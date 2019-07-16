Общество

Ущерб от массовой гибели пчёл оценили в 1 трлн рублейАгробук 01:59

Национальная ассоциация пчеловодов и переработчиков пчелопродукции оценила ущерб от массовой гибели пчёл в России в 1 трлн рублей, передаёт ТАСС заявление президента ассоциации Альфира Маннапова в ходе экспертного совещания в Госдуме.
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Из-за массовой гибели пчел в ряде регионов этим летом Россия может потерять больше триллиона рублей, подсчитал президент Национальной ассоциации пчеловодов и переработчиков пчелопродукции, завкафедрой пчеловодства Тимирязевской сельхозакадемии Альфир Маннапов.
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