В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий деньИзвестия вчера в 17:01

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату. Вопрос об отмене или сохранении нормы уже рассматривают в Минтруде, подтвердили «Известиям» в ведомстве.

с чего всё началось

Женщинам, работающим в сельской местности, могут увеличить продолжительность рабочего дня. Сейчас они трудятся 36 часов в неделю, а не 40, как все остальные, но получают полную зарплату.

В трудный час: жительницам сел могут продлить рабочий день

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