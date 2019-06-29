Происшествия
В торговом центре в Новосибирске произошла стрельбаМосковский Комсомолец 13:14
Кровавая разборка со стрельбой произошла в новосибирском Академгородке в ТЦ "Эдем" Там, по данным РЕН ТВ, в зоне фуд-корта произошел конфликт между двумя мужчинами из-за девушки.
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Автоспорт
Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции
Обновлено в 15:53
Общество
Путин поручил отправить детей из пострадавших регионов в летние лагеря
«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – заявил Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.
Обновлено в 15:15
Общество
Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов
Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес
Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной
Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Общество
Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области
Обновлено в 18:02
Происшествия
Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде
Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка
Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене
Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.
Обновлено в 13:01
Происшествия
Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла
Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Футбол
Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки
На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия
В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца
Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Интернет
Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект
Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Общество
Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным
Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Финансы
Рубль имеет шанс укрепиться ниже отметки 60
Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.
Обновлено 27 июня в 09:01
Общество
Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению
У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
Обновлено в 02:06
Здоровье
Семеро курян отравились грибами
Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Гаджеты
Поддельные iPhone XI появились в продаже
Обновлено в 07:21
Армия и оружие
В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии
В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Здоровье
Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка
«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:06
Политика
В Тбилиси проходит массовое шествие
Обновлено в 12:38
Происшествия
Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму
Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество
Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ
Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
Обновлено в 14:00
Политика
Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ
Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Происшествия
Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве
Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика
Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ
Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Энергетика
Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт
Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу
Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Хоккей
«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов
Обновлено в 11:34