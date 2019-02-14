В туалете российского МИДа нашли трупИзвестия 03:01

с чего всё началось

Сотрудника российского Министерства иностранных дел нашли мертвым в туалете ведомства. Об этом в четверг, 14 февраля, сообщил телеканал РЕН ТВ. По информации журналистов, речь идет о 68-летнем мужчине.

Авто Audi готовится к премьере нового кроссовера Q4 e-tron Официально заявлено, что конвейерная версия Q4 e-tron будет представлена в конце 2020 или начале 2021 года, то есть, практически год спустя после начала продаж Audi Q4 с традиционными двигателями внутреннего сгорания.

Общество Airbus прекратит производство самолетов A380 Airbus прекратит производство самолета A380, сообщил авиастроительный концерн.

Происшествия В Третьяковке установили новую систему охраны картин В Государственной Третьяковской галерее после истории с кражей картины Архипа Куинджи установили новую систему охраны картин.

Происшествия Ульяновские суворовцы могли подхватить паразитов через насвай Ульяновские суворовцы могли заразиться эхинококкозом, употребляя насвай — распространенный в Азии вид некурительного табачного продукта, в состав которого входят экскременты животных.

Экономика Российские НПЗ могут столкнуться с проблемой сбыта бензина Еще в 2011 г. государство поставило задачу перед нефтяными компаниями увеличить выпуск светлых нефтепродуктов – бензинов, дизтоплива, авиакеросина – в ожидании роста спроса на них.

Политика В Сети обсуждают видео изгнания Соколовской из студии «России 1» Стыд и позор, резюмировали пользователи Сети, обсуждающие видео, как украинскую журналистку выгнали из студии России 1.

Армия и оружие Песков прокомментировал сообщения о постановке «химатаки» в Думе В Кремле видели сообщения зарубежных средств массовой информации о постановочном характере съёмок «химатаки» в сирийской Думе, заявил 14 февраля пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Экономика Число бедных россиян выросло почти на 4 млн человек за пять лет «В 1999 году абсолютный показатель числа россиян, находящихся за чертой бедности, составлял 41,6 млн (28,4%)», — рассказала политик на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

Транспорт Росавтодор покроет российские дороги «суперасфальтом» В Росавтодоре сообщили, что "суперасфальт" уже используют при строительстве российских дорог.

Происшествия В Подмосковье задержан подозреваемый в убийстве борца с коррупцией Подозреваемый в гибели сотрудника Центра противодействия коррупции Дмитрия Грибова задержан в Подмосковье, сообщили 14 февраля в Главном следственном управлении Следственного комитета РФ по Московской области.

Политика Сенаторы США внесли законопроект о новых санкциях против России Американские сенаторы подготовили законопроект о новых санкциях в отношении России, в частности, в связи с инцидентом в Керченском проливе.

Авто KIA вывела на тесты новый компактный кроссовер KIA Tusker На днях KIA вывела на тесты компактный кроссовер Tusker, созданный на базе Hyundai Creta следующего поколения.

Общество Минюст признал иностранным агентом движение «За права человека» «12 февраля 2019 г. Минюст России в соответствии с Федеральный законом «О некоммерческих организациях» включил общероссийское общественное движение защиты прав человека «За права человека» в реестр некоммерческих организаций, выполняющих функции иностранного агента», — сообщили в министерстве.

Культура Дибров прокомментировал обвинения в попытке подкупа в адрес Друзя Бер ранее написал в соцсетях, что в ноябре 2018 года к нему обратился Друзь, который должен был принять участие в одном из выпусков программы, «с предложением помочь выиграть 3 млн руб.».

Происшествия Utair объяснила требование купить 11 билетов для двоих детей-инвалидов Отмечалось, что матери-одиночке из Хабаровска пришлось купить 13 билетов на самолет, чтобы вернуться с двумя сыновьями из Кургана, где им делали операцию в Центре им. Илизарова.

Космос NASA признало потерю марсохода Opportunity Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) объявило о прекращении работы марсохода Opportunity.

Политика Экс-представитель НАТО в Москве обвинил Россию в «ударе в спину» Бывший представитель НАТО в России, отставной капитан 1-го ранга ВМС США Гарри Табах в интервью изданию "Апостроф" обвинил Москву в "ударе в спину" Украины.

Авто SSC опубликовала видео с испытаний 1750-сильного гиперкара Tuatara Представленный в качестве концепта в далеком 2011 году, Tuatara претерпел некоторые значительные изменения за эти годы, и этот окончательный дизайн впервые был показан на прошлогоднем мероприятии в Пеббл-Бич.

Общество Стал известен интерьер купе в новых вагонах для РЖД Российский производитель — группа «Трансмашхолдинг» — разработала одноэтажные и двухэтажные вагоны купе с новым интерьером для «Российских железных дорог» (РЖД).