источников, в скором времени анонсирует портативный компьютер LapBook Plus, выполненный на аппаратной платформе Intel.
Обновлено в 02:03
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Политика

Минтранс озвучил сумму грузинских долгов

Ранее Минтранс сообщил, что полеты грузинских авиакомпаний на территорию России приостановят с 8 июля в связи с необходимостью обеспечения достаточного уровня авиационной безопасности, а также из-за просроченной задолженности.
Обновлено вчера в 20:02
Политика

Кадыров напомнил Грузии, сколько километров от Грозного до Тбилиси

Обновлено вчера в 06:51
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе сбежала от мужа-иностранца

Дочь российского певца Валерия Меладзе Инга рассталась со своим мужем - марокканским журналистом Нури Вергезе.
Обновлено в 01:39
Интернет

Windows Terminal от Microsoft уже можно установить на Windows 10

Хотя разработчики скомпилировали и применяли Windows Terminal из кода, доступного на GitHub, Microsoft сегодня выпустила установщик доступный для скачивания через Windows Store.
Обновлено вчера в 07:04
Музыка

Пожилые японки спели рэп в честь саммита G20

В Сети появилось видео с песней, посвященной предстоящему саммиту лидеров стран «большой двадцатки», которую исполнила группа пожилых женщин из Осаки.
Обновлено вчера в 08:08
Армия и оружие

В Германии рассказали о планах провести акции протеста у базы Рамштайн

В ходе ежегодных акций протеста, которые пройдут возле базы Рамштайн в пятый раз подряд, планируется провести международный конгресс, фестиваль мира и демонстрацию, в течение недели активисты будут жить в полевом лагере, участники также намерены встать "живой цепью" вокруг авиабазы.
Обновлено в 00:09
Армия и оружие

Минобороны рассекретило документы о защитниках Брестской крепости

Минобороны опубликовало ранее не известные документы, касающиеся обороны Брестской крепости.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Происшествия

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В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Авто

Можно ли вспахать огород «уазиком»? Эксперимент

В теории все вроде бы логично, но что-то пошло не так. То ли земля попалась слишком твердая, то ли не до конца рассчитали.
Обновлено в 01:12
Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Технологии

Шахтеры обнаружили в Израиле новый «внеземной» минерал дороже алмазов

Обновлено вчера в 02:04
Общество

Симферопольцы заметили в городе живого крокодила

Обновлено вчера в 13:56
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Армия и оружие

Ми-28 показал новейшую фигуру высшего пилотажа

Вертолет Ми-28 выполнил новую фигуру высшего пилотажа, у которой пока даже нет названия, сообщает телеканал "Звезда".
Обновлено вчера в 11:57
Происшествия

В ДТП с микроавтобусом в Крыму пострадали пять человек

Обновлено в 02:17
Гаджеты

Смартфон Samsung Galaxy A90 может получить поддержку 5G

Сетевые источники сообщают о том, что компания Samsung готовит смартфон среднего уровня, особенностью которого станет возможность работы в мобильных сетях пятого поколения (5G).
Обновлено вчера в 04:11
Происшествия

Более 200 тысяч рублей украли у безработного на юго-востоке Москвы

В столичном районе Люблино двое неизвестных ограбили безработного мужчину на сумму более 200 тысяч рублей, ранив его предметом, похожим на нож.
Обновлено в 02:02
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