Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.

Футбол Кокорин и Мамаев рассказали о жизни в колонии Футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев в интервью газете МК рассказали о жизни в колонии.

Политика Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.

Политика Команда Зеленского создаст телеканал на русском языке Глава офиса президента Украины Кирилл Тимошенко рассказал о планах команды президента Украины Владимира Зеленского по созданию русскоязычного телеканала.

Здоровье Старейшая больница столицы получит новые площади Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.

Происшествия Бывшего замглавы ФСИН Коршунова приговорили к 7 годам колонии Прокурор просил для бывшего заместителя главы ФСИН девять лет колонии общего режима и штраф в размере 1 млн руб.

Шоу-бизнес Милана Кержакова встречается с 19-летним хоккеистом Егором Замулой Милана Кержакова (Тюльпанова) после развода начала встречаться с подающим надежды 19-летним хоккеистом Егором Замулой.

Экономика Дания останавливает «Северный поток-2» У России остается несколько недель на то, чтобы получить разрешение Дании на строительство «Северного потока-2».

Шоу-бизнес Сестра Жанны Фриске разводится с мужем Младшая сестра Жанны Фриске Наталья сообщила, что она, вместе с мужем Сергеев Вшивковым, приняла трудное решение развестись.

Общество «Росконтроль» проверил зубные пасты "Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.

Здоровье 5 неэффективных и устаревших лекарств назвали медики Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.

Технологии OneWeb не пускают на российскую орбиту Заменить OneWeb для российских пользователей должна отечественная спутниковая система, которая пока не привлекла инвесторов.

Экономика Счетная палата готовит новую пенсионную реформу Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.

Политика Посольство осудило невыдачу британских виз жителям Крыма Как уточняет агентство «РИА Новости», консульства и визовые центры США и европейских стран не выдают визы на въезд жителям Крыма с российскими загранпаспортами, которые были выданы на территории полуострова после 2014 года, когда он был присоединен к России по результатам референдума.

Происшествия Камеры сняли предполагаемого убийцу блогерши, найденной в чемодане Напомним, что тело блогерши нашли на съемной квартире в Москве. Она находилась в большом чемодане.

Финансы Курсы доллара и евро на 29 июля Официальный курс доллара, установленный Центробанком на 29 июля, составляет 63,1271 рубля.

Шоу-бизнес Ирина Шейк закрутила роман с бывшим мужем Дженнифер Энистон Как сообщают СМИ, россиянка закрутила роман с бывшим возлюбленным Дженнифер Энистон Джастином Теру.

Наука Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.

Футбол Травмированный Ещенко сделал сальто в бассейне Защитник «Спартака» Андрей Ещенко показал исполнение сальто в бассейне. Соответствующее видео футболист выложил в инстаграме.

Экономика Росстат зафиксировал рост бедности Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.

Экономика Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет» Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.

Политика США выступили за расширение диалога с РФ по вопросам нераспространения Власти США рассчитывают на расширение диалога с Москвой по стратегической стабильности и вопросам нераспространения, а также подключение к этим переговорам руководства Китая.