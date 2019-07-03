Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. Что происходит сейчас в торгово-развлекательном центре, непонятно.

с чего всё началось

Стрельба в торгово-развлекательном центре (ТРЦ) "Кристалл" произошла в Тюмени. Об этом сообщили в среду ТАСС в пресс-службе УМВД по Тюменской области.

В торговом центре в Тюмени произошла стрельба

Политика Шойгу рассказал о спасении моряками-подводниками гражданского «Первым из горящего отсека моряки-подводники эвакуировали гражданского, задраив за ним люк, чтобы не допустить распространения пожара», — рассказал Шойгу.

Происшествия В Курганской области произошел пожар в монастыре В Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области произошел пожар, сообщили РИА Новости в ГУ МЧС по региону.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Политика Путин подписал закон о приостановлении Россией действия ДРСМД Президент РФ Владимир Путин подписал закон о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации их ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

Происшествия Активистка отсудила 30 тысяч рублей за незаконное обвинение в экстремизме из-за постов во «ВКонтакте» Петроградский районный суд Петербурга обязал Минфин выплатить активистке Дине Гариной 30 тысяч рублей в качестве компенсации за незаконное уголовное преследование из-за постов во «ВКонтакте».

Шоу-бизнес Косметолог раскрыла секрет «вечной молодости» Аллы Пугачевой Известный отечественный косметолог Марта Орлова рассказала, почему Алла Пугачева в свои 70 лет выглядит свежей и подтянутой.

Происшествия Российский депутат избил полицейского лопатой Инспектор дорожно-патрульной службы группы ДПС вместе с участковым патрулировали улицы села Орос Верхневилюйского района и увидели пьяного депутата, избивавшего свою сожительницу.

Теннис Мария Шарапова намерена выступить на US Open Российская теннисистка Мария Шарапова заявила о своем желании выступить на последнем в сезоне турнире серии Большого шлема - Открытом чемпионате США (US Open), который пройдет с 26 августа по 8 сентября.

Политика Появились кадры нападения на семью россиян в Грузии В Грузии местные жители с грузинскими и украинскими флагами напали на автомобиль с российскими номерами, требуя отдать георгиевскую ленточку.

Шоу-бизнес Вайкуле не встретила Пугачеву в Риге после скандала Лайма Вайкуле не встретила Аллу Пугачёву с семьёй на железнодорожном вокзале в Риге, сообщает «Газета.ru».

Общество Определены города с самым высоким ростом зарплат Сервис для размещения объявлений "Авито" выяснил, в каких регионах России во втором квартале этого года были самые высокие зарплаты, передает РИА "Новости".

Авто Компания BMW официально презентовала новый BMW X6 Компания BMW представила кроссовер X6 третьего поколения, который получил новую линейку двигателей.

Здоровье Первые поморские пациенты вернулись домой из московских больниц Из Москвы в Ленский район Архангельской области вернулись первые пациенты, которым оказали в рамках этой программы бесплатную медицинскую помощь в столице.

Политика Минтранс РФ ведет переговоры с Чехией для сохранения авиасообщения Минтранс России ведет переговоры с Чехией для сохранения авиационного сообщения.

Авто Новый Chevrolet Monza на платформе Lacetti пользуется спросом Chevrolet Monza создан на усовершенствованной платформе Chevrolet Lacetti образца 2013-го года.

Политика Путин: Цифра не заменит свободу Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 3 июля заявил президент России Владимир Путин на итоговом пленарноом заседании Второго международного форума «Развитие парламентаризма».

Финансы Рынок акций РФ обновил пик индекса МосБиржи за счет ослабления рубля Индексы в США в понедельник выросли на 0,4-1,1% на фоне известий о возобновлении торговых переговоров США и Китая, хотя к закрытию торгов индикаторы сократили подъем в связи с сигналами ослабления глобального экономического подъема.

Здоровье Минздрав прокомментировал данные о росте заболеваемости ВИЧ в России Рост заболеваемости ВИЧ в России не свидетельствует об ухудшении эпидемиологической обстановки.

Здоровье Россияне верят в пользу холодца для суставов О пользе холодца для суставов говорят только 20% опрошенных, еще 60% скептически относятся к его чудесным свойствам.