На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроковRT на русском вчера в 18:30

По итогам драфта Национальной хоккейной лиги (НХЛ) было выбрано рекордное количество российских хоккеистов с 2003 года. По итогам драфта-2019 команды НХЛ выбрали 28 российских хоккеистов.

На драфте НХЛ было выбрано 28 российских игроков

Политика Президент Грузии вступилась за российских туристов Президент Грузии Саломе Зурабишвили рассказала в интервью Euronews, что туристы из России не должны отказываться от поездок в страну.

Единоборства Артем Лобов победил американца Малиньяджи на турнире Bare Knuckle Ирландский боец российского происхождения Артем Лобов выиграл бой на турнире Bare Knuckle, где соперники боксируют без перчаток.

Политика Georgian Airways предложила способ обхода запрета на полеты в Россию Грузинская авиакомпания Georgian Airways выступила с заявлением по поводу запрета российских авиационных властей на полеты в Россию.

Общество Митинг в поддержку журналиста Ивана Голунова состоится в воскресенье Правительство Москвы согласовало проведение митинга в поддержку журналиста «Медузы» Ивана Голунова на воскресенье, говорится в сообщении пресс-службы департамента региональной безопасности и противодействия коррупции Москвы.

Космос На Марсе нашли возможные признаки жизни Марсоход Curiosity работает на красной планете с 2012 года, в 2014 году NASA сообщило, что он обнаружил на поверхности Марса органические соединения и метан.

Политика Трамп опроверг отмену приказа об ударе по Ирану Президент США Дональд Трамп заявил, что приказ о нанесении удара по Ирану не был отменен, а только приостановлен на данном этапе.

Происшествия Пять человек стали жертвами аварии в Забайкалье В результате лобового столкновения двух легковых автомобилей под Читой погибли пять человек, сообщает 23 июня новостной портал «Байкал 24».

Общество В США отметили 82-ю годовщину перелета Чкалова через Северный полюс Праздничная церемония в честь 82-й годовщины первого в истории беспосадочного трансполярного перелета из Советского Союза в США, совершенного экипажем под руководством Валерия Чкалова, прошла в субботу в Музее авиации Пирсона в американском городе Ванкувер при участии посла России в США Анатолия Антонова.

Космос «Федерацию» запустят на орбиту при помощи «Ангары-А5В» Ожидается, что космический корабль нового поколения будет запущен с помощью новейшей ракеты после 2027 года.

Политика Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 Председатель КНР Си Цзиньпин примет участие в саммите G20 в Осаке, передает РИА "Новости".

Политика Стали известны детали записки, за потерю которой Путину стыдно В время «прямой линии», которая состоялась 20 июня, президент признался, что ему стыдно за потеряю записки с просьбой от пожилой женщины, которая упала перед ним на колени.

Политика В Эфиопии при попытке переворота выстрелили в главу Генштаба О случившемся в провинции Амхара на северо-западе страны рассказал в эфире эфиопского телевидения глава правительства Абий Ахмед.

Общество Умер бывший мэр Читы Анатолий Михалёв Бывший мэр Читы Анатолий Михалёв умер на 72-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на источник в краевом правительстве.

Общество Инспекторам ГИБДД хотят разрешить лишать водителей прав без суда Если проект вступит в силу, то сотрудники ДПС смогут сами ограничивать действия водительских прав.

Единоборства Тяжеловес UFC отправил соперника в нокаут за 9 секунд Первое место занимает победа Дона Фрая над Томасом Рамиресом на турнире UFC 8 в 1996 году, на которую у Фрая ушло восемь секунд.

Шоу-бизнес Дочь Валерия Меладзе рассталась с мужем Брак 28-летней наследницы певца Инги с марокканским журналистом Нури Вергезе продлился меньше двух лет.

Армия и оружие О риске ядерной войны предупредил National Interest Журнал The National Interest предупредил о риске ядерной войны между Индией и Пакистаном.