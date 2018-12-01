Представители КНР и США обсудили перспективы устранения взаимных противоречий по некоторым ключевым вопросам на подготовительных консультациях и достигли прогресса, сообщили в Минкоммерции Китая.

В торговых переговорах с США есть прогресс, сообщили в Китае

Армия и оружие Армия и оружие Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.

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