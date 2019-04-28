Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе ЗеленскогоLenta.ru 08:27
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
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Политика
В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу
Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
Обновлено в 10:11
Политика
Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках
Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
Обновлено в 05:16
Культура
Первый канал проведет проверку результатов голосования «Голос. Дети»
Обновлено 26 апреля в 22:22
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН
Обновлено в 09:58
Экономика
Новые магазины не открывают в петербургских ТЦ
В первом квартале 2019 года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров, сообщает АБН со ссылкой на аналитиков компании JLL.
Обновлено в 07:20
Путешествия
Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву
Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
Обновлено в 10:28
Политика
СНБО Украины поддержал предложение ликвидировать «Укроборонпром»
Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Политика
Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ
Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Здоровье
В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка
Обновлено в 06:55
Политика
Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь
По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Авто
Опубликован список самых недолговечных автомобилей
Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Футбол
Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)
"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Политика
Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах
В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Космос
Запуск корабля Dragon на МКС перенесли на 1 мая
Запуск космического грузовика Dragon на МКС перенесли с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщили в компании Space X.
Обновлено в 00:38
Авто
Опубликованы средние траты россиян на бензин
На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Автоспорт
Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана
Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Происшествия
Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей
Российский рэпер Алексей Долматов, выступающий под псевдонимом Гуф, выложил в Сеть видеозапись пожара на соседском участке в городском округе Наро-Фоминска города Апрелевки.
Обновлено в 09:40
Общество
Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»
Как известно, победу в шоу одержала Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу. За 10-летнюю девочку проголосовали 56,5% телезрителей.
Обновлено в 09:56
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Футбол
«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ
Обновлено в 09:17
Авто
Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana
Официальная презентация серийного купе-кроссовера Renaut Arkana состоится 22 мая 2019 года на специальном мероприятии в Москве.
Обновлено в 07:20
Политика
Путин: Украина без транзита останется без газа
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
Политика
«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину
Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
Обновлено в 09:22
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Технологии
Хакеры раскрыли союзников Роскомнадзора и ФСБ в цензурных мероприятиях
Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
Обновлено вчера в 14:21
Происшествия
Представителя ингушской общины Москвы оштрафовали за июньскую акцию протеста в Магасе
Представителя ингушской общины Москвы Дауда Хучиева задержали в аэропорту Владикавказа и оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию июньской акции протеста в Магасе, рассказал «Медиазоне» его брат Микаил Хучиев.
Обновлено в 09:04