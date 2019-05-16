Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru 07:18

Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.

Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мира

Общество Минкульт назвал зарплаты руководителей театров и музеев Министерство культуры России обнародовало зарплаты руководителей государственных музеев и театров, пишет «Интерфакс».

Происшествия Неизвестный напал на школьника и ударил его головой об стену Жертва не растерялась и укусила нападавшего за кисть. В гневе тот ударил школьника головой о стену ближайшего здания.

Политика Путин прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес Российский президент Владимир Путин во время выступления на Медиафоруме Общероссийского Народного Фронта «Правда и Справедливость» прокомментировал строительство мусорного полигона Шиес в Архангельской области.

Происшествия Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево Самолет авиакомпании Air Astana рейсом Нур-Султан - Москва совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево после срабатывания датчика о неполадке, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Политика Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.

Политика США ввели санкции против чеченского спецназа США ввели санкции в отношении чеченского специального отряда быстрого реагирования (СОБР) «Терек».

Наука Стало известно, какие пары чаще занимаются сексом В эксперименте участвовало 92 пары, которые занимаются сексом. Диапазон контактов у пар составлял от месяца до десятка лет.

Политика В Минэнерго заявили о готовности к переговорам с Украиной и ЕК по газу "Мое предположение заключается в том, что сроки этих консультаций будут прежде всего зависеть от готовности представителей Украины, учитывая те политические процессы, которые происходят сейчас в этом государстве", — сказал Яновский.

Политика Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.

Культура Нагиев анонсировал прямой эфир детского «Голоса» об итогах голосования Как рассказал актер принадлежащему Григорию Березкину изданию РБК, речь пойдет не только о результатах голосования, которые были аннулированы после обнародования первых результатов расследования.

Политика Трамп хочет изменить закон о мигрантах Президент США Дональд Трамп намерен изменить закон с тем, чтобы власти получили право высылать из страны детей, проникших на территорию США без сопровождения родителей.

Единоборства Федор Чудинов победил Бежарана в поединке за титул WBA Continental Бывший чемпион мира по версии WBA (Super) россиянин Федор Чудинов победил немца Рафаэля Бежарана в поединке за титул WBA Continental во втором среднем весе.

Политика Вакарчук заявил о создании своей партии на Украине Лидер группы «Океан Эльзы» Святослав Вакарчук объявил о создании политической партии и начале подготовки к парламентским выборам на Украине.

Финансы ЦБ сообщил о росте ставок по рублевым вкладам в топ-10 банков России Средняя максимальная процентная ставка по рублевым вкладам в 10 самых крупных банках России, привлекающих наибольший объем депозитов, в первой декаде мая 2019 года выросла до 7,52%.

Авто В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ» Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».

Авто АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.

Политика Суд в США отправил под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг Суд штата Вирджиния постановил вновь взять под стражу информатора WikiLeaks Челси Мэннинг, повторно отказавшуюся ответить на вопросы жюри присяжных по делу, касающемуся этой организации и ее основателя Джулиана Ассанжа.

Футбол Роберто Карлос: если «Анжи» попросит о поддержке, буду рад ее оказать Бывший футболист махачкалинского "Анжи" бразилец Роберто Карлос выразил готовность помочь клубу, который оказался в сложной финансовой ситуации.

Политика Олигарх Коломойский вернулся на Украину О возвращении на Украину Коломойский говорил давно - он планировал вернуться после первого тура выборов президента страны в 2019 году.

Авто Lexus отзывает в России 420 автомобилей Компания Lexus отзывает с российского рынка для ремонта 420 автомобилей LS 350 и LS 500.