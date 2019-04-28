Политика
В турецком отеле рассказали об отдыхе ЗеленскогоLenta.ru 08:27
Сотрудники турецкого отеля в районе Бодрума, где отдыхает победивший в президентской гонке на Украине Владимир Зеленский, рассказали о встречах с политиком.
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Хоккей
Россия победила США в полуфинале юниорского ЧМ по хоккею
Обновлено вчера в 12:41
Шоу-бизнес
Лобода отказалась от участия в «Голосе»
Во время обоих выступлений десятилетняя Микелла Абрамова, дочь певицы Алсу, набрала больше всего голосов и одержала победу.
Обновлено вчера в 09:53
Шоу-бизнес
Пугачева встретилась с проигравшими дочери Алсу участниками «Голоса»
Ранее телеведущий Максим Галкин заявил, что не пустит своих детей на "Голос" после победы дочери Алсу.
Обновлено в 05:13
Происшествия
В ядовитом озере на Кипре обнаружили чемодан с женскими останками
Полицейские, искавшие жертв серийного убийцы, подняли из высокотоксичного озера на Кипре чемодан с женскими останками, пишет Sky News.
Обновлено в 11:25
Религия
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел Благодатный огонь.
Обновлено вчера в 07:49
Происшествия
На набережной в Санкт-Петербурге прогремел взрыв
Обновлено в 09:31
Шоу-бизнес
Менеджер МакSим рассказала о состоянии певицы после ДТП
Певица МакSим (настоящее имя Марина Абросимова) чувствует себя лучше, ее состояние оценивается как средней тяжести.
Обновлено вчера в 15:54
Футбол
Миодраг Божович прокомментировал поражение «Крыльев Советов»
В воскресенье, 28 апреля после матча 26 тура чемпионата России по футболу между "Зенитом" и "Крыльями Советов" прошла пресс-конференция.
Обновлено в 12:01
Недвижимость
В России увеличилась стоимость съемного жилья
В России подорожали съемные квартиры. В некоторых регионах стоимость жилья увеличилась на 5–6%.
Обновлено в 08:41
Происшествия
Украинец угрожал взорвать все церкви и синагоги Киева
Неизвестный злоумышленник позвонил в киевскую полицию и сообщил, что заминировал Владимирский кафедральный собор в украинской столице.
Обновлено в 09:22
Армия и оружие
Минобороны накажет командиров из-за ситуации с курсантами ВДВ
Обновлено вчера в 12:32
Экономика
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность
Агрессивное управление помогло частным УК восстановить доходность Большинство управляющих компаний (УК), работающих с пенсионными накоплениями граждан, по результатам первого квартала показали доходность инвестирования выше или на уровне показателей ВЭБ.РФ.
Обновлено в 07:01
Политика
Зеленского обвинили в глупости из-за его ответа Путину
Украинские общественные и политические деятели высмеяли так называемый ответ победителя президентской гонки на Украине Владимира Зеленского президенту Российской Федерации Владимиру Путину.
Обновлено в 11:20
Происшествия
Вблизи аэропорта Хитроу возник крупный пожар
Сильный пожар возник в воскресенье на складе, расположенном в пригороде Лондона Вест-Дрейтон в непосредственной близости от лондонского аэропорта Хитроу.
Обновлено в 11:21
Наука
Учёные назвали продукт, повышающий риск преждевременной смерти
Жирная рыба, в особенности лосось и салака, повышает риск преждевременной смерти на 50 процентов.
Обновлено в 04:00
Происшествия
В Воронежской области потушили сильный пожар на складе «Магнита»
В Воронежской области в ночь с 27 на 28 апреля возник сильный пожар в распределительном центре «Магнита».
Обновлено в 01:51
Армия и оружие
Китай создал копию российского истребителя Су-35
Китайским инженерам удалось создать точную копию российского самолёта Су-35.
Обновлено в 04:46
Происшествия
На трассе в Ростовской области застрелили дальнобойщика
Водителя большегруза застрелил неизвестный на трассе М-4 в Ростовской области. Об этом 28 апреля сообщила пресс-служба ГУ МВД РФ по региону.
Обновлено в 08:15
Авто
Россияне назвали самые полезные опции в автомобиле
Эксперты выяснили, какие опции в автомобиле являются наиболее востребованными у россиян, а какие - оказались пустой тратой денег.
Обновлено в 09:40
Политика
Трамп задумывается о третьем саммите с Ким Чен Ыном
Советник президента Соединенных Штатов по вопросам национальной безопасности Джон Болтон заявил, что Дональд Трамп рассматривает возможность проведения уже третьего по счету саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном.
Обновлено в 11:05
Политика
В Великобритании занялись усилением мер противодействия России и Китаю
Британское правительство работает над пакетом мер по противодействию РФ и КНР, в частности, в финансовой сфере, пишет британская газета The Sunday Times.
Обновлено в 07:29
Происшествия
Более 50 машин столкнулись на автобане в Германии
Около 25 человек пострадали в результате ДТП с участием более 50 автомобилей на востоке ФРГ.
Обновлено в 12:06
Транспорт
Самолет Москва-Париж сел в Калуге из-за запрета французских властей
Первый рейс из московского аэропорта Жуковский в Париж приземлился в Калуге. Об этом сообщила пресс-служба перевозчика.
Обновлено в 12:03
Культура
Итоги «Голоса» считала петербургская компания
Подсчетами результатов детского проекта «Голос» на Первом канале занималась петербургская компания ООО «СМС сервисы», пишет The Bell.
Обновлено вчера в 14:31
Религия
В РПЦ призвали обсудить идею о защите религиозных объектов от терактов
Русская православная церковь призывает обсудить инициативу, согласно которой религиозные общины будут обязаны оборудовать помещения системами безопасности для защиты от терроризма, заявил председатель Отдела внешних церковных связей Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 11:46
Политика
НТВ покажет шоу с Зеленским в качестве ведущего
Телеканал НТВ анонсировал показ шоу «Магия» с победившим на украинских президентских выборах Владимиром Зеленским в качестве ведущего.
Обновлено в 11:41
Шоу-бизнес
Анжелика Варум прокомментировала информацию об изменах Леонида Агутина
Известная российская певица Анжелика Варум ответила в соцсети подписчикам на тему неравенства между мужчинами и женщинами.
Обновлено вчера в 09:36
Происшествия
В Ростовской области при падении машины в реку погибли пять человек
В Ростовской области устанавливаются обстоятельства гибели водителя и четырех пассажиров во время падения автомобиля в реку Дон.
Обновлено в 09:45