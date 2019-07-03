Происшествия

В торговом центре в Тюмени открыли стрельбуИнтерфакс 06:39

В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД. Данных о пострадавших пока нет, к торговому центру выехали наряды полиции.
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Все подробности про стрельбу в торговом центре «Кристалл»

Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.
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Новости Тюмени 72.ru07:50
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