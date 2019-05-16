Экономика
В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компанииКоммерсантъ 03:52
Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
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Музыка
«Первый канал» аннулировал результат финала шоу «Голос. Дети»
Обновлено в 07:28
Политика
Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады
Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Экономика
Большинство российских семей оказались без сбережений
Эксперты отмечают, что главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — это низкий уровень доходов.
Обновлено в 01:24
Политика
Путин назвал наглостью историю с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин назвал наглостью историю со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 11:37
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено в 01:49
Космос
Эксперты рассказали, почему осьминоги имеют внеземное происхождение
Авторитетное научное издание Progress in Biophysics and Molecular Biology опубликовало гипотезу группы из 33 ученых, объясняющую способность отдельных видов головоногих моллюсков редактировать свою ДНК.
Обновлено в 14:28
Авто
Белорусский «Защитник»: что известно о новом бронированном супергрузовике
"Защитник" базируется на шасси МАЗ-631708 с колесной формулой 6x6 и укомплектован турбодизелем ЯМЗ-7511 мощностью 400 л.с. Двигатель сочетается с коробкой передач ЯМЗ-239.
Обновлено в 11:46
Общество
200 работников ЧЭМК вышли на митинг из-за низких зарплат
Обновлено в 06:07
Общество
Директор клиники Мешалкина Александр Караськов уволен
Напомним, в феврале этого года был задержан заместитель директора клиники Мешалкина Евгений Покушалов, о чем подробно писал ЧС-ИНФО.
Обновлено в 23:16
Политика
Лавров встретится с главами МИД Германии и Бельгии в Хельсинки
Глава МИД России Сергей Лавров встретится с министрами иностранных дел Германии и Бельгии Хайко Маасом и Дидье Рейндерсом на полях министерской сессии комитета министров Совета Европы (КМСЕ) в Хельсинки 16—17 мая.
Обновлено в 03:00
Общество
ПФР оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России на 100 процентов оцифровал трудовые книжки россиян.
Обновлено в 23:14
Шоу-бизнес
Бывшая жена 88-летнего актера Краско заявила о беременности
Бывшая супруга российского актера Ивана Краско - Наталья Вяль - заявила о беременности.
Обновлено в 14:29
Политика
Путин прокомментировал ситуацию с мусорным полигоном Шиес
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Политика
В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу
"Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.
Обновлено в 07:23
Политика
Мадуро впервые встретился с представителями контактной группы
Президент Венесуэлы Николас Мадуро впервые встретился с представителями Международной контактной группы, обсудил с ними санкции США, следует из записи и видео в Twitter главы государства.
Обновлено в 20:55
Общество
В России может вырасти стоимость техосмотра
Как сообщало ранее ИА REGNUM, Госдума во втором, основном чтении приняла законопроект о фотофиксации процедуры техосмотра, инициатива предусматривает также введение электронной диагностической карты автомобиля.
Обновлено в 11:48
Политика
Комитет Сената США одобрил законопроект о санкциях за вмешательство в выборы
Юридический комитет Сената Конгресса США единогласно одобрил в четверг законопроект, предусматривающий введение жестких санкций для предотвращения вмешательства в проводимые в стране выборы.
Обновлено в 12:06
Армия и оружие
В ЦПВС сообщили о подготовке боевиками провокации в Идлибе
Боевики террористической организации «Джабхат ан-Нусра»* готовят провокацию в провинции Идлиб в Сирии, чтобы обвинить российских военных в применении химоружия против мирных жителей.
Обновлено в 22:56
Авто
Составлен рейтинг самых надежных автомобилей
Обновлено вчера в 00:46
Здоровье
Доказана опасность приготовленной пищи
Обновлено в 21:05
Политика
Порошенко довел до слез главу Еврокомиссии
Председатель Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер расплакался во время встречи с президентом Украины Петром Порошенко, срок полномочий которого истекает.
Обновлено в 19:15
Наука
Ученый счел невозможной смысловую расшифровку «манускрипта Войнича»
Смысловая расшифровка одной из самых загадочных рукописей в мире — «манускрипта Войнича» невозможна, считает заведующий отделом Института прикладной математики им. Келдыша РАН Юрий Орлов.
Обновлено в 21:41
Хоккей
«Бостон» обыграл «Каролину» и увеличил отрыв в серии
Четвертый матч состоится 17 мая в 03.00 по московскому времени. Ранее сообщалось, что "Бостон" обыграл "Каролину" и повел в серии.
Обновлено 14 мая в 23:02
Общество
Россияне получат дополнительный день отпуска
Речь идет об изменении законодательства о предоставлении дополнительного оплачиваемого отпуска каждый год.
Обновлено в 01:10
Происшествия
В Хабаровском крае многодетная мать пыталась выбросить младенца в окно
Многодетная мать осуждена на шесть лет колонии общего режима за попытку задушить и скинуть с балкона девятимесячного сына, сообщает региональная прокуратура.
Обновлено в 22:00
Авто
Aurus назван автомобилем года в номинации «Прорыв»
Обновлено в 14:49