Финансы
В топ-10 банков России выросли ставки по вкладамКоммерсантъ 13:20
В десяти банках России, привлекающих наибольший объем депозитов физических лиц, выросли максимальные процентные ставки по вкладам, сообщает департамент обеспечения банковского надзора Банка России.
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 15:34, Ашберн
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Умер звезда сериала «Беверли-Хиллз, 90210» Люк Перри
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Лидер оппозиции Хуан Гуайдо вернулся в Венесуэлу. Об этом он написал в своем Twitter.
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Президент США Дональд Трамп продлил на год санкции против России, введенные Соединенными Штатами из-за ситуации на Украине.
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Самолет, летевший из Пекина в Лос-Анджелес, экстренно сел на Чукотке
Самолёт авиакомпании Air China рейсом Пекин-Лос-Анджелес экстренно сел в Анадыре на Чукотке из-за срабатывания сигнализации о пожаре в багажном отсеке, пассажиров эвакуировали с помощью надувных трапов, сообщили РИА Новости в Росавиации.
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Обновлено в 13:59
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Происшествия
В Москве двухлетний ребенок упал из окна и погиб
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Политика
Путин подписал указ о приостановке выполнения ДРСМД
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Экономика
OCCRP рассказал о созданной «Тройкой диалог» сети офшорных компаний
Инвестиционный банк «Тройка диалог» под руководством Рубена Варданяна создал сеть из более чем 70 офшорных компаний, через которую выводились деньги из России, в том числе с использованием «криминальных схем».
Обновлено в 14:36
Происшествия
Кокорин получил ожоги после лечения колена в СИЗО
Нападающий санкт-петербургского футбольного клуба "Зенит" Александр Кокорин получил ожоги во время лечебных процедур, которые проводили ему в СИЗО "Бутырка".
Обновлено в 11:17
Хоккей
«Торпедо» во втором овертайме сломило сопротивление «Барыса»
Хозяева льда добились победы во втором овертайме со счетом 5:4. Автором победного гола стал Владимир Галузин.
Обновлено в 15:21
Политика
На парламентских выборах в Эстонии побеждают оппозиционеры
В Эстонии огласили предварительные результаты парламентских выборов.
Обновлено вчера в 17:27
Экономика
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Авторы документа предложили исключить из подсчета общей суммы материального обеспечения пенсионера в целях осуществления социальной доплаты к пенсии суммы текущей индексации (корректировки) пенсии и ежемесячных денежных выплат, выплачивая их сверх величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в субъекте.
Обновлено в 10:42
Музыка
Вокалист The Prodigy Кит Флинт покончил с собой
Вокалист группы The Prodigy Кит Флинт, о смерти которого стало известно 4 марта, покончил с собой.
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Ранее протоиерей Дмитрий Смирнов заявил радиостанции «Говорит Москва», что «россияне закончатся к 2050 году».
Обновлено в 11:46
Наука
Сбылось «пророчество Нострадамуса» на 2019 год: ждать ли мировой войны
В конце прошлого года британский таблоид dailystar.co.uk опубликовал «предсказания Нострадамуса», которые, по мнению журналистов, должны сбыться в 2019 году.
Обновлено в 04:54
Общество
Ученые выяснили, какие бабушки приносят больше пользы
Ученые выяснили, сколько пользы приносят бабушки человека и разных видов животных.
Обновлено в 01:49
Спорт
Юстина Ковальчик: «Я за полную отмену терапевтических исключений»
Польская лыжница Юстина Ковальчик считает необходимым отменить терапевтические исключения, позволяющие спортсменам принимать запрещенные препараты по медицинским показаниям.
Обновлено в 14:45
Политика
СБУ признала, что установила прослушку возле офиса Зеленского
Служба безопасности Украины (СБУ) признала, что установила прослушку возле офиса кандидата в президенты, шоумена Владимира Зеленского, но заявила, что эти меры не связаны ни с одним из кандидатов на пост главы государства.
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Преемницу Меркель осудили за шутку о туалетах для «нейтрального пола»
Председателя входящего в правящую коалицию немецкого Христианско-демократического союза (ХДС) Аннегрет Крамп-Карренбауэр раскритиковали за шутку о туалетах для людей «нейтрального пола».
Обновлено в 11:53
Транспорт
В России предложили штрафовать за проезд под знаком экологической зоны
Отмечается, что к октябрю МВД и Минтранс разработают поправки к КоАП по введению нового штрафа за проезд под знаком, которым обозначается экологически чистая зона.
Обновлено в 05:32
Армия и оружие
Су-30 сбил пакистанский беспилотник в Индии
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Баскетбол
«Химки» в овертайме одолели ЦСКА
«Химки» нанесли поражение ЦСКА в домашнем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.
Обновлено в 14:38
Наука
Ученые сравнили человечество с лягушкой в кипятке
Ученые сравнивают этот процесс с распространенной в научных кругах байкой о лягушке в кипятке.
Обновлено в 14:56
Происшествия
Сотрудник колонии получил 12 лет за убийство заключённого
Бывший сотрудник исправительной колонии общего режима в городе Клинцы в Брянской области приговорён к 12 годам лишения свободы за убийство заключённого с помощью простыни.
Обновлено в 14:27