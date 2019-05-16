Экономика

В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компанииКоммерсантъ 03:52

Всего в 2019 году в рейтинг вошли 22 российские компании против 25 в прошлом году.
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Forbes оценил 22 компании из РФ как самые крупные в мире. В первой сотне — энергетики

Телеканал 360°08:48

«Газпром» остался лидером среди российских компаний в рейтинге Forbes Global 2000

ТАСС03:00

В топ-100 рейтинга Forbes вошли четыре российские компании

Коммерсантъ03:52

Из глобального рейтинга Forbes выпали «Аэрофлот» и «Уралкалий»

РБК03:03

Четыре компании из России вошли в число крупнейших в мире по версии Forbes

RT на русском04:12

100 иностранных компаний с лучшей репутацией в России

Forbes02:45

Четыре российские компании вошли в сотню крупнейших в мире по версии Forbes

DP.RU01:28
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Политика

Путин прокомментировал акции протеста в Екатеринбурге

Обновлено в 09:34
Хоккей

Квартальнову присвоили звание заслуженного тренера России

Главному тренеру «Ак Барса» Дмитрию Квартальнову присвоено звание заслуженного тренера России, сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу министерства спорта РФ.
Обновлено в 16:00
Происшествия

Восстановлена полная картина авиакатастрофы SSJ-100 в Шереметьево

Напомним, пассажирский самолет SSJ-100 совершил аварийную посадку в аэропорту Шереметьево вечером 5 мая, где у него воспламенилась хвостовая часть, в результате чего погиб 41 человек, 37 выжили.
Обновлено вчера в 01:56
Политика

Советник Зеленского анонсировал роспуск Верховной рады

Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский инициирует роспуск Верховной рады.
Обновлено в 18:36
Происшествия

В Калифорнии разбился истребитель F-16

Истребитель F-16 потерпел крушение в Калифорнии возле базы ВВС, сообщило местное отделение телеканала ABC.
Обновлено в 19:37
Музыка

Сергей Лазарев прошел в финал «Евровидения-2019»

Обновлено в 17:27
Происшествия

Анестезиолог во Франции обвиняется в 24 отравлениях пациентов

Французская прокуратура предъявила 47-летнему анестезиологу Фредерику Пешье обвинения в 17 новых случаях отравления пациентов, теперь на его «счету» 24 отравления пациентов, девять из которых закончились летальным исходом.
Обновлено в 17:37
Происшествия

Самолет из Казахстана совершил аварийную посадку в Шереметьево

Обновлено в 15:33
Происшествия

У резиденции патриарха Кирилла повесили баннер «Извинись за Екб»

Обновлено в 13:40
Экономика

Правительство РФ не одобрило единый сбор с покупок в интернете

По данным "Известий", в Минкомсвязи и Минпромторге России выступили против идеи, предложенной Ассоциацией компаний интернет-торговли, ввести единый сбор в размере 15% от стоимости покупок в зарубежных интернет-магазинах.
Обновлено в 20:07
Экономика

Чиновники меняют расчет прожиточного минимума пенсионеров

Минтруд опубликовал законопроект с едиными правилами расчета прожиточного минимума пенсионера в регионах.
Обновлено в 13:06
Игры

В Epic Games Store стартовала первая крупная распродажа

Компания Epic Games запустила первую крупную распродажу в магазине Epic Games Store.
Обновлено в 09:36
Здоровье

Рождаемость в США упала до самого низкого уровня за последние 32 года

Эксперты отмечают, что рождаемость в США снижается уже последние четыре года, достигнув в 2018 году минимума за последние 32 года.
Обновлено вчера в 08:29
Армия и оружие

Два американских эсминца вошли в Персидский залив

Обновлено в 19:16
Общество

Назван доход, необходимый российской семье для нормальной жизни

51% опрошенных уверены, что для достойной жизни требуется доход в 60–120 тысяч рублей, а 11% семей нуждаются в доходе от 120 тысяч рублей и выше.
Обновлено в 04:32
Общество

Балтусова прокомментировала сохранение дороги на месте обмеления Волги

Помощник главы РТ Олеся Балтусова на своей странице в Facebook прокомментировала возможность сохранения дороги, которая открылась после обмеления Волги.
Обновлено вчера в 09:26
Футбол

Месси получил правительственную награду Каталонии

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси награждён Крестом Сант-Жорди (Крестом Святого Георгия), сообщает официальный сайт клуба.
Обновлено в 18:20
Футбол

Динияр Билялетдинов: «Эмери пришел в „Спартак“ – я так радовался»

Экс-игрок "Спартака", "Эвертона" и "Локомотива" Динияр Билялетдинов в интервью "СЭ" отметил, что перед переходом в стан красно-белых был уверен, что у него не будет конфликта с Валерием Карпиным.
Обновлено в 17:30
Политика

Чеченский спецназ ответил на санкции США

Командир отряда "Терек" Абузайд Висмурадов считает "честью" свое нахождение в "смешном" санкционном списке США.
Обновлено в 18:11
Политика

Трамп отчитался о доходах за 2018 год

Оценки доходов президента США различаются, так как в выписке по некоторым категориям указаны не точные цифры, а диапазоны, отмечает CNN, который также оценил доход Трампа в $434 млн.
Обновлено в 19:02
Авто

Трековый Porsche за 700 тысяч евро одели в культовые гоночные ливреи

Эксклюзивный суперкар Porsche 935, который оценивается в 702 тысячи евро, можно будет заказать в семи классических раскрасках.
Обновлено в 10:42
Авто

Ford представил универсал Focus ST Wagon

Компания Ford представила новое поколение универсала Focus ST Wagon, который дополнит показанный ранее хэтчбек.
Обновлено в 04:14
Армия и оружие

Британские истребители дважды сопровождали самолеты ВКС над Эстонией

Истребители британских ВВС дважды за последние два дня поднимались в воздух с базы в Эстонии для сопровождения российских военных самолетов, сообщило Минобороны Соединенного Королевства.
Обновлено в 06:09
Общество

Group-IB зафиксировала накрутку голосов за участника шоу «Голос. Дети»

По данным компании, всего в накрутке участвовало порядка 300 телефонных номеров, с них было отправлено более 8 тыс. СМС, массовая рассылка сообщений отправлялась за конкурсанта под номером семь (под ним голосование велось за Микеллу Абрамову).
Обновлено в 07:40
Политика

Суд в США снова арестовал информатора Wikileaks Челси Мэннинг

Обновлено в 19:59
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем

Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Шоу-бизнес

Анастасия Волочкова назвала длину своего шпагата

Анастасия Волочкова уже пять дней отдыхает на Мальдивах. Балерина не скупится на фото в купальниках для Instagram.
Обновлено вчера в 14:58
Общество

Анатолий Якунин уходит в самооборону

После отставки из МВД генерал-лейтенант будет развивать самбо По данным "Ъ", в минувший понедельник генерал-лейтенант полиции Анатолий Якунин собрал сотрудников оперативного управления МВД, поблагодарил их за совместную работу и сообщил, что уходит в отпуск, из которого уже не вернется.
Обновлено в 19:04
Путешествия

Стало известно, где россияне отдыхали на майские праздники

Российские туристический направления в майские праздники пользовались наибольшим спросом, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на исполнительного директора Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майю Ломидзе.
Обновлено в 09:09
Здоровье

Врач дал рекомендации москвичам, страдающим гипертонией

Врач-кардиолог поликлиники № 180 столичного департамента здравоохранения Николай Серебряков дал рекомендации горожанам, страдающим артериальной гипертонией.
Обновлено в 01:52
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