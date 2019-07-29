Лесные пожары
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаровРИА Новости 08:36
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
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Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Политика
Порошенко покинул Украину вместе с семьей
Бывший президент Украины Петр Порошенко покинул страну вместе со своей семьей.
Обновлено в 12:29
Политика
Команда Зеленского создаст русскоязычный канал для «борьбы за умы»
Украинские власти намерены запустить всемирный русскоязычный канал для трансляции позиции Киева по международным вопросам.
Обновлено в 11:21
Футбол
«Зенит» предложил 40 млн евро за игрока «Барселоны»
Каталонцы объявили, что сумма, за которую они готовы продать Малкома, составляет не менее 40 млн евро.
Обновлено в 08:57
Политика
В Крыму отреагировали на отказ Киева подавать воду на полуостров
В Крыму заявили, что регион уже адаптировался к имеющемуся собственному водному балансу Глава комитета ГС Крыма по межнациональным отношениям Юрий Гемпель считает, что украинские власти страдают "алогизмами", когда говорят, что на полуострове живут украинские граждане и при этом отказываются подавать воду в регион, передают "РИА Новости".
Обновлено в 07:57
Политика
Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
Глава Росавиации Александр Нерадько заявил, что российская сторона готова возобновить полеты на Украину. Об этом передает РИА "Новости".
Обновлено в 09:17
Общество
Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за долга по ЖКХ
В декларации о доходах губернатора Свердловской области за прошлый год указано, что Наталья Куйвашева заработала 6 млн 200 тысяч рублей.
Обновлено в 11:50
Здоровье
Минздрав России разработал правила доступа волонтёров в медучреждения
Министерство здравоохранения России совместно с некоммерческими организациями разработало порядок доступа волонтёров и добровольцев в медучреждения.
Обновлено в 08:22
Игры
В шведском Media Markt открыли предзаказ на PlayStation 5
На сайте шведского гипермаркета Media Markt можно оформить предзаказ на PlayStation 5. Дата старта продаж не указана, технические требования взяты из утечек и слухов.
Обновлено в 10:50
Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Общество
Жара и солнце вернутся в Петербург в августе
Главный синоптик Северной столице успокоил горожан В понедельник, 29 июля, главный синоптик Санкт-Петербурга Александр Колесов рассказал предварительный прогноз погоды на последний месяц лета.
Обновлено в 12:52
Армия и оружие
Стало известно о гибели бойцов российской ЧВК в Сирии
Трое бойцов частной военной компании «Щит» погибли в Сирии в июне, выяснила «Новая газета».
Обновлено в 10:14
Хоккей
Василевский подписал новый контракт с «Тампой»
Обновлено в 10:03
Политика
На Украину вернули собаку задержанных в России моряков
Собаку украинских военных моряков, задержанных в России, вернули на Украину, сообщает телеканал "112 Украина".
Обновлено в 08:57
Происшествия
В Хабаровском крае после пожара отстранили замминистра образования
Заместителя министра образования и науки Хабаровского края Александра Короля временно отстранили от должности после пожара в палаточном лагере "Холдоми".
Обновлено в 03:51
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Наука
Человечество уже исчерпало возобновляемые ресурсы Земли на 2019 год
Все страны мира исчерпали на 2019 год объем возобновляемых природных ресурсов, которые может воспроизвести наша планета за год.
Обновлено в 13:06
Авто
Продажи подержанных машин в России упали по итогам первого полугодия
По итогам шести месяцев 2019 года объем рынка легковых автомобилей с пробегом в России составил 2,5 млн единиц, что на 1,4% ниже результата годичной давности.
Обновлено в 10:21
Футбол
Лига Европы. Мальтийцы рассудят «Нефтчи» и «Арсенал» в ответном матче
Предстоящий матч бакинского "Нефтчи" и тульского "Арсенала" рассудит бригада арбитров из Мальты во главе с Аланом Марио Сантом.
Обновлено в 07:44
Политика
Мэрия Москвы предложила проспект Сахарова для митинга 3 августа
Мэрия Москвы предложила перенести митинг в поддержку так называемых независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы с Лубянской площади на проспект Сахарова, однако организаторы акции не согласились с новой локацией.
Обновлено в 12:42
Общество
Интернет захватила новая оптическая иллюзия с черно-белым фото
Пользователей интернета захватила новая оптическая иллюзия.
Обновлено в 09:12
Экономика
В России запретят анонимно пополнять «Яндекс.Деньги» и кошелек Qiwi
Клиенты «Яндекс.Денег», Qiwi, WebMoney, PayPal и VK Pay не смогут пополнить кошельки без идентификации личности, следует из поправок в закон о национальной платежной системе, которые 26 июля одобрил Совет федерации.
Обновлено вчера в 18:47
Происшествия
В Сочи два человека разбились на гидроцикле
В Сочи двое молодых мужчин погибли при катании на гидроцикле.
Обновлено в 13:02
Общество
«Ужас»: российские звезды отреагировали на лесные пожары в Сибири
Дым от лесных пожаров чувствуют в Томской, Новосибирской, Кемеровской областях, а также в Хакасии и Алтае, и даже соседнем Казахстане.
Обновлено в 12:19
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
Обновлено в 04:12