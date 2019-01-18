В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном собореРоссийская газета 15:43

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости. Несмотря на большое количество прихожан, присутствовавших на службе, никто не пострадал.

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном соборе

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