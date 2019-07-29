Лесные пожары
Режим ЧС из-за пожаров ввели в Красноярском крае и Иркутской областиРБК 09:13
Режим «Чрезвычайная ситуация в лесах» введен на всей территории Красноярского края и Иркутской области. Оба региона — наряду с Якутией — признаны «наиболее горимыми» в России, сообщает пресс-служба МЧС. Кроме того, тот же режим введен на части территории Бурятии.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 19:24, Вашингтон
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В Пакистане десять человек погибли при крушении самолета
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Начальник Главного оперативного управления Генштаба генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что частные военные компании из США грабят нефтяные объекты в Сирии, сообщает ТАСС.
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Общество
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Роналдиньо запретили покидать Бразилию из-за долгов, пишут СМИ
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Здоровье
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Что касается анальгина, медики предупреждают, что лекарство может спровоцировать анафилактический шок.
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Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
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Американский военный пытался провезти ракетную установку как сувенир
В багаже пассажира в аэропорту американского города Балтимора нашли ракетную установку, пишет в понедельник, 29 июля, ABC News.
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Экономика
Financial Times восхитилась российской системой налогообложения
Журналист Financial Times Крис Джайлс восхитился российской системой налогообложения и технологиями, которыми пользуется Федеральная налоговая служба.
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"Цайт" опубликовала разгромную рецензию. Гергиев дирижировал оперу Вагнера "Тангейзер". В мире Гергиева считают выдающимся дирижером.
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Росстат зафиксировал рост бедности
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Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
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Хенрик Ларссон признался, что говорил с сыном о «Спартаке»
Главный тренер «Хельсингборга» Хенрик Ларссон рассказал, что разговаривал с сыном, Йорданом, о московском «Спартаке».
Обновлено в 15:44
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Власти Кабардино-Балкарии поддержат эксперимент по поиску нейтрино
Власти Кабардино-Балкарии (КБР) поддержат проведение международного эксперимента BEST (Baksan Experiment on Sterile Transitions) в Баксанской нейтринной обсерватории Института ядерных исследований РАН в рамках соглашения.
Обновлено в 07:23
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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Космос
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Обновлено в 08:27
Происшествия
Около 40 человек пострадали в ДТП с автобусом в Черногории
В результате случившегося пострадал 41 человек, передает RTGC. Среди пострадавших - граждане Сербии и Черногории.
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