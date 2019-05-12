Футбол
В тульский «Арсенал» может перейти Дмитрий КомбаровТульские новости 08:02
По информации "Федерального агентства новостей" братья Кирилл и Дмитрий Комбаров в ближайшее время могут начать играть за один клуб - тульский "Арсенал". Сообщается, что именно "Арсенал" считается фаворитом в борьбе за игрока в случае если "Спартак" решит с ним расстаться.
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Реабилитированы сотрудники НКВД, участвовавшие в репрессиях
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В Уэльсе на автодорогу упал легкомоторный самолет
Легкомоторный самолет потерпел крушение у британского города Абергавенни, три человека получили ранения, сообщает местная полиция.
Обновлено в 08:21
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О сильных ливнях с градом и грозой предупредили в МЧС Кубани
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Обновлено в 05:46
Происшествия
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Губернатор Ростовской области сообщил, что 16-квартирный двухэтажный дом, где ночью произошел взрыв газа и погибли люди, скорее всего, восстановлению не подлежит.
Обновлено в 08:15
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Появилось видео с места взрыва газа в доме в Ростовской области
Телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с места взрыва в жилом доме в поселке Чистоозерный Ростовской области.
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Армия и оружие
ВСУ провели учения по захвату судов в открытом море
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Шоу-бизнес
Актриса Алисса Милано призвала женщин отказаться от интимной близости
Звезда сериала «Зачарованные» актриса Алисса Милано настолько возмутилась законом о запрете абортов, принятом в Джорджии, что обратилась к женщинам с предложением вовсе отказаться от интимной близости.
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Наука
Созданы невероятно эффективные нейросети: машинное обучение
Единственная разница заключается в том, что наш мозг регулярно удаляет старые связи, но большинство нейронных сетей делают это лишь в самом конце обучения.
Обновлено 08 мая в 17:15
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IPhone 2019 оснастят уникальной функцией автокоррекции и настройками тройной камеры
В арсенале "яблочных" девайсов окажется функция автокоррекция и уникальная тройная камера.
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Лина Хиди: «Я думала, что никто и никогда не будет смотреть „Игру престолов“»
Вначале 2010-х кастинг «Игры престолов» перевернул всю ее жизнь.
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Зеленский отменит последние кадровые назначения Порошенко
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Как заявил идейный вдохновитель и руководитель проекта Константин Заруцкий (больше известный как автоблогер AcademeG), на одну лишь ходовую, создаваемую с нуля, ушло около полугода.
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В Москве нашли мертвым помощника прокурора
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Обновлено вчера в 21:23
Хоккей
Умер олимпийский чемпион по хоккею Анатолий Ионов
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В центре Петербурга произошла массовая драка. Видео
Обновлено в 06:17
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Спойлеры к финалу «Игры престолов» попали в Сеть
Как сообщает издание The Sun, в Сеть попали спойлеры к пятой и шестой сериям «Игры престолов».
Обновлено вчера в 09:41