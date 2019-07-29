Лесные пожары
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаровРоссийская газета вчера в 09:06
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
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В Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров
RT на русскомвчера в 11:44
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