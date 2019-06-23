Хоккей

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском вчера в 18:30

По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003 года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
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28 россиян выбраны на драфте НХЛ — 2019. Это лучший результат с 2003 года

Чемпионатвчера в 17:42

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

RT на русскомвчера в 18:30

Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца

Sports.ruвчера в 16:55

В 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ выбрали 8 россиян, один стал игроком финалиста плей-офф

Sport24.ruвчера в 17:22

Пятеро российских хоккеистов выбраны в четвёртом раунде драфта НХЛ

Sport.ruвчера в 16:14

Восемь россиян выбраны в 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ

Матч ТВвчера в 17:52

Почти 30 русских на драфте НХЛ, шведы и финны – позади. Это круто или нет?

Спорт-Экспрессвчера в 19:04
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
Политика

Президент Грузии вступилась за российских туристов

Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.
Обновлено вчера в 20:57
Единоборства

Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle

Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.
Обновлено в 00:08
Происшествия

В Калифорнии произошло землетрясение магнитудой 5,6

Обновлено в 00:34
Космос

2 июля произойдет полное солнечное затмение

Обновлено вчера в 10:56
Политика

Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию

Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.
Обновлено вчера в 16:18
Общество

Британские букмекеры заработали на королевской шляпке

Обновлено 20 июня в 04:24
Общество

Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье

Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.
Обновлено вчера в 20:00
Космос

На Марсе нашли возможные признаки жизни

Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.
Обновлено вчера в 13:37
Политика

Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану

Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия

Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье

В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».
Обновлено вчера в 23:51
Общество

В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс

Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
Обновлено вчера в 21:52
Происшествия

Пожар в здании в Невском районе Петербурга потушен

Обновлено в 00:41
Общество

Виктория Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте

Обновлено в 00:54
Космос

«Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В»

Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.
Обновлено вчера в 21:54
Политика

Си Цзиньпин примет участие в саммите G20

Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
Обновлено вчера в 22:56
Политика

Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно

В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.
Обновлено вчера в 14:56
Политика

В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба

О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.
Обновлено вчера в 22:54
Общество

Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв

Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.
Обновлено вчера в 23:59
Армия и оружие

Украинский полковник до смерти избил подчиненную, рассказали в ДНР

Украинский полковник жестоко убил подчиненную, заявил глава пресс-службы управления народной милиции ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 13:52
Общество

Что звезды говорят: гороскоп на 22 – 28 июня

Что звезды советуют нам на ближайшую неделю.
Обновлено 21 июня в 19:00
Общество

Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда

Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.
Обновлено 21 июня в 04:03
Происшествия

В Китае пьяный мужчина въехал на внедорожнике в толпу пешеходов

Обновлено вчера в 21:42
Единоборства

Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд

Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.
Обновлено вчера в 18:15
Политика

Нет больше Грузии: режиссер Стуруа рассказал о протестах в Тбилиси

Обновлено 21 июня в 21:13
Шоу-бизнес

Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем

Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.
Обновлено вчера в 12:40
Происшествия

Из медицинского центра во Владивостоке эвакуировали почти 100 человек

Благодаря установленной пожарной сигнализации, персонал учреждения своевременно начал эвакуацию.
Обновлено вчера в 23:02
Армия и оружие

Российские военные передали беженцам из Идлиба две тонны гумпомощи

Обновлено вчера в 22:09
Армия и оружие

О риске ядерной войны предупредил National Interest

Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.
Обновлено в 00:27
Общество

Повышаем градус: на выходных Калугу разогреет до +32

На фоне роста атмосферного давления, температура превысит средние многолетние значения на 6-7 градусов.
Обновлено 21 июня в 01:05
Политика

Кадыров напомнил, что от Грозного до Тбилиси всего двести километров

Обновлено вчера в 09:56
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