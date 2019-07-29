Лесные пожары

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаровРИА Новости 08:36

Из-за увеличения площадей пожаров в МЧС отмечают распространение задымлений на другие регионы Сибири и Дальнего Востока.
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Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Интерфакс13:40

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

РБК09:13

В Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

RT на русском11:44

Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской области

ТВК10:39

Из-за лесных пожаров в трех регионах Сибири ввели режим ЧС

КП - Красноярск11:11

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости08:36

Лесные пожары в Сибири. Главное

ТАСС09:24
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 14:47, Вашингтон
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