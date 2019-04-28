В турецком отеле рассказали об отдыхе ЗеленскогоLenta.ru 08:27

Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает победивший в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.

В турецком отеле рассказали об отдыхе Зеленского

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