Общество
ИнтерфаксВ трех штатах США объявлена эвакуация из-за урагана «Дориан»
Приказ Макмастера об обязательной эвакуации всего побережья штата вступит в силу в полдень понедельника и затронет 830 тыс. человек. Кроме того, губернатор объявил, что все школы и государственные учреждения вдоль побережья будут закрыты со вторника.
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Политика
Новый глава Минэнерго Украины заявил о планах на переговоры с Россией
Новый глава Минэнерго Украины Алексей Оржель заявил, что Киев должен закончить выделение газотранспортной системы (ГТС) из «Нафтогаза» и выйти на переговоры с Россией по транзиту газа в «полной боевой готовности».
РБК 05:23
Политика
Кадыров не стал спорить с Путиным по поводу новой мечети в Чечне
Московский Комсомолец 31 августа в 09:35
Экономика
Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий
По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.
Газета.Ru 03:18
Экономика
Склад для «Марвел-Дистрибуции» в Петербурге построит PNK Group
Компания PNK Group построит в Петербурге складской комплекс площадью 51 тыс. кв. метров для компании «Марвел-Дистрибуция».
Gazeta.SPb 05:38
Экономика
Альфа-банк потребовал 9,5 млрд руб. от консалтинговой фирмы
Альфа-банк потребовал в суде взыскать 9,5 млрд руб. с российской консалтинговой компании IMC Montan, которая предоставляет услуги в области геологии, горного дела и переработки полезных ископаемых.
РБК 04:57
Экономика
В ЦБ предложили передать правительству функции в сфере техосмотра
Центробанк выступил с предложением передачи правительству функций Российского союза автостраховщиков (РСА) по контролю за техосмотром автомобилей.
RT на русском 04:15
Шоу-бизнес
Как Валерия отреагировала на извинения Наргиз
Наргиз назвала Валерию «телочкой в туфлях» во время интервью Ирине Шихман в программе «А поговорить», таким образом как бы противопоставляя себя остальным звездам шоу-бизнеса.
Пятый канал вчера в 16:40
Политика
Вице-премьер РФ: «Ангара» не соответствует требованиям Минобороны
По словам заместителя председателя правительства РФ по вопросам оборонно-промышленного комплекса Юрия Борисова, новая ракета "Ангара" не соответствует требованиям Минобороны РФ, которое выступает основным заказчиком этого носителя.
Московский Комсомолец вчера в 19:25
Политика
Путин прибыл в Иркутскую область
Ранее стало известно, что Путин 2 сентября совершит рабочую поездку в Иркутскую область, где ознакомится с ходом восстановительных работ после паводка.
RT на русском 03:59
Происшествия
Розенбаум перенес тяжелую операцию
Газета.Ru 05:25
Финансы
На рубль надавил нефтяной рынок
На американской сессии нефть сорта Brent подешевела на 3,2%, а с ней рубль к доллару до 66,83 руб. В паре с евро рублю удалось окрепнуть на 0,36% из-за снижения европейской валюты на рынке Форекс.
REGNUM 00:10
Политика
Премьер Грузии подал в отставку
Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе заявил об уходе в отставку.
РИА Новости 04:28
Политика
Жириновский предложил называть Польшу виновником начала Второй мировой
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский назвал Польшу главным виновником начала Второй мировой войны.
РИА Новости вчера в 21:04
Происшествия
В Зеленограде подросток покончил с собой во время школьной линейки
Школьник покончил с собой во время праздничной линейки в Зеленограде, подтвердил информированный источник "Интерфакса".
Интерфакс 04:47
Политика
Председательство в Совбезе ООН перешло к России
Ожидается, что 3 сентября постоянный представитель России при ООН Василий Небензя представит программу председательства РФ в Совбезе.
REGNUM вчера в 00:29
Гаджеты
Объявлен старт продаж Xiaomi Mi 9T Pro в России
Сегодня Xiaomi объявила о старте продаж смартфона Mi 9T Pro в России.
ITZine.ru 05:08
Экономика
Россиян предупредили о подорожании авиабилетов
Стоимость авиабилетов по итогам текущего года вырастет по сравнению с 2018-м на 9–10 процентов, заявил заместитель исполнительного директора Ассоциации эксплуатантов воздушного транспорта (АЭВТ) Борис Шокуров в интервью «Известиям».
Lenta.ru 00:50
Происшествия
Под Челябинском сгорели жилища каменного века
В заповеднике "Аркаим" в Челябинской области вспыхнул пожар, в результате которого сгорели жилища каменного века, реконструированные для туристов.
Life.ru 04:19
Армия и оружие
Уволен главный военный прокурор Украины Матиос
Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка уволил главного военного прокурора Анатолия Матиоса, сообщило 2 сентября издание «Украинская правда».
REGNUM 04:15
Происшествия
МВД обыскало поставщика электроники для атомных подлодок
Чем занимается ЦНИИ "Электроприбор" Концерн поставляет навигационные комплексы для дизельных и атомных подводных лодок, системы навигации и системы ориентации космических аппаратов.
РБК 01:00
Культура
Железному человеку установили памятник в Италии
Работа, получившая название «Человек из стали», установлена в городе Форте-деи-Марме. Высота памятника составляет четыре метра.
News.ru 04:29
Культура
Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени»
41-летний актёр и телеведущий Сергей Светлаков возвращается в «Уральские пельмени».
Экспресс газета вчера в 11:04
Футбол
Боатенг не перейдет в «Ювентус»
«Ювентус» решил отказаться от варианта с переходом защитника «Баварии» Джерома Боатенга, сообщает в своем Twitter итальянский журналист Ромео Агрести.
Спорт-Экспресс 05:40
Космос
Китайский луноход нашёл на обратной стороне Луны неизвестное вещество
Китайский луноход «Юйту-2», исследующий обратную сторону Луны, нашёл там неизвестное вещество.
Слово и Дело вчера в 13:39
Происшествия
Вахта памяти: со дня трагедии в Беслане прошло 15 лет
Вести.Ru вчера в 03:29
Экономика
В Госдуме предложили отменить транспортный налог
Депутат Госдумы от ЛДПР Сергей Катасонов в разговоре с Агентством городских новостей "Москва" высказался за отмену транспортного налога в России.
РИА Новости 04:03
Футбол
Сегодня Мхитарян прилетит в Рим для завершения сделки с «Ромой»
Сегодня в 11.55 по московскому времени полузащитник «Арсенала» Генрих Мхитарян прилетит в Рим, сообщает Football Italia.
Спорт-Экспресс 03:34
Армия и оружие
Роскосмос начал производить самые мощные ракетные двигатели в мире
Предприятие Роскосмоса НПО «Энергомаш» запустило изготовление самых мощных в мире жидкостных ракетных двигателей РД-171МВ.
URA.Ru вчера в 04:39