В турецком отеле рассказали об отдыхе ЗеленскогоLenta.ru 08:27

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

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