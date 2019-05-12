Футбол
В тульский «Арсенал» может перейти Дмитрий КомбаровТульские новости 08:02
Кубок России, Полуфинал
Стадион «Арсенал»
По информации "Федерального агентства новостей" братья Кирилл и Дмитрий Комбаров в ближайшее время могут начать играть за один клуб - тульский "Арсенал". Сообщается, что именно "Арсенал" считается фаворитом в борьбе за игрока в случае если "Спартак" решит с ним расстаться.
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