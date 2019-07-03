Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. Что происходит сейчас в торгово-развлекательном центре, непонятно.

с чего всё началось

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

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