Происшествия

В украинских Сумах произошел взрыв в кафедральном собореРоссийская газета вчера в 15:43

В кафедральном Спасо-Преображенском соборе украинского города Сумы прогремел взрыв, передает РИА Новости. Несмотря на большое количество прихожан, присутствовавших на службе, никто не пострадал.
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В кафедральный собор украинского города Сумы подбросили взрывное устройство

Коммерсантъвчера в 15:16

В кафедральный собор украинского города Сумы подбросили взрывное устройство

Интерфаксвчера в 14:50
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