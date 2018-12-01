Политика

В торговых переговорах с США есть прогресс, сообщили в Китае
Аргументы недели
14:13

Представители КНР и США обсудили перспективы устранения взаимных противоречий по некоторым ключевым вопросам на подготовительных консультациях и достигли прогресса, сообщили в Минкоммерции Китая.
Аргументы недели14:13

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В торговых переговорах с США есть прогресс, сообщили в Китае

Аргументы недели14:13

В Китае сообщили о прогрессе в торговых переговорах с США

ТАСС07:02
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Автоматически обработаны 7163 источника, обновлено в 15:12, Ашберн
Армия и оружие

Трамп рассказал о продуктивном разговоре с Эрдоганом о Сирии и ИГ

Президент США Дональд Трамп рассказал о «долгом и продуктивном» телефонном разговоре с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом, в ходе которого лидеры обсудили вопросы «Исламского государства»* и вывода американских войск из Сирии.
Обновлено в 12:14
Политика

Пост и.о. главы Пентагона займет Патрик Шанахан

Первый заместитель министра обороны США Патрик Шанахан с 1 января 2019 года станет исполняющим обязанности главы Пентагона после ухода с этой должности Джеймса Мэттиса.
Обновлено в 12:04
Политика

Песков рассказал о клевете на пресс-конференции Путина

Некоторые вопросы на пресс-конференции президента России Владимира Путина были жалобами граждан, содержавшими клевету.
Обновлено в 11:11
Политика

Илон Маск назвал российский ракетный двигатель РД-180 великолепным

Обновлено в 03:24
Политика

Виктора Салтыкова не пустили на Украину

Обновлено в 13:09
Политика

Порошенко назвал резолюции ООН по Крыму «сигналом» для РФ

«Четким сигналом» для Российской Федерации является принятие в Генеральной Ассамблее Организации Объединённых Наций (ООН) резолюции по Крыму.
Обновлено в 11:53
Политика

Дональд Трамп выразил соболезнования в связи с цунами в Индонезии

Президент США Дональд Трамп в воскресенье выразил соболезнования в связи с последствиями разрушительного цунами в Индонезии, унесшего жизни более 200 человек.
Обновлено в 12:39
Политика

Главу «новой церкви» Украины разыграли по телефону

Российские пранкеры разыграли главу новой раскольнической церкви на Украине митрополита Епифания.
Обновлено в 05:53
Политика

Порошенко приравнял участников ОУН-УПА к ветеранам

Пётр Порошенко подписал закон о присвоении оставшимся в живых членам Украинской повстанческой армии (УПА)* статуса ветеранов боевых действий.
Обновлено в 10:36
Политика

Частичное закрытие правительства США может продлиться больше недели

«Очень вероятно, что закрытие продлится до 28 декабря и дальше, на время начала работы нового состава Конгресса»,— заявил господин Малвейни.
Обновлено в 11:30
Политика

Глава МИД Турции обвинил Нетаньяху в гибели тысяч палестинцев

Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу обвинил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху в убийстве тысяч палестинцев.
Обновлено в 04:56
Политика

Журналистка пристыдила Порошенко за гулянья в элитном ресторане

Украинская журналистка Ярослава Коба пристыдила президента страны Петра Порошенко за гулянья в элитном ресторане во время объявленного им в ряде регионов военного положения.
Обновлено в 05:47
Политика

В Финляндии началось строительство «Северного потока-2»

Обновлено в 04:15
Политика

Путин реорганизовал кремлевское управление

Кремлевское управление по обеспечению конституционных прав граждан получит новые функции - такой указ подписал президент.
Обновлено в 06:39
Армия и оружие

В США испытали две «царь-бомбы»

В Сети появилось видео с испытаниями двух сверхмощных «царь-бомб» GBU-57 Massive Ordnance Penetrator (MOP).
Обновлено в 09:09
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Си Цзиньпин
Китайский политик
Китайский государственный и политический деятель, действующий генеральный секретарь ЦК Коммунистической партии Китая, председатель Китайской Народной Республики с 14 марта 2013 года, председатель Центрального военного совета КНР. Поскольку Си не только является главой государства, занимая пост председателя страны, но и занимает руководящие должности в партии и армии, иногда его называют «верховным лидером» Китая. В 2016 году партия официально дала ему титул «основного» лидера. Будучи генеральным секретарём партии, Си по должности занимает пост в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК - руководящем органе Китая.
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