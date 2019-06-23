В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроковRT на русском 17:26

Драфт НХЛ проходит в канадском Ванкувере. В первом раунде набора молодых игроков был выбран форвард Василий Подколзин, во втором раунде были названы имена сразу шестерых российских хоккеистов. Ранее сообщалось, что шестеро российских хоккеистов выбраны во втором раунде драфта НХЛ.

В третьем раунде драфта НХЛ были выбраны четверо российских игроков

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