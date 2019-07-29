Лесные пожары

В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаровРоссийская газета 09:06

В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
Читать в источнике
Комментировать88

Подробнее о событии

Что произошло за день: понедельник, 29 июля

Интерфакс13:40

Три региона России переведены в режим ЧС из-за пожаров

Газета.Ru12:24

В трех регионах Сибири ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

РИА Новости08:36

В двух регионах Сибири ввели режим чрезвычайной ситуации в лесах из-за пожаров

ТАСС08:55

Пожары в Сибири. Что важно знать

РБК09:52

В Красноярском крае и Иркутской области ввели режим ЧС из-за лесных пожаров

RT на русском11:44

Режим ЧС введен в трех регионах Сибири из-за лесных пожаров

РЕН ТВ08:41
Показать все источники
Автоматически обработаны 7263 источника, обновлено в 22:30, Вашингтон
Политика

Порошенко отказался прятаться назло Путину

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что не собирается уезжать из страны и прятаться.
Обновлено в 21:43
Транспорт

В Тулуне закрыли федеральную трассу

В городе Тулун Иркутской области закрыта федеральная трасса, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 18:20
Происшествия

Суд приговорил бывшего замдиректора ФСИН Коршунова к 7 годам колонии

Гагаринский суд Москвы приговорил к 7 годам колонии бывшего замдиректора ФСИН Олега Коршунова по делу о мошенничестве при закупке обуви для заключенных, передает «РИА Новости».
Обновлено в 12:51
Политика

Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»

Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Кино

Машков назвал условие своего возвращения в кино

Художественный руководитель Московского театра Олега Табакова Владимир Машков не исключил своего возвращения в кино.
Обновлено в 21:57
Политика

На Украине призвали ввести санкции за Крымский мост

"Постоянный представитель украинского президента в Крыму" Антон Кориневич призвал ввести санкционные ограничения в отношении тех международных компаний, которые принимали участие в строительстве моста на Крымский полуостров, передает РИА "Новости".
Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Внучка Алисы Фрейндлих показала снимок с дочерью

Уже месяц прошел с тех пор, как дочка актрисы Алисы Фрейндлих стала мамой. А сама народная артистка СССР – прабабушкой.
Обновлено в 18:18
Политика

Путин поручил главе ФАС разобраться с ростом тарифов ЖКХ в регионах

Президент России Владимир Путин поручил Федеральной антимонопольной службе (ФАС) обратить особое внимание на рост тарифов ЖКХ в регионах.
Обновлено в 08:05
Политика

Порошенко отказался от охраны и покинул страну вместе с семьей

Обновлено в 21:04
Экономика

Российская система налогообложения восхитила Financial Times

Международная деловая газета Financial Times выразила свое восхищение, узнав поподробнее о российской системе по сбору сведений со всех онлайн-касс, которой пользуется Федеральная налоговая служба.
Обновлено в 17:35
Происшествия

В Приморье силовики задержали начальника уголовного розыска

Сотрудники ФСБ задержали 30 июля главу управления уголовного розыска УМВД России по Приморскому краю Андрея Миляева, сообщает корреспондент ИА REGNUM.
Обновлено в 22:16
Экономика

Мосгорсуд признал арест основателя «Нового потока» Мазурова законным

Мосгорсуд в понедельник признал законным заключение под стражу Дмитрия Мазурова - основателя "Нового потока", бывшего крупнейшим независимым нефтепереработчиком в России, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
Обновлено в 11:12
Общество

Красноярский губернатор назвал тушение лесных пожаров бессмысленным

Обновлено в 06:32
Космос

Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»

Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Общество

ПФР рассказал, как не допустить ошибок в начислении пенсий

"В случае, если пенсионеру не удалось вовремя проинформировать Пенсионный фонд об обстоятельствах, влияющих на получение пенсии, и в результате возникла переплата средств, необходимо обратиться в клиентскую службу или управление ПФР и подать заявление о добровольном возмещении излишне полученных сумм пенсии", - отметили в пресс-службе.
Обновлено в 08:05
Общество

Заблокировать BlaBlaCar вновь хотят в России

Общероссийское объединение пассажиров предложило заблокировать сервис поиска попутчиков BlaBlaCar и обратилось в Госдуму с такой идеей.
Обновлено в 21:44
Происшествия

В Екатеринбурге дети попытались ограбить магазин игрушек

Обновлено в 13:02
Происшествия

Стрелявший на фестивале еды в Калифорнии приобрел оружие легально

Обновлено в 15:49
Происшествия

В Германии мужчина толкнул под поезд женщину с ребенком

Неизвестный мужчина толкнул женщину с ребенком под прибывающий поезд на вокзале Франкфурта-на-Майне (федеральная земля Гессен).
Обновлено в 08:11
Общество

Иркутский паводок может убить экосистему Байкала

Обновлено в 19:03
Армия и оружие

В России началось серийное производство Су-57

Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство. Сообщает РИА "Новости"со ссылкой на разработчика оружия.
Обновлено в 07:57
Наука

Ученые назвали способ борьбы с опаснейшим раком

Специалисты Института Солка в США нашли способ борьбы с опасными типами рака.
Обновлено в 02:55
Общество

300 тысяч россиян подписали петицию о введении ЧС в Сибири

Петиция «Требуем ввести чрезвычайный режим на всей территории Сибири от лесных пожаров!», в понедельник, 29 июля, подписали более 282 тысяч человек.
Обновлено в 08:04
Политика

Украинский политолог сравнил внешний вид Москвы и Киева

Украинский политолог Андрей Ермолаев в эфире телеканала "НАШ" поделился своими впечатлениями от поездки в Москву и сравнил российскую столицу с Киевом.
Обновлено в 21:16
Футбол

Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии

Бывший форвард петербургского "Зенита" Александр Кокорин и полузащитник "Краснодара" Павел Мамаев рассказали о том, как их приняли в колонии №4 в Белгородской области.
Обновлено в 12:03
Футбол

«Интер» повысил предложение по Джеко

Миланцы предложили за 33-летнего боснийца 13 миллионов евро плюс 2 миллиона в виде возможных бонусов, однако римляне отвергли этот вариант, утверждает La Gazzetta dello Sport.
Обновлено в 16:52
Армия и оружие

Иран и РФ проведут совместные военные учения

Обновлено в 14:52
Футбол

«Зенит» решил купить футболиста «Барселоны»

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев подтвердил переговоры с «Барселоной» о покупке Малкома, отметив, что диалог находится «в самой активной стадии».
Обновлено в 09:26
Авто

В Сети показали неизвестную версию «Жигулей»

Как сложилась дальнейшая судьба уникальных «Жигулей», до сих пор неизвестно.
Обновлено в 21:30
Экономика

Сбербанк и «Яндекс» дерутся «как кошка с собакой» за «Яндекс.Маркет»

Сбербанк и «Яндекс» не могут прийти к согласию в вопросах управления «Яндекс.Маркетом» В связи с разногласиями партнеры обсуждают возможные изменения в структуре капитала предприятия, которые дадут одной из сторон преимущественный контроль.
Обновлено в 11:58
ещё по теме
Главное