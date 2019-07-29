Лесные пожары
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаровРоссийская газета 09:06
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
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Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 11:47, Вашингтон
Авто
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Как утверждает автор поста, на снимках представлен «промежуточный» вариант LADA Vesta, который поступит в продажу до полноценного фейслифта, т. е. осенью нынешнего года или в начале следующего года.
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На сегодняшний день площадь пожара превышает 1,6 миллиона гектаров.
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Мэрия Москвы сообщила СПЧ о согласовании акции третьего августа
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Жену свердловского губернатора ищут приставы из-за неуплаты долга по ЖКХ
Судебные приставы возбудили исполнительное производство в отношении супруги губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из-за неуплаты более 9 тысяч рублей за коммунальные услуги.
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В некоторых случаях может возникнуть переплата пенсии, предупредили в Пенсионном фонде России (ПФР).
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Армия и оружие
Генштаб обвинил США в разграблении сирийских нефтяных объектов
Американцы в Сирии, помимо подготовки боевиков, разграбляют принадлежащие законному сирийскому правительству нефтяные объекты и месторождения в Заевфратье, заявил начальник Главного оперативного управления Генштаба ВС РФ генерал-полковник Сергей Рудской.
Обновлено в 05:39
Наука
Япония одобрила первые эксперименты на эмбрионах человека и животных
Эксперименты Накаути первыми были одобрены Министерством науки в соответствии с новыми правилами Японии.
Обновлено в 10:28
Общество
В Иркутской области из-за наводнения эвакуировали более тысячи человек
Из-за непогоды и высокого уровня грунтовых вод в зоне подтопления оказались шесть районов области, эвакуировано 1076 человек, сообщает пресс-служба регионального МЧС.
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Росавиация хочет возобновить полеты на Украину
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Обновлено в 09:17
Авто
УАЗ «Патриот» с «автоматом» отправился на финальные тесты
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Установленный Министерством труда прожиточный минимум в России составляет 10753 руб. В первом квартале 2018 года по обновленной методологии Росстата доходами ниже прожиточного минимума располагали 13,9% населения страны, или 20,4 млн человек.
Обновлено в 10:59
Армия и оружие
Россия начала серийное производство Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство в России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на брошюру, посвященную 80-летию конструкторского бюро Сухого.
Обновлено в 09:21
Происшествия
В Москве поклонник разбил стекла в автомобиле Земфиры
В Москве мужчина разбил стекла в автомобиле певицы Земфиры, припаркованном на Фрунзенской набережной.
Обновлено в 07:08
Армия и оружие
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии
Два украинских самолета Ил-76 уничтожены в Ливии. Самолеты находились на территории аэропорта Аль-Джуфра.
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Geely объявила цены на новый Geely Atlas Pro
Новый Geely Atlas Pro появится на китайском рынке уже в третьем квартале текущего года, а его стоимость лежит в диапазоне от 98,8 до 156,8 тысячи юаней (от 911 тысяч до 1,445 млн рублей).
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Обновлено в 09:18
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Украина собирается возобновить переговоры с Россией по газу
СНБО рекомендует властям обновить состав делегации на переговорах в формате Украина – Россия – Еврокомиссия с 2020 года Украинская сторона намеревается в ближайшее время возобновить переговоры с Россией по транзиту и закупкам газа, заявил представитель президента Украины Владимира Зеленского в правительстве Андрей Герус.
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Партия Зеленского заберет все посты в правительстве Украины
Представитель президента Украины Владимира Зеленского в кабинете министров Андрей Герус заявил, что «Слуга народа» заберет все министерские портфели себе.
Обновлено в 04:53
Общество
«Росконтроль» проверил зубные пасты
"Росконтроль" исследовал качество зубных паст. Результаты эксперимента представлены на официальном сайте ведомства.
Обновлено в 10:32