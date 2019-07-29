Лесные пожары

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаровРИА Новости 08:36

Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
Читать в источнике
Комментировать67

Подробнее о событии

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

РБК09:13

В Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

RT на русском11:44

Из-за лесных пожаров режим ЧС введен на территории всего Красноярского края, Иркутской области и частично в Бурятии

Эхо Москвы11:25

В Красноярском крае и Иркутской области введен режим ЧС из-за пожаров

Интерфакс09:21

Три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаров

Газета.Ru12:24

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости08:36

Лесные пожары в Сибири. Главное

ТАСС09:24
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 13:18, Вашингтон
Здоровье

5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики

Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Экономика

Дания останавливает «Северный поток-2»

У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Политика

Порошенко покинул Украину вместе с семьей

Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика

Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»

Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол

«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»

Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Политика

В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров

В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Происшествия

В США один человек погиб при стрельбе на съемках клипа рэп-группы

Обновлено в 07:24
Армия и оружие

В России возрождают расформированные при Горбачеве соединения

Обновлено в 05:59
Политика

Росавиация хочет возобновить полеты на Украину

Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество

Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ

В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено в 11:50
Здоровье

Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения

Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Игры

В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5

На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Происшествия

Российские второклассники напали на магазин игрушек с пистолетом

Обновлено в 08:39
Армия и оружие

Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов

Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Общество

Жара и солнце вернутся в Петербург в августе

Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие

Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии

Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Хоккей

Василевский подписал новый контракт с «Тампой»

Обновлено в 10:03
Политика

На Украину вернули собаку задержанных в России моряков

Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия

В Хабаровском крае после пожара отстранили замминистра образования

Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия

Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане

Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Наука

Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год

Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Авто

Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия

По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Футбол

Лига Европы. Мальтийцы рассудят «Нефтчи» и «Арсенал» в ответном матче

Предстоящий матч бакинского "Нефтчи" и тульского "Арсенала" рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.
Обновлено в 07:44
Политика

Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа

Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Общество

Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото

Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Экономика

В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi

Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия

В Сочи два человека разбились на гидроцикле

В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Общество

«Ужас»: российские звезды отреагировали на лесные пожары в Сибири

Дым от лесных пожаров чувствуют в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Алтае, и даже соседнем Казахстане.
Обновлено в 12:19
Авто

Появились первые снимки новой Lada Vesta

Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12
ещё по теме
Главное