Политика

В турецком отеле рассказали об отдыхе ЗеленскогоLenta.ru 08:27

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает избранный президент Украины Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
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Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

RT на русском06:23

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Взгляд.ру05:29

Зеленский отдыхает в закрытом для прессы турецком отеле

Известиявчера в 10:10

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского: «Веселый парень»

Московский Комсомолец04:46

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

Вести.Ruвчера в 10:15

Сотрудники турецкого отеля рассказали об отдыхе Зеленского

РИА Новости04:08

Турецкий отель, где остановился Зеленский, закрыли для журналистов

Ридусвчера в 09:56
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Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 10:35, Ашберн
Политика

В Раде потребовали от России отменить указ о паспортах Донбассу

Первый вице-спикер Верховной рады Ирина Геращенко потребовала от России отменить решение об упрощенной выдаче российских паспортов жителям Донбасса.
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Политика

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой на двух языках

Лидер второго тура выборов президента Украины Владимир Зеленский поздравил граждан страны с Пасхой на украинском и русском языках.
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Обновлено 26 апреля в 22:22
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У отца Вани Фокина изъяли машину за вождение в пьяном виде

Обновлено в 05:12
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В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю

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На место взрыва в Петербурге выехали сотрудники ОМОН

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Новые магазины не открывают в петербургских ТЦ

В первом квартале 2019 года площадь новых магазинов в торговых центрах Петербурга составила 26 300 квадратных метров, сообщает АБН со ссылкой на аналитиков компании JLL.
Обновлено в 07:20
Путешествия

Застрявшие в Гуанчжоу россияне вылетели в Москву

Ранее группа россиян, направлявшихся из Таиланда и Индонезии в Москву транзитом через КНР, застряла в аэропорту города Гуанчжоу.
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Совет нацбезопасности и обороны (СНБО) Украины поддержал инициативу ликвидировать госконцерн «Укроборонпром».
Обновлено в 07:59
Политика

Записанное в 2011 году шоу «Магия с Владимиром Зеленским» покажет НТВ

Отмечается, что шоу "Магия" с Зеленским было записано в 2011 году, однако в эфире оно появится в 2019 году.
Обновлено в 10:29
Здоровье

В Башкирии кардиохирурги прооперировали 9-дневного ребенка

Обновлено в 06:55
Политика

Умер бывший глава Хакасии Алексей Лебедь

По предварительной информации, мужчина умер в больнице из-за внутреннего кровоизлияния. Бывшему главе региона было 64 года.
Обновлено вчера в 12:31
Авто

Опубликован список самых недолговечных автомобилей

Специалистами был размещен список из 5 самых недолговечных машин, которые выходят из строя уже в первый год использования.
Обновлено в 06:12
Футбол

Зенит — Крылья Советов 3:2 (2-й тайм)

"Зенит" забил третий гол в ворота "Крыльев Советов" в матче 26-го тура российской премьер-лиги.
Обновлено в 10:06
Политика

Зеленский впервые обратился к Путину после победы на выборах

В заявлении Зеленский прокомментировал слова Путина о том, что Россия может начать выдавать гражданам Украины российские паспорта в упрощенном режиме, а также заявил о готовности к встрече с российским президентом.
Обновлено в 01:58
Космос

Запуск корабля Dragon на МКС перенесли на 1 мая

Запуск космического грузовика Dragon на МКС перенесли с 30 апреля на 1 мая. Об этом сообщили в компании Space X.
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Авто

Опубликованы средние траты россиян на бензин

На фоне относительной стабилизации цен на топливо, установившейся в России к концу весны, самое время вспомнить, сколько денег россияне ежемесячно тратят на бензин.
Обновлено вчера в 10:28
Автоспорт

Боттас стал победителем этапа «Формулы-1» Гран-при Азербайджана

Пилот "Мерседеса" финн Вальттери Боттас победил на этапе чемпионата "Формулы-1" Гран-при Азербайджана в Баку.
Обновлено в 09:55
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Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП

Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
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Гуф опубликовал видео пожара в доме соседей

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Обновлено в 09:40
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Названы возможные способы накрутки голосов в шоу «Голос. Дети»

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Обновлено в 09:56
Происшествия

В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек

В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45
Происшествия

На затонувшем под Петербургом катере не хватало спасательных жилетов

Обновлено в 07:43
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«Локомотив» обыграл «Енисей» в матче РПЛ

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Авто

Объявлена точная дата презентации серийного кросс-купе Renault Arkana

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Обновлено в 07:20
Политика

Путин: Украина без транзита останется без газа

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам визита в КНР прокомментировал вопрос о подписании нового договора с Украиной на транзит природного газа.
Обновлено вчера в 05:49
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«Порошенко воскрес»: Зеленского раскритиковали за обращение к Путину

Журналист Михаил Мищишин даже написал, комментируя обращение: "Порошенко воскрес".
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В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»

В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
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Хакеры по-прежнему продолжают атаковать уязвимые базы данных и публиковать конфиденциальные сведения в Интернете.
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Представителя ингушской общины Москвы оштрафовали за июньскую акцию протеста в Магасе

Представителя ингушской общины Москвы Дауда Хучиева задержали в аэропорту Владикавказа и оштрафовали на 20 тысяч рублей за организацию июньской акции протеста в Магасе, рассказал «Медиазоне» его брат Микаил Хучиев.
Обновлено в 09:04
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Владимир Зеленский
Украинский политик
Украинский общественный и политический деятель, шоумен, комедийный актёр, режиссёр, продюсер, сценарист. Основатель, художественный руководитель и лидер студии «Квартал-95». Победитель выборов Президента Украины 2019 года (во втором туре согласно Национальному экзит-полу получил 73% голосов.
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