Хоккей
На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском вчера в 18:30
По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003 года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.
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Драфт НХЛ-2019. «Вегас» взял Дорофеева, «Эдмонтон» – Коновалова, «Каролина» – Слепца
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В 5-м и 6-м раундах драфта НХЛ выбрали 8 россиян, один стал игроком финалиста плей-офф
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Автоматически обработаны 7293 источника, обновлено в 01:06, Вашингтон
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В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс
Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.
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Виктория Боня в Монако устроила фотосъёмку на яхте
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Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.
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Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".
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Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв
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