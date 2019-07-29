Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Экономика Росстат объяснил рост числа бедных в России Число россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 года составило 20,9 млн человек или 14,3% населения, что выше аналогичного показателя прошлого года - 13,9% населения страны или 20,4 млн человек.

Технологии Спутниковая система OneWeb не смогла пробиться на российский рынок Британский разработчик глобальной системы широкополосного спутникового интернета OneWeb не смог получить частоты, чтобы начать работать в России, сообщает «Коммерсант».

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Происшествия Против челябинского бывшего замгубернатора завели дело после ДТП "В отношении водителя Lexus возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 264 УК РФ (нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека)", - сказала собеседница агентства.

Происшествия В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.

Армия и оружие В Ливии уничтожили два украинских Ил-76 В Ливии в ходе ракетного обстрела уничтожены два украинских военно-транспортных самолета Ил-76. Об этом сообщает портал avia.pro.

Общество Бельгия продлила срок работы двух атомных реакторов в нарушение требований ЕС Решение властей Бельгии продлить срок эксплуатации атомных реакторов Doel 1 и Doel 2 было принято с нарушением требования о проведении предварительной оценки воздействия на окружающую среду, следует из постановления суда ЕС в Люксембурге.

Автоспорт Квят в третий раз за карьеру в «Формуле-1» поднялся на подиум Российский гонщик Toro Rosso Даниил Квят финишировал третьим на Гран-при Германии и в третий раз за карьеру поднялся на подиум королевских автогонок.

Единоборства Александр Емельяненко объявил, что получил контракт от Bare Knuckle FC Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко сообщил, что получил контракт от промоушена Bare Knuckle FC, который специализируется на кулачных боях без перчаток.

Политика Двух украинских пограничников застрелили в ДНР при операции СБУ В результате спецоперации Службы безопасности Украины в самопровозглашённой Донецкой народной республике погибли два украинских пограничника.

Происшествия Уголовное дело возбудили против участника митинга 27 июля в Москве Уголовное дело возбудили в отношении участника несанкционированного митинга, прошедшего в центре столицы 27 июля.

Баскетбол «Нижний Новгород» усилился американским форвардом «Нижний Новгород» достиг соглашения с американским форвардом Алексом Брауном. Контракт с 27-летним игроком заключен на один сезон.

Общество Жителям Приамурья предложили отказаться от пагубной привычки Временно исполняющий обязанности губернатора Амурской области Василий Орлов призвал жителей подтопленного села Угловое Мазановского района не просить доставлять им сигареты и сладости.

Экономика Аксёнов рассказал о росте доходов Крыма от туризма Глава Республики Крым Сергей Аксёнов в ходе встречи с премьер-министром России Дмитрием Медведевым заявил, что прямые налоговые поступления в бюджет региона от туристической сферы в текущем году составили 1,4 млрд рублей.

Общество В ПФР рассказали, как избежать ошибок в начислении пенсий В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).

Политика Киев отстранил Медведчука от переговоров в Минске Представитель Украины в рабочей подгруппе по политическим вопросам трехсторонней контактной группы Бессмертный считает, что Киеву удалось модифицировать Минский процесс.

Политика Соратник Зеленского назвал «дебилами» желающих отменить День Победы Избранный депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа", блогер Максим Бужанский рассказал в интервью изданию Страна.ua, что не поддержит фракцию, если та вдруг решит отменить День Победы.

Политика В Госдуме прокомментировали призывы ввести украинские войска в Россию Депутат Госдумы РФ от Крыма Михаил Шеремет назвал "бредовыми мыслями" звучащие на Украине призывы о введении войск на территорию России.

Армия и оружие В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.