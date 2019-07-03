Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.

с чего всё началось

В Тюмени в торгово-развлекательном центре «Кристалл» произошла стрельба. Об этом сообщили «Тюменской линии» в управлении МВД по Тюменской области. На место инцидента выдвинулись наряды полиции.

В Тюмени произошла стрельба в ТЦ

Гаджеты IDC: Honor стал лидером по поставкам смартфонов в I квартале 2019 года Бренд Honor занял первое место по поставкам смартфонов в России по итогам I квартала 2019 г. Об этом говорится в отчете исследовательской компании IDC.

Происшествия Фура повисла на мосту в Петербурге после ДТП на Невском путепроводе По данным источника в экстренных службах города, на мосту столкнулись два легковых автомобиля, автобус и фура, кабина которой от удара пробила ограждение и повисла на краю путепровода.

Политика Суд в Киеве объявил перерыв по делу Вышинского до 15 июля Суд в Киеве объявил перерыв по делу руководителя РИА Новости Украина Кирилла Вышинского до 15 июля.

Здоровье Минздрав прокомментировал рост эпидемии ВИЧ В Минздраве прокомментировали сообщения о росте эпидемии ВИЧ в России, заявив, что статистика не говорит об ухудшении обстановки.

Политика Путин освободил от должностей трех генералов Президент России Владимир Путин своим указом освободил от занимаемых должности трех генералов, в том числе главу МВД Чувашии Сергея Неяскина.

Футбол Алексей Козлов стал игроком «Ростова» Неделю назад Козлов покинул московский клуб в связи с истечением срока действия контракта. 🔥🔥🔥 Алексей Козлов – игрок «Ростова» 32-летний защитник подписал контракт с нашим клубом.https://t.co/hpKT1eHat8 pic.twitter.com/Zhm9xwKzYV — Football Club Rostov (@rostovfc) 3 июля 2019 г.

Шоу-бизнес Киркоров поддержал Баскова в день похорон его отца Король отечественной эстрады Филипп Киркоров поддержал своего друга и коллегу по цеху Николая Баскова в день похорон его отца.

Общество Создатели КВН начали судебный процесс против Маслякова Как стало известно Super, в суд по интеллектуальным правам города Москвы поступил иск с требованием оспорить незаконное присвоение товарного знака «КВН» у фирмы Александра Маслякова «АМИК».

Общество Аршавин официально развелся с женой Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.

Авто Volkswagen в июне увеличил продажи в России на 6% По данным пресс-службы Volkswagen, хитом марки на рынке России остается модель Polo – на ней в июне остановили свой выбор 5 415 россиян (+2,8%).

Авто Tesla установила новый квартальный рекорд по поставкам электрокаров В течение трех месяцев, закончившихся 30 июня, компания поставила 95 200 автомобилей - на 51,1% больше, чем в I квартале, а также превысила свой предыдущий рекорд в 90 700 поставок, установленный в IV квартале 2018 г. Поставки электрокаров - показатель, который внимательно отслеживается рынком, демонстрирует, сколько автомобилей фактически было доставлено покупателям.

Происшествия Икону, пропавшую после пожара в монастыре в Курганской области, нашли Чудотворная икона Божией Матери найдена после пожара в Свято-Казанском Чимеевском мужском монастыре в Курганской области, она сильно пострадала, сообщили РИА Новости в пресс-службе курганской епархии.

Общество Пользователи сообщают о сбое в работе WhatsApp Проблемы в работе мессенджера WhatsApp наблюдаются в среду в ряде стран мира.

Армия и оружие Шойгу распорядился вернуть в строй глубоководный аппарат после пожара «Шойгу поставил задачу командованию флота совместно с представителями промышленности в кратчайшие сроки выработать и реализовать меры по скорейшему восстановлению и возвращению в строй глубоководного аппарата», — цитирует сообщение Минобороны «РИА Новости».

Происшествия В Кургане 7-летний ребенок погиб из-за взрыва мобильного телефона В Кургане семилетний ребенок погиб в результате взрыва мобильного телефона - сообщается, что мальчик поставил его на подзарядку, после чего устройство воспламенилось.

Футбол Месси заявил о готовности остаться в сборной Аргентины Нападающий "Барселоны" и сборной Аргентины Лионель Месси заявил, что готов продолжить выступление за национальную команду, несмотря на неудачу в полуфинальном матче Кубка Америки с Бразилией (0:2).

Кино Умер актер и режиссер Василий Панин Советский, российский режиссер, актер, сценарист и продюсер, заслуженный деятель искусств Российской Федерации Василий Панин скончался в возрасте 83 лет.

Армия и оружие Минобороны Украины сообщило о продвижении ВСУ в Донбассе Ранее Киев неоднократно позволял себе подобные заявления, сообщая, в частности, о захвате «серой зоны» на линии разграничения противоборствующих сторон в Донбассе.

Шоу-бизнес Вайкуле после выходки Пугачевой отказалась встречать ее в Риге Лайма Вайкуле не стала встречать Аллу Пугачеву на вокзале в Риге. В столицу Латвии недавно прибыл поезд с Пугачевой.