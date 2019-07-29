Лесные пожары
В трех регионах Сибири введен режим ЧС из-за лесных пожаровРоссийская газета 09:06
В Иркутской области и Красноярском крае в связи с пожарами введен режим "чрезвычайной ситуации в лесах", аналогичный режим действует в нескольких районах Республики Бурятия.
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Футбол
Кокорин и Мамаев рассказали о приеме в колонии
Обновлено в 12:03
Здоровье
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Новая клиника будет самой современной и высокотехнологичной не только в Москве, но и во всей России, а первые пациенты начнут лечение в начале 2020 года, — говорится в сообщении.
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Космос
Астрономы NASA открыли три экзопланеты
Космический телескоп TESS, запущенный в рамках исследовательской программы NASA, открыл сразу три экзопланеты.
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Экономика
Счетная палата готовит новую пенсионную реформу
Счетная палата готовится продвигать в стране новую пенсионную реформу.
Обновлено в 02:20
Общество
В России предложили заблокировать BlaBlaCar
Как отмечается, под угрозой могут оказаться почти 230 ресурсов, среди которых «Яндекс.Автобусы», а также «автобусные» страницы на «Туту.ру», «Связном.Трэвел» и OneTwoTrip.
Обновлено в 19:44
Авто
Cobra 427 S/C Лиама Хоулета выставлена на аукцион
Cobra 427 S/C имеет под капотом 7,0-литровый двигатель V8 с четырьмя карбюраторами Weber.
Обновлено в 14:43
Общество
Иркутский паводок может убить экосистему Байкала
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Экономика
Чистая прибыль МОЭК по РСБУ в I полугодии снизилась на 28%
Московская объединенная энергетическая компания (МОЭК) по итогам первого полугодия 2019 года снизила чистую прибыль по РСБУ в годовом выражении на 28,1%, до 5,78 миллиарда рублей, сообщает компания.
Обновлено в 10:34
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Никита Гусев перешел из «Вегаса» в «Нью-Джерси»
Клуб НХЛ "Нью-Джерси" на своем сайте объявил о переходе из "Вегаса" российского форварда Никиты Гусева.
Обновлено в 14:57
Политика
Киев предложил привлечь США и Турцию для возвращения Крыма
Киев рассматривает возможность создания международной площадки для ведения переговоров о статусе Крыма с участием европейских стран, а также США и Турции.
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Политика
Скончался легендарный советский разведчик Анатолий Баронин
На Украине скончался ветеран советской разведки, полковник в отставке Анатолий Баронин.
Обновлено в 19:42
Экономика
Росстат зафиксировал рост бедности
Численность россиян с доходами ниже прожиточного минимума в I квартале 2019 г. увеличилась до 20,9 млн человек и достигла 14,3% населения, сообщается на сайте Росстата.
Обновлено в 10:29
Армия и оружие
В России возрождают расформированные при Горбачеве военные соединения
Издание напомнило, что понтонно-мостовые соединения были отменены в 1989 году при Михаиле Горбачеве.
Обновлено в 07:44
Политика
Конгрессмены потребовали от Трампа новых санкций по «делу Скрипалей»
Члены палаты представителей обнародовали открытое письмо к президенту США Дональду Трампу, в котором призывают ввести второй пакет антироссийских санкций из-за отравления семьи Скрипалей в британском Солсбери.
Обновлено в 19:21
Происшествия
Навального выписали из больницы и вернули в спецприемник
Обновлено в 07:28
Гаджеты
В Россию едет смартфон Meizu 16Xs
Обновлено в 06:53
Армия и оружие
Индия купит у России ракеты на 218 миллионов долларов
Обновлено в 16:42
Происшествия
В результате беспорядков в бразильской тюрьме погибли 52 человека
Не менее 52 заключённых тюрьмы в бразильском муниципалитете Альтамира погибли в результате массовых беспорядков.
Обновлено в 13:29
Политика
Сенат не преодолел вето Трампа на резолюции против продажи оружия
Американские сенаторы не смогли преодолеть вето президента США Дональда Трампа, которое он наложил на три ранее одобренные конгрессом резолюции с целью не допустить заключения сделок по продаже оружия арабским странам без их утверждения законодателями.
Обновлено в 19:59
Армия и оружие
В России началось серийное производство истребителей Су-57
Истребитель пятого поколения Су-57 запущен в серийное производство.
Обновлено в 07:37
Политика
Киев исключил Медведчука из переговоров по Донбассу
Лидер «Оппозиционной партии — За жизнь» (ОПЗЖ) Виктор Медведчук отстранён от переговорного процесса по Донбассу.
Обновлено в 11:46
Космос
Астронавт NASA заснял с борта МКС разрушение корабля «Прогресс»
Американский астронавт Ник Хейг сфотографировал с борта Международной космической станции (МКС) грузовой корабль "Прогресс МС-11", который разрушился в атмосфере.
Обновлено в 15:52
Общество
Уровень воды в реке Ия в Тулуне превысил критическую отметку
Уровень воды в реке Ия в иркутском Тулуне превысил на 210 сантиметров критическую отметку и достиг 910 сантиметров, сообщается на сайте городской администрации.
Обновлено в 17:28
Интернет
Мошенники придумали новый способ кражи денег с банковских карт
Специалисты по кибербезопасности выявили очередной способ хищения денег с карт.
Обновлено в 12:52
Авто
Весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан
Как выяснилось, весь тираж нового Chevrolet Corvette Stingray уже распродан, однако речь идет об объёмах, запланированных на этот года, при этом показатель реализованных экземпляров производитель не раскрывает.
Обновлено в 14:36