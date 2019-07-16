Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.

с чего всё началось

"По подсчетам экономистов, на сегодняшний день Россия, по самым скромным подсчетам, может лишиться триллиона рублей", - заявил Маннапов в рамках экспертного совещания ввиду массовой гибели пчел.

В триллион рублей оценен ущерб от массовой гибели пчел в России

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