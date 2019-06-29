Происшествия

В торговом центре в Новосибирске произошла стрельбаМосковский Комсомолец 13:14

Кровавая разборка со стрельбой произошла в новосибирском Академгородке в ТЦ "Эдем" Там, по данным РЕН ТВ, в зоне фуд-корта произошел конфликт между двумя мужчинами из-за девушки.
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Стрельба произошла в новосибирском торговом центре

Известия14:16

Неизвестный расстрелял человека в торговом центре

Газета.Ru14:15

Источник: неизвестный открыл стрельбу в торговом центре Новосибирска

ТАСС13:37

Неизвестный устроил стрельбу в торговом центре в Академгородке Новосибирска

Эхо Москвы14:00

Ходил в тир и тренировался на зомби: что известно о парне, устроившем стрельбу в ТЦ «Эдем» из-за девушки

КП - Новосибирск15:11

В торговом центре в Новосибирске произошла стрельба

Московский Комсомолец13:14

Подробности стрельбы в новосибирском ТЦ

РЕН ТВ13:47
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Автоматически обработано 7298 источников, обновлено в 18:49, Вашингтон
Автоспорт

Хэмилтон потеряет на старте Гран-при Австрии три позиции

Обновлено в 15:53
Общество

Путин поручил отправить детей из пострадавших регионов в летние лагеря

«Дети из пострадавших районов должны быть отправлены в летние лагеря, в том числе в другие регионы, младшие дети должны быть размещены вместе с родителями», – заявил Путин на совещании в связи с наводнением в Иркутской области.
Обновлено в 15:15
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Жена правителя Дубая сбежала с 40 млн долларов

Обновлено в 08:42
Шоу-бизнес

Темникова прокомментировала сообщения о ее «романе» с Серябкиной

Ранее в СМИ появились сообщения о том, что Темникова якобы находилась в отношениях с Ольгой Серябкиной.
Обновлено в 17:31
Общество

Синоптики ожидают новый приток воды в Иркутской области

Обновлено в 18:02
Происшествия

Генерала Росгвардии задержали по подозрению в езде в нетрезвом виде

Правоохранительные органы задержали замкомандующего Приволжским округом Росгвардии генерал-майора Евгения Березина за езду в нетрезвом виде.
Обновлено в 12:01
Музыка

Барабанщик группы Korn Again перенес инсульт прямо на сцене

Барабанщик трибьют-группы Korn Again Алекс Хиден пережил инсульт на сцене во время концерта в британском городке Стокпорт.
Обновлено в 13:01
Происшествия

Туристка искупалась в бассейне на испанском курорте и умерла

Жительница Великобритании, отправившаяся в свой отпуск на испанский курорт Коста Бланка, решила искупаться в бассейне.
Обновлено в 12:59
Футбол

Сборная Перу выбила Уругвай из Кубка Америки

На Кубке Америки, проходящем в Бразилии, определился последний полуфиналист. Им стала сборная Перу, выбившая в 1/4 финала Уругвай.
Обновлено в 17:42
Происшествия

В Казахстане рабочие устроили драку с иностранцами из-за фото ливийца

Не менее тысячи рабочих завода на месторождении Тенгиз в Казахстане устроили забастовку из-за "оскорбительного фото", сообщил Sputnik Kazakhstan.
Обновлено в 12:46
Происшествия

Власти Иркутской области оценили ущерб региональным дорогам от паводка

Обновлено в 18:25
Общество

Московские синоптики назвали 29 июня самым холодным днем за 70 лет

Обновлено в 18:36
Интернет

Авторы «раздевающего» девушек приложения закрыли проект

Закрыт проект платного приложения DeepNude, которое может с помощью нейросетей «снимать» одежду с девушек на фото.
Обновлено вчера в 07:02
Общество

Основатель «Рольфа» отказался считать дело против себя заказным

Основатель крупнейшего в России автодилера «Рольф» экс-депутат Сергей Петров заявил о том, что он не считает уголовное дело против себя о выводе за рубеж 4 млрд руб. заказным.
Обновлено в 17:55
Финансы

Рубль имеет шанс укрепиться ниже отметки 60

Несмотря на санкции и очень существенные противоречия между США и Россией, на текущей день есть шанс для нормализации отношений и решения ряда геополитических вопросов, что крайне позитивно может сказаться на курсе российской национальной валюты и привести её на уровни ниже 60 руб./доллар, но это уже к концу 2019 года.
Обновлено 27 июня в 09:01
Общество

Гороскоп на неделю с 1 по 7 июля: стремимся к самовыражению

У вас появится желание разнообразить свою жизнь, именно поэтому вы начнете искать новые увлечения.
Обновлено в 02:06
Здоровье

Семеро курян отравились грибами

Случаи отравления зарегистрированы и в этом сезоне - за медицинской помощью обратились семеро курян.
Обновлено в 11:03
Общество

Рогозин удалил твит о ЛГБТ-постановке на форуме Росмолодёжи в Крыму

Обновлено в 03:39
Гаджеты

Поддельные iPhone XI появились в продаже

Обновлено в 07:21
Армия и оружие

В Воронеже состоялся выпуск Военно-воздушной академии

В центре Воронежа в субботу, 29 июня, прошла оржественная церемония выпуска офицеров Военного учебно-научного центра Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия имени профессора Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина».
Обновлено в 14:15
Здоровье

Глава Роспотребнадзора вылетела в Иркутскую область из-за паводка

«Для контроля за ситуацией в регион вылетела глава Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова», — говорится в сообщении.
Обновлено в 16:06
Политика

В Тбилиси проходит массовое шествие

Обновлено в 12:38
Происшествия

Задержаны подозреваемые в подделке подписей за кандидата в Мосгордуму

Прибывшие на место полицейские установили, что они осуществляли подделку подписей для регистрации кандидата в депутаты Мосгордумы (его имя в полиции не называют).
Обновлено в 07:59
Общество

Почему жены и мужья изменяют друг другу - ученые дают ответ

Суперспособность женщин Согласно работе ученых из Университета Западной Австралии, 22% женщин и 28% мужчин изменяли постоянным партнерам.
Обновлено в 14:00
Политика

Минфин назвал условия для выплаты взносов России в бюджет ПАСЕ

Обязательства России по уплате взносов в бюджет Совета Европы (СЕ) наступят после восстановления прав российской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) в полном объеме.
Обновлено в 11:09
Происшествия

Экс-супруга Цеповяза задержана по подозрению в вымогательстве

Сотрудники полиции в субботу задержали по подозрению в вымогательстве бывшую супругу осужденного члена банды Цапков Вячеслава Цеповяза Наталью Стришнюю, сообщил ТАСС ее адвокат Эдуард Чургулия.
Обновлено в 15:51
Политика

Климкин назвал «главную проблему» Киева после возврата России в ПАСЕ

Глава украинского МИД Павел Климкин на своей странице в Facebook написал о «главной проблеме» для Украины после возврата России в ПАСЕ.
Обновлено в 14:46
Энергетика

Цены на бензин после разморозки вырастут выше инфляции — эксперт

Опасаться резкого скачка цен на бензин в связи с решением правительства не продолжать заморозку цен на топливо не стоит, но тем не менее цены могут вырасти выше инфляции.
Обновлено вчера в 08:32
Гаджеты

Смартфон Xiaomi Mi CC9 стал доступен по предзаказу

Чтобы оформить заявку, производитель предлагает внести 15 долларов, а оставшуюся сумму оплатить уже после презентации, когда также будут названы цены на все конфигурации.
Обновлено в 08:07
Хоккей

«Даллас» выставил Ничушкина на драфт отказов

Обновлено в 11:34
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