Лесные пожары
В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаровРИА Новости 08:36
Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
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Политика
Порошенко с семьей покинул Украину
Обновлено в 14:24
Армия и оружие
В Афганистане в бою погибли двое американских военных
Обновлено в 14:36
Авто
Появились первые снимки новой Lada Vesta
«АвтоВАЗ» готовится представить обновленное семейства Lada Vesta.
Обновлено в 05:20
Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии
Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.
Обновлено в 10:45
Политика
Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах
Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика
Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке
Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.
Обновлено в 13:20
Происшествия
Навальный сообщил о развитии аллергической реакции и контактном дерматите
Обновлено в 13:50
Здоровье
Старейшая больница столицы получит новые площади
Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
Обновлено в 12:02
Происшествия
Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии
Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.
Обновлено в 13:12
Шоу-бизнес
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Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.
Обновлено в 05:25
Экономика
Дания останавливает «Северный поток-2»
У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».
Обновлено в 01:15
Шоу-бизнес
Сестра Жанны Фриске разводится с мужем
Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.
Обновлено в 03:28
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32
Здоровье
5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики
Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
Обновлено в 11:17
Технологии
OneWeb не пускают на российскую орбиту
Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.
Обновлено вчера в 18:18
Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Политика
Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма
Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.
Обновлено в 14:10
Происшествия
Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане
Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.
Обновлено в 06:08
Финансы
Курсы доллара и евро на 29 июля
Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.
Обновлено в 01:00
Шоу-бизнес
Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон
Как сообщают СМИ, россиянка закрутила роман с бывшим возлюбленным Дженнифер Энистон Джастином Теру.
Обновлено в 12:05
Наука
Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком
Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено в 02:55
Футбол
«Спартак» хочет выручить с продажи Фернандо 15 млн евро
Обновлено в 13:16
Футбол
Травмированный Ещенко сделал сальто в бассейне
Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал исполнение сальто в бассейне. Соответствующее видео футболист выложил в инстаграме.
Обновлено в 12:28
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Музыка
Ержан Максим поедет на детское «Евровидение» от Казахстана
Обновлено в 09:55
Экономика
Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»
Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
Политика
США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения
Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.
Обновлено в 11:47
Политика
Россия представила концепцию безопасности в Персидском заливе
Россия представила Совету Безопасности ООН свою концепцию коллективной безопасности в Персидском заливе.
Обновлено в 13:59