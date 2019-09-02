Приказ Макмастера об обязательной эвакуации всего побережья штата вступит в силу в полдень понедельника и затронет 830 тыс. человек. Кроме того, губернатор объявил, что все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты со вторника.

Политика Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Экономика Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».

Экономика Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.

Экономика В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.

Шоу-бизнес Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.

Политика Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.

Политика Путин прибыл в Иркутскую область Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.

Финансы На рубль надавил нефтяной рынок На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.

Политика Премьер Грузии подал в отставку Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.

Политика Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.

Происшествия В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".

Политика Председательство в Совбезе ООН перешло к России Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.

Гаджеты Объявлен старт продаж Xiaomi Mi 9T Pro в России Сегодня Xiaomi объявила о старте продаж смартфона Mi 9T Pro в России.

Экономика Россиян предупредили о подорожании авиабилетов Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».

Происшествия Под Челябинском сгорели жилища каменного века В заповеднике "Аркаим" в Челябинской области вспыхнул пожар, в результате которого сгорели жилища каменного века, реконструированные для туристов.

Армия и оружие Уволен главный военный прокурор Украины Матиос Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».

Происшествия МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.

Культура Железному человеку установили памятник в Италии Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме. Высота памятника составляет четыре метра.

Футбол Боатенг не перейдет в «Ювентус» «Ювентус» решил отказаться от варианта с переходом защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.

Экономика В Госдуме предложили отменить транспортный налог Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.

Футбол Сегодня Мхитарян прилетит в Рим для завершения сделки с «Ромой» Сегодня в 11.55 по московскому времени полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прилетит в Рим, сообщает Football Italia.