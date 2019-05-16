Экономика
Российские компании вошли в топ-100 Forbes крупнейших компаний мираГазета.Ru вчера в 07:18
Четыре российские компании вошли в число крупнейших двух тысяч компаний мира по версии Forbes.
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Forbes оценил 22 компании из РФ как самые крупные в мире. В первой сотне — энергетики
Телеканал 360°вчера в 08:48
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Армия и оружие
Трамп признался, что не хочет войны с Ираном
Источники рассказали, что на секретном брифинге в Белом доме американский президент Дональд Трамп заявил, что не хочет войны с Ираном.
Обновлено вчера в 15:23
Музыка
Сергей Лазарев выступил в полуфинале Евровидения
Обновлено вчера в 16:10
Политика
Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге
Обновлено вчера в 09:34
Экономика
Блокировка счетов привела к остановке операций половины компаний МСП
Блокировки «ставят под угрозу самое главное — деньги на счетах и на практике в большинстве случаев приводят к гибели бизнеса», констатировал в беседе с РБК общественный уполномоченный по вопросам взаимодействия с институтами развития, управляющий партнер Профессионального юридического центра Александр Любосердов.
Обновлено в 00:01
Политика
Депутаты предложили России перейти на юлианский календарь
Депутаты полагают, что после перехода на юлианский календарь восстановится «прерванное григорианским календарем почти на столетие течение времени».
Обновлено вчера в 01:49
Музыка
Нагиев прокомментировал аннулирование результатов шоу «Голос. Дети»
Решение было принято после публикации предварительных результатов проверки голосования.
Обновлено вчера в 14:33
Происшествия
Фигурант дела о загрязнении нефти в «Дружбе» написал явку с повинной
Фигурант дела о загрязнении нефти в трубопроводе "Дружба" написал явку с повинной.
Обновлено 15 мая в 03:14
Армия и оружие
Аналитики призвали конгресс США тщательно обдумывать решения о применении силы
«Опираясь на свой опыт в Ираке, Афганистане, Ливии и других странах, Соединённые Штаты должны сосредоточить самое пристальное внимание на своих жизненно важных национальных интересах в регионе Ближнего Востока и в полной мере и с осторожностью взвешивать любые решения, касающиеся применения силы», — говорится в докладе Вормут, с текстом которого ознакомился RT.
Обновлено в 00:01
Общество
Пенсионный фонд оцифровал все трудовые книжки россиян
Пенсионный фонд России полностью оцифровал все трудовые книжки россиян в рамках подготовки законопроекта Минтруда об электронных трудовых книжках.
Обновлено в 02:08
Наука
Определены факторы риска развития инсульта у мужчин и женщин
Специалисты Национального исследовательского мордовского университета рассказали о специфических факторах риска инсульта для представителей разного пола, передает RT.Чаще всего ишемический инсульт диагностируется у мужчин, регулярно употребляющих алкоголь.
Обновлено в 01:58
Спорт
WADA может открыть дело на основе данных московской лаборатории
Как передавало ИА REGNUM, 13 марта 2019 г. генеральный директор WADA Оливье Ниггли на симпозиуме в Лозанне заявил, что в 2018 году Всемирное антидопинговое агентство открыло 154 дела после получения сообщений от своих информаторов.
Обновлено в 01:17
Политика
Глава оперативного управления МВД уходит в отставку
Глава оперативного управления МВД генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин, ранее возглавлявший московский главк, заявил, что планирует уйти в отставку.
Обновлено вчера в 22:16
Происшествия
Летевший из Ларнаки в Самару самолет вынужденно сел в Краснодаре
Пассажирский самолет авиакомпании «Россия», выполнявший рейс N5840 Ларнака — Самара, вынужденно сел в аэропорту Краснодара в ночь на 17 мая.
Обновлено в 02:10
Происшествия
Ливневки не справляются: Екатеринбург затопило из-за сильного дождя
Из-за дождя, который начался еще вчера вечером, многие улицы оказались затоплены, а на дорогах образовались пробки.
Обновлено в 00:35
Религия
Ургант придумал, как примирить протестующих в Екатеринбурге
Обновлено в 00:31
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку внедорожной Lada Granta
АвтоВАЗ начал отгрузку нового «внедорожного» универсала LADA Granta Cross дилерам.
Обновлено вчера в 05:15
Игры
Компания Ubisoft бесплатно раздаёт PC-версию Steep
В январе этого года Steep могли получить все подписчики сервиса PS Plus. Steep представляет собой симулятор зимних видов спорта.
Обновлено вчера в 13:50
Происшествия
В Турции перевернулся грузовик с нелегальными мигрантами
По его данным, грузовик, который перевозил нелегальных иммигрантов, перевернулся на дороге.
Обновлено вчера в 19:05
Экономика
Большая часть российских семей не имеют сбережений
Средний объем сбережений россиян составляет 140-210 тысяч рублей. При этом половина семей имеет накоплений менее 56 тысяч рублей.
Обновлено вчера в 04:10
Общество
В России могут ввести нормы вывоза рыбы для рыбаков-любителей
Росрыболовство считает необходимым ввести норму вывоза рыбы для любительской рыбалки, сообщил замглавы Росрыболовства Василий Соколов.
Обновлено вчера в 09:24
Религия
У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»
Обновлено вчера в 13:40
Происшествия
Полиция ищет женщину, бросившую девочку в поликлинике в Москве
Полиция ищет женщину, оставившую в четверг вечером маленькую девочку в поликлинике в центре Москвы.
Обновлено вчера в 17:25
Политика
Помпео назвал три точки сближения России и США
Говоря о сотрудничестве с Россией, Помпео назвал три сферы, где Вашингтон и Москва уже успешно взаимодействуют.
Обновлено вчера в 21:42
Армия и оружие
Российские военные сообщили о подготовке боевиками провокации в Сирии
Российский Центр по примирению враждующих сторон сообщил о подготовке боевиками запрещенной в России «Джебхат ан-Нусры» провокации в сирийской провинции Идлиб.
Обновлено в 00:55
Общество
Знание законов снизит плату за ЖКХ вдвое
Адвокат Олег Сухов рассказал "Российской газете" знание каких законом может помочь платить по коммунальным платежам намного меньше обычного.
Обновлено в 00:15
Происшествия
Проткнувший живот школьника забор уничтожат в Омске
В Омске решили уничтожить все острые штыри на заборах школ после того, как один из учеников сильно пострадал, перебираясь через забор.
Обновлено в 01:48
Экономика
Nord Stream 2: «Северный поток-2» готов более чем наполовину
Проект "Северный поток-2" подразумевает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год.
Обновлено 15 мая в 09:32
Политика
Пушков ответил на отказ Климкина от участия в заседании Совета Европы
Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал отказ министра иностранных дел Украины Павла Климкина от участия в заседании Совета Европы.
Обновлено вчера в 18:38
Политика
Кадыров прокомментировал новые санкции США против россиян
Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале прокомментировал введение Соединёнными Штатами санкций в отношении пяти граждан России и специального отряда быстрого реагирования «Терек».
Обновлено вчера в 17:32