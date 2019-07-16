Общество
В триллион рублей оценен ущерб от массовой гибели пчел в РоссииЮжный Федеральный вчера в 11:13
"По подсчетам экономистов, на сегодняшний день Россия, по самым скромным подсчетам, может лишиться триллиона рублей", - заявил Маннапов в рамках экспертного совещания ввиду массовой гибели пчел.
Читать в источнике
Оценить39
с чего всё началось
Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.Интерфаксвчера в 06:25
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 07:42, Ашберн
Гаджеты
Huawei заставит Android занимать меньше памяти в новых прошивках
Новая файловая система может сделать телефон быстрее, но не стоит при этом путать ее с новым типом внутренней памяти.
Обновлено в 03:10
Политика
Путин поздравил фон дер Ляйен с избранием на пост главы ЕК
Президент России Владимир Путин отправил экс-министру обороны Германии Урсуле фон дер Ляйен поздравление в связи с ее избранием на пост председателя Еврокомиссии.
Обновлено в 06:22
Финансы
Эксперт назвал самый плохой день для рубля
"Бычий" тренд сломить не удастся Если говорить объективно о перечне явных и неявных рисков для рубля, то помимо нефтяного и санкционного факторов всегда нужно помнить о так называемом "бюджетном правиле", по которому у ЦБ РФ сейчас развязаны руки для покупки валюты для Минфина.
Обновлено вчера в 21:00
Политика
Причины крушения Boeing-777 под Донецком до сих пор остаются загадкой
Совет по безопасности Нидерландов в октябре 2015 года обнародовал окончательную версию причин трагедии, согласно которой лайнер сбили «Буком», доставленным на территорию Донецкой области из России.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
В МВД опровергли данные о задержании матери больного ребёнка в Москве
Московской главк МВД опроверг данные о том, что сотрудники полиции задержали женщину в одном из отделений почты, где она получала посылку с запрещённым лекарственным препаратом для своего тяжелобольного ребёнка.
Обновлено в 07:30
Политика
Байден пошутил про соревнования по отжиманию с Трампом
Кандидат в президенты США Джо Байден в шутку заявил, что бросит главе государства Дональду Трампу вызов по отжиманиям от пола, если тот продолжит указывать на его преклонный возраст.
Обновлено вчера в 23:20
Шоу-бизнес
Леди Гага переехала жить к Брэдли Куперу
Поклонники пары еще зимой начали подозревать, что у Ирины и Брэдли проблемы, когда у Купера вышел новый фильм с участием Леди Гаги.
Обновлено 15 июля в 03:11
Происшествия
Задержанный за разбой сотрудник ФСБ признал вину
Сотрудник управления «К» (банковский отдел) ФСБ Александр Власов признал вину в разбое и частично возместил ущерб.
Обновлено в 06:05
Политика
Новые переговоры с Путиным анонсировали в офисе Зеленского
Замглавы офиса президента Украины Владимира Зеленского Вадим Пристайко заявил, что глава государства будет говорить с коллегой из России Владимиром Путиным столько, сколько потребуется для освобождения украинских моряков.
Обновлено вчера в 08:41
Политика
РФ не получала запрос Нидерландов на выдачу подозреваемых по делу МН17
Посольство России в Нидерландах не получало запроса на выдачу подозреваемых в причастности к крушению малайзийского лайнера МН17.
Обновлено в 04:35
Культура
Звезду сериала «Улицы разбитых фонарей» экстренно прооперировали
Звезда сериала «Улицы разбитых фонарей» актер Юрий Кузнецов был экстренно доставлен в одну из больниц Санкт-Петербурга.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Бывший король Малайзии развелся с «Мисс Москва»
Экс-король Малайзии Мухаммад V развелся с российской моделью, обладательницей титула "Мисс Москва-2015" Оксаной Воеводиной.
Обновлено в 03:41
Экономика
Турецкие отели снизили цены для россиян
Отели, которые увеличили стоимость отдыха, не досчитались туристов. В итоге бизнес Турции возвращается к первоначальным ценам.
Обновлено вчера в 12:48
Политика
13 из 24 украинских моряков продлили арест
Шестерым украинским морякам, задержанным за незаконное пересечение российской границы в Керченском проливе, продлен срок содержания под стражей на три месяца.
Обновлено в 06:22
Наука
Илон Маск показал чип для чтения мыслей
Обновлено в 07:11
Политика
Вердикт по делу о скифском золоте в суде Амстердама отложен
Окончательное решение по делу о скифском золоте, спор о котором развернулся между Украиной и Крымом, может быть вынесено через шесть-девять месяцев.
Обновлено вчера в 06:09
Футбол
«Зенит» внес Заболотного в заявку команды в РПЛ
Состав команды Сергея Семака пополнил нападающий Антон Заболотный, который накануне отметился голевой передачей за «Зенит-2» в матче ПФЛ.
Обновлено в 06:56
Происшествия
В Астрахани возбудили 17 уголовных дел против чиновников и бизнесменов
Следственный комитет расследует 17 уголовных дел в отношении астраханских чиновников и бизнесменов, сообщается на сайте СК.
Обновлено в 03:53
Футбол
Мамаев и Кокорин поиграли в колонии в футбол
В сети опубликовано видео, на котором нападающий «Зенита» Александр Кокорин и полузащитник «Краснодара» Павел Мамаев играют в футбол.
Обновлено в 07:30
Армия и оружие
В России проходит испытания легкий наземный робот-сапер «Скорпион»
Опытный образец легкого наземного робота-сапера "Скорпион" проходит испытания в инженерных войсках России, сообщило Минобороны.
Обновлено в 06:13
Политика
В США предложили «назло Путину» отдать Украине турецкие F-35
Примерно 30 единиц истребителей пятого поколения F-35 Lightning II американского производства, изначально предназначенных для Турции, можно предложить уже существующим или потенциальным заказчикам, пишет Defense One.
Обновлено вчера в 17:34
Политика
Зеленский стал участником скандала в аэропорту Николаева
Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в аэропорт города Николаев поскандалил с директором воздушной гавани Федором Барной.
Обновлено в 07:06
Экономика
Билл Гейтс впервые опустился на третье место в рейтинге миллиардеров
Основатель Microsoft Билл Гейтс впервые опустился ниже второй строчки в списке миллиардеров Bloomberg Billionaires Index за семь лет существования рейтинга.
Обновлено в 05:33
Политика
Володин предложил изменить Конституцию
Председатель Государственной думы Вячеслав Володин выступил с предложением внести поправки в Конституцию, которые позволят участвовать парламенту в консультациях при формировании правительства.
Обновлено в 04:10
Футбол
«Челси» представил форму с российским триколором
Обновлено в 05:35
Происшествия
После нового видео пыток в ярославской колонии начали проверку
После публикации нового видео с пытками заключенных в ярославской колонии ИК-1 началась проверка, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 06:40
Происшествия
Голунов вызван в Следственный комитет
Журналист Иван Голунов приглашён в Следственный комитет, сообщил его адвокат Сергей Бадамшин.
Обновлено в 05:50
Технологии
LG Electronics создала капсульную машину для варки пива
Обновлено в 04:14
Политика
Служащим по контракту рядовым и сержантам существенно повысят зарплату
Издание сообщает, что уже с первого сентября существенно увеличится денежное довольствие военнослужащих, замещающих первичные воинские должности рядового состава, в том числе должностных окладов с первого по четвертый тарифный разряд.
Обновлено вчера в 21:03