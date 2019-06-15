Общество

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5GКоммерсантъ 01:48

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. По словам вице-премьера, к 2021 году нужно решить вопрос с диапазонами радиочастот для 5G.
Читать в источнике
Максим Акимов
Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.
— Максим Акимов, российский политикРЕН ТВ 00:21
с чего всё началось

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.
РИА Новости01:00

Подробнее о событии

Коммерческие зоны эксплуатации 5G сначала появятся в Москве, Петербурге и Казани

Говорит Москва02:28

В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5G

Коммерсантъ01:48

Стало известно, где появятся первые зоны эксплуатации 5G

РЕН ТВ00:21

Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G

РИА Новости01:00

Акимов назвал первые российские города для запуска сетей 5G

ТАСС00:54

Названы первые российские города для запуска сетей 5G

Известия00:32

Вице-премьер РФ Акимов назвал города, где появятся первые зоны 5G

News.ru01:32
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 05:04, Вашингтон
Единоборства

Федор Емельяненко прокомментировал подписание контракта с Bellator

Обновлено в 03:05
Происшествия

По делу о конфликте в Чемодановке задержаны более 170 человек

«В результате операции 174 человека были доставлены в отдел МВД России по Бессоновскому району, трое задержаны в качестве подозреваемых как участники конфликта», - сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.
Обновлено в 00:22
Политика

Украинский суд признал действия Порошенко неконституционными

Конституционный суд Украины (КСУ) признал не соответствующим Конституции страны принятое в 2014 году решение президента Петра Порошенко создать Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).
Обновлено вчера в 08:06
Религия

Православные в Хакасии отметят Троицу

В 2019 году Троица приходится на 16 июня. Официальное церковное название праздника – День Святой Троицы.
Обновлено вчера в 00:27
Политика

«Похудей, уродка»: В партии Порошенко пообещали разобраться с оскандалившимся кандидатом в депутаты

Переименованная партия экс-президента Петра Порошенко «Европейская солидарность» («ЕС») идет на парламентские выборы под модным ныне на Украине лозунгом обновления и привлечения в свои ряды новых лиц.
Обновлено в 03:41
Шоу-бизнес

Ани Лорак подтвердила роман с продюсером Black Star

Пару дней назад Ани Лорак заподозрили в романе с Егором Глебом. Друг Егора Крида занимает должность саунд-продюсера в лейбле Black Star.
Обновлено вчера в 15:27
Происшествия

Агапитова рассказала о разврате в детском лагере под Выборгом

Обновлено вчера в 07:55
Происшествия

Годовалую девочку придавило стеклянной столешницей в Петербурге

Стеклянная столешница упала на годовалую девочку в квартире на улице Шелгунова в Петербурге.
Обновлено в 04:53
Политика

Правительство Санду собралось на первое заседание в Молдавии

Правительство премьер-министра Молдавии Майи Санду собралось на своё первое заседание.
Обновлено в 03:28
Политика

Путин заявил о «боях без правил» в экономике

«В мире разгораются настоящие торговые войны, к сожалению, фактически идут бои без правил с запугиванием и устранением конкурентов нерыночными методами», — цитируют «Известия» Путина.
Обновлено в 02:50
Технологии

Самый большой самолет в мире выставлен на продажу за 400 млн долларов

Самый большой самолет в мире, созданный для запуска космических аппаратов, внезапно выставлен на продажу.
Обновлено в 04:18
Общество

В Минздраве ответили на слова Малышевой о больных детях

Главный психиатр-нарколог Минздрава Евгений Брюн прокомментировал слова Елены Малышевой, которая в своей программе "Жить здорово" назвала умственно отсталых детей кретинами.
Обновлено вчера в 07:30
Политика

Экс-канцлер Германии Шредер назвал законным присоединение Крыма к РФ

Бывший канцлер Германии Герхард Шредер назвал законным присоединение Крыма к территории Российской Федерации.
Обновлено вчера в 22:29
Футбол

«Ливерпуль» поздравил Салаха с днем рождения

"Ливерпуль" в своем официальном Твиттере поздравил нападающего Мохамеда Салаха с 27-летием.
Обновлено в 02:55
Происшествия

Младший сын хоккеиста Максима Соколова подозревается в убийстве матери

Обновлено вчера в 04:08
Происшествия

Самолет совершил жесткую посадку в Краснодаре

По словам представителей пресс-службы аэропорта, около двух часов ночи воздушное судно коснулось хвостом взлетно-посадочной полосы при попытке уйти на второй круг.
Обновлено в 04:26
Авто

Компания Chery приступила к сборке кроссовера Jetour X95

В третьем квартале текущего года компания Chery начнет продажи нового роскошного кроссовера Jetour X95.
Обновлено вчера в 23:10
Политика

Нюта Федермессер снялась с выборов в Мосгордуму

Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве ОМОН массово задерживает людей на Хохловской площади

Сообщается, что перед бойцами ОМОНа к площади пришли активисты движения «Лев против», которые выступают против распития спиртных напитков в общественных местах и известны своими порой агрессивными действиями.
Обновлено вчера в 15:30
Наука

Деформации позвоночника собак связали с одомашниванием

Авторы обследовали хранящиеся в музеях древние скелеты 136 диких волков и собак, а также позвоночники 241 современного волка и 19 современных ездовых собак.
Обновлено в 03:59
Происшествия

На Серовском тракте произошло смертельное ДТП

Авария произошла 15 июня на участке Серовского тракта от Екатеринбурга до Невьянска.
Обновлено в 04:57
Спорт

Загитова записала видеообращение сыну Плющенко

Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова записала видеообращение шестилетнему сыну Евгения Плющенко Александру, передает "Советский спорт".
Обновлено в 03:51
Экономика

Минэкономразвития предложило оказывать самозанятым господдержку

Законопроект распространяет меры поддержки малого и среднего предпринимательства на самозанятых граждан.
Обновлено в 04:36
Футбол

Ребко объявил о завершении спортивной карьеры

Экс-игрок московского «Спартака» и бывший полузащитник сборной России Алексей Ребко завершил профессиональную карьеру футболиста.
Обновлено в 04:17
Армия и оружие

CNN: Иран пытался сбить дрон США перед инцидентом с танкерами

Обновлено в 01:55
Авто

Важная новость про Renault Arkana: дисковые тормоза будут!

В мае в онлайн-шоуруме были выставлены сто автомобилей Renault Arkana в топовой версии Edition One, которые раскупили всего за три часа с момента старта продаж.
Обновлено в 03:19
Армия и оружие

В конгресс США внесли законопроект о сдерживании РФ в Прибалтике

В конгресс США внесли законопроект о "сдерживании российской агрессии" в Прибалтике.
Обновлено в 02:56
Общество

Сын Алибасова рассказал о результатах обследования отца

Обновлено в 04:45
Авто

Mercedes-Benz выпустит юбилейное издание G-Class

Mercedes-Benz G-Class празднует 40 лет с начала появления первого внедорожника, а также 20 лет с момента появления первого G55 AMG.
Обновлено в 01:35
Культура

Экстренно госпитализирован Ален Делон

Обновлено вчера в 12:10
Как работают Яндекс.Новости?
Главное