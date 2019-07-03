Происшествия
В торговом центре в Тюмени открыли стрельбуИнтерфакс 06:39
В ТЦ "Кристалл" в Тюмени открыли стрельбу, сообщили "Интерфаксу" в среду в областном управлении МВД. Данных о пострадавших пока нет, к торговому центру выехали наряды полиции.
Читать в источнике
Оценить30
с чего всё началось
Сегодня, 3 июля, в третьем часу дня из торгового центра «Кристалл» на Менделеева эвакуировали всех посетителей. Очевидцы сообщили, что слышали несколько выстрелов. По последним данным, между мужчинами произошёл конфликт в «Кристалле» и один из них начал стрельбу.Новости Тюмени 72.ru06:00
Подробнее о событии
Показать все источники
«Увидела в 15 метрах парня с пистолетом и спряталась под стол». Очевидцы — о стрельбе в «Кристалле»
Новости Тюмени 72.ru07:50
Автоматически обработано 7307 источников, обновлено в 13:13, Вашингтон
Транспорт
Участок Филевской линии метро в Москве закроют на два дня
Обновлено в 12:19
Происшествия
14 российских моряков погибли при пожаре на глубоководном аппарате ВМФ
На военно-морской базе Североморск в Мурманской области 1 июля на исследовательском судне произошел пожар, в котором погибли моряки В Минобороны России сообщили, что возгорание произошло на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана.
Обновлено вчера в 10:03
Происшествия
При пожаре на подлодке выжили четверо моряков
Обновлено в 10:04
Общество
В работе Facebook, Instagram и WhatsApp произошел сбой
В работе социальных сетей Facebook, Instagram и мессенджера WhatsApp (все принадлежат компании Facebook) произошел сбой.
Обновлено в 11:44
Политика
Как Германия и Франция делили руководящие посты в Евросоюзе
Кого выбрали на руководящие посты в Евросоюзе Европейский совет, куда входят главы государств и правительств 28 стран Евросоюза, выбрал кандидатуры на главные руководящие должности в структурах ЕС.
Обновлено в 12:09
Происшествия
Фура повисла на мосту после ДТП на Невском путепроводе
Днём в среду 3 июля на Невском путепроводе произошло жёсткое ДТП, после которого фура буквально повисла на мосту.
Обновлено в 09:12
Финансы
Кипр намерен досрочно погасить долг перед Россией, заявил Сторчак
Кипр погасит российский кредит досрочно, в конце августа - начале сентября, сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак.
Обновлено в 06:01
Авто
«АвтоВАЗ» останавливает производство из-за срыва поставок
Обновлено вчера в 11:16
Транспорт
Трамвай ближайшего будущего покажут на «Иннопроме»
Базовой моделью для нового трамвая послужил низкопольный вагон 71-415, который после проведения испытаний и сертификации в начале 2019 года запущен в серийное производство.
Обновлено в 08:23
Происшествия
Сын правителя эмирата ОАЭ найден мертвым в Лондоне
Известный дизайнер и сын правителя эмирата Шарджа в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) шейх Халид бин Султан аль-Касими скончался в своем доме в Лондоне.
Обновлено вчера в 19:50
Теннис
Хачанов вышел в третий круг Уимблдона
Обновлено в 12:49
Политика
Более 2000 жителей ДНР получили российские паспорта
На сегодняшний день более 2000 жителей Донецкой Народной Республики получили российское гражданство в упрощенном порядке.
Обновлено в 12:34
Происшествия
Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в клинике
Нападающего «Зенита» Александра Кокорина выпустили из СИЗО для прохождения реабилитации в одном из медицинских центров Москвы.
Обновлено в 01:10
Армия и оружие
Опубликованы фотографии погибших на подлодке моряков
Обновлено в 06:53
Авто
В США умер экс-глава Ford и Chrysler Ли Якокка
В Калифорнии в возрасте 94 лет скончался экс-президент компании Ford и бывший председатель правления корпорации Chrysler Ли Якокка.
Обновлено в 03:39
Политика
Путин освободил от должности трех генералов
Президент России Владимир Путин освободил от этой должности генерал-майора полиции Сергея Неяскина.
Обновлено в 12:56
Шоу-бизнес
Татьяну Арнтгольц и Марка Богатырева поздравляют со свадьбой
Актеры Татьяна Арнтгольц и Марк Богатырев стали мужем и женой – такую информацию распространили СМИ.
Обновлено в 09:08
Здоровье
Врачи заявили об опасности плавания в бассейне
Врачи предупреждают, что эти паразиты могут представлять серьёзную опасность для тех, у кого слабый иммунитет.
Обновлено в 12:13
Армия и оружие
«Калашников» завершил испытания беспилотника-камикадзе «ZALA Ланцет»
По словам главного конструктора компании ZALA AERO (входит в концерн госкорпорации «Ростех») Александра Захарова, специалисты проверили работу беспилотных высокоточных ударных комплексов «KYB-БЛА» и «ZALA Ланцет».
Обновлено в 09:44
Политика
В Раду Украины внесли законопроект о запрете мата в публичных речах
Нардеп Ольга Богомолец внесла в Верховную раду Украины законопроект «О противодействии сквернословию» («дематюкация языка» — формулировка в документе), устанавливающий штрафы за использование нецензурной лексики в публичных выступлениях.
Обновлено в 08:49
Политика
Карасин назвал заявления президента Грузии о России непозволительными
Заявления президента Грузии Саломе Зурабишвили по России произвели эффект разорвавшейся бомбы, глава государства не должен позволять себе такие высказывания, заявил в среду замглавы МИД РФ Григорий Карасин после очередного раунда Женевских дискуссий по Закавказью.
Обновлено в 10:33
Происшествия
Основателя «Рольфа» вывели из совета директоров компании
Основатель «Рольфа» Сергей Петров и бывший директор департамента развития компании Анатолий Кайро с 3 июля исключены из совета директоров операционной структуры автодилера – ООО «Рольф», сообщил последний.
Обновлено в 11:55
Кино
Вышел финальный трейлер «Тайны печати дракона»
Обновлено в 08:30
Происшествия
В Екатеринбурге убит экс-глава киргизской диаспоры
Обновлено в 06:34
Шоу-бизнес
Аршавин официально развелся с женой
Российский футболист Андрей Аршавин официально развелся с супругой Алисой Аршавиной.
Обновлено в 10:57