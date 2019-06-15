В трех городах России появятся коммерческие зоны эксплуатации 5GКоммерсантъ 01:48

Коммерческие зоны эксплуатации сетей 5G появятся в первую очередь в Москве, Петербурге и Казани, где уже существуют пилотные зоны, рассказал журналистам вице-премьер Максим Акимов на полях VI российско-китайского ЭКСПО. Он пояснил, что сети будут там, где на них будет спрос.

с чего всё началось

Природа этих решений такова, что они будут там, конечно, где на них будет спрос, а спрос будет там, где высокая плотность соединений, прежде всего, в сфере автономных вещей, интеллектуальных вещей, где требуется высокая плотность, скорость и безотказность, низкая задержка соединений.

Первые зоны коммерческой эксплуатации сетей 5G введут в Москве, Санкт-Петербурге и Казани, заявил журналистам вице-премьер Максим Акимов в рамках VI Российско-китайского ЭКСПО в Харбине. По словам вице-премьера, к 2021 году нужно решить вопрос с диапазонами радиочастот для 5G.

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