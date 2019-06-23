Энергетика

В украинской компании заявили о критическом дефиците газаИзвестия вчера в 20:55

Оператор украинской газотранспортной системы (ГТС) «Укртрансгаз» сообщил об острой нехватке газа в хранилищах. Запасы голубого топлива корпорации составляют 152 млн куб. м, хотя месячная потребность в газе — 240 млн.
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Украинцев предупредили о критической нехватке газа

URA.Ruвчера в 20:34

На Украине заявили о критическом дефиците газа

Газета.Ruвчера в 18:51

В украинской компании заявили о критическом дефиците газа

Известиявчера в 20:55

«Укртрансгаз» заявил о критическом дефиците газа в своих хранилищах

Эхо Москвывчера в 20:07

«Укртрансгаз» сообщил о дефиците газа в хранилищах

РБКвчера в 21:19

На Украине заявили о критическом дефиците газа

РИА Новостивчера в 18:21

«Укртрансгаз» задолжал поставщикам более $ 150 млн

Евразия Daily20 июня в 09:07
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Общество

Роспотребнадзор рассказал, как правильно выбрать алкоголь

В Роспотребнадзоре отметили, что продажа алкоголя должна производиться исключительно с использованием кассового аппарата в связи с тем, что она "предусматривает регистрацию такой продукции в единой государственной автоматизированной информационной системе (ЕГАИС)".
Обновлено в 01:54
Авто

Компания GMC задумала возродить внедорожник Jimmy

Речь идет о внедорожнике GMC Jimmy, последний экземпляр которого сошёл с конвейера более десяти лет назад.
Обновлено вчера в 09:00
Шоу-бизнес

Светлана Ходченкова испугала фанатов болезненной худобой

Светлана Ходченкова, отдыхающая в Барселоне (Испания), испугала фанатов болезненной худобой.
Обновлено в 01:45
Шоу-бизнес

Бари Алибасов выпал из инвалидного кресла на шоу Андрея Малахова

Обновлено вчера в 12:29
Политика

Сборщиков подписей в поддержку Любови Соболь в Москве облили фекалиями

Ранее зампред Общественной палаты столицы и главный редактор «Эха Москвы» Алексей Венедиктов попросил московскую полицию защитить сборщиков подписей.
Обновлено вчера в 12:30
Политика

Маргарита Симоньян объяснила Грузии, почему России нельзя хамить

Главный редактор телеканала RT Маргарита Симоньян объяснила, почему президенту Грузии Саломе Зурабишвили не следовало «натурально хамить» России на примере с медведем и палкой, передает ФБА «Экономика Сегодня».
Обновлено вчера в 16:07
Транспорт

Жительницу Уфы озадачила стоимость проезда в общественном транспорте

Села на Гостином Дворе в маршрутку №298. Снаружи на окне было написано, что проезд до «Меги» стоит 25 рублей.
Обновлено вчера в 22:51
Происшествия

Пять человек погибли в ДТП в Забайкалье

В Забайкальском крае в результате ДТП с участием двух легковых автомобилей погибли пять человек. Об этом сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 00:17
Происшествия

Пострадавшим на аттракционе в «Сокольниках» выплатят компенсацию

Обновлено вчера в 10:09
Политика

В Китае объяснили отказ Трампа бомбить Иран «эффектом Путина»

Президент США Дональд Трамп передумал наносить военный удар по Ирану из-за «эффекта (президента РФ Владимира) Путина».
Обновлено вчера в 10:57
Происшествия

В Калифорнии зафиксировали землетрясение магнитудой 5,6

Обновлено в 00:48
Единоборства

Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд

Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Кино

Алексей Агранович получил премию кинофестиваля Art Film Fest в Словакии

Российский актер Алексей Агранович получил премию завершившегося в воскресенье словацкого международного кинофестиваля Art Film Fest за лучшую мужскую роль.
Обновлено вчера в 23:12
Кино

Акулу-убийцу из фильма «Челюсти» оживили

Как уточняет lenta.ru, восстановление монстра приурочено к 44-летию культового фильма.
Обновлено вчера в 21:39
Космос

SpaceX запустит в космос останки 152 покойников

Обновлено вчера в 10:28
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Наука

Илон Маск заявил о постепенном вымирании человечества

Илон Маск на своей странице в социальной сети Twitter высказался по поводу будущего людей.
Обновлено вчера в 23:44
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Происшествия

В Крыму в ДТП с микроавтобусом пострадали пять человек

В результате ДТП пострадали пять человек, среди которых один несовершеннолетний.
Обновлено в 01:38
Единоборства

Артём Лобов выиграл бой против Малиньяджи

Бывший боец смешанного стиля Артём Лобов одержал победу в бое против экс-чемпиона мира по боксу американца Пола Малиньяджи на турнире по кулачным боям Bare Knickle FC.
Обновлено в 01:16
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл разочаровали поклонников своей сухостью

"С днем рождения, Ваше Королевское Высочество принц Уильям", — написали принц Уильям и Маркл.
Обновлено вчера в 21:28
Происшествия

Три человека стали жертвами автокатастрофы в Пензенской области

Выезд водителя отечественной легковушки на полосу встречного движения стал причиной гибели трех человек на федеральной трассе М-5 "Москва - Челябинск" в Пензенской области.
Обновлено вчера в 11:06
Политика

Певец Валерий Меладзе оценил отношения России и Грузии

Братские отношения, которые строились между Россией и Грузией на протяжении многих веков, нельзя разрушить в один день.
Обновлено вчера в 23:14
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства

Валуев рассказал о борьбе с опухолью мозга

Депутат Государственной думы РФ и бывший чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев рассказал, что дважды ложился на операционный стол для удаления опухоли в головном мозге и ежемесячно проходит терапию с целью лечения заболевания.
Обновлено вчера в 08:16
Футбол

«Кьево» продал еще двух защитников

Ранее «Кьево» покинули еще два игрока обороны: Фабио Депаоли ушел в «Сампдорию», а Фабрицио Каччаторе — в «Кальяри».
Обновлено в 01:23
Технологии

Шахтеры обнаружили в Израиле новый «внеземной» минерал дороже алмазов

Обновлено вчера в 02:04
Политика

МИД Грузии: опасность для туристов из-за событий в Тбилиси отсутствует

В грузинском внешнеполитическом ведомстве заверили, что акции протеста в центре Тбилиси не представляют угрозы иностранным туристам, в том числе российским.
Обновлено в 00:38
Космос

NASA обнаружило возможные признаки жизни на Марсе

Марсоход NASA Curiosity обнаружил на поверхности планеты высокое содержание метана, что может свидетельствовать о существовании микроорганизмов на планете.
Обновлено вчера в 20:16
Армия и оружие

В ЛНР заявили о трёх случаях обстрела со стороны ВСУ за сутки

В самопровозглашённой Луганской народной республике заявили, что украинские силовики в течение суток три раза обстреляли территорию ЛНР.
Обновлено 21 июня в 23:57
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